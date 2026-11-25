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A música interpretada pela cantora carioca Mariah Marini mistura ritmos como funk e piseiro e traz mensagens que enaltecem a alegria do povo brasileiro, a capacidade de o país realizar uma Copa - em referência à edição masculina, em 2014 -, a paixão pelo futebol sem distinção de gênero e o protagonismo feminino.

No vídeo, feito com recursos de inteligência artificial, destacam-se as cores verde, amarelo e azul - características da marca oficial - e diferentes cenários em que as mulheres aparecem praticando o esporte, tais como ruas, praças, aldeias indígenas e até lajes.

"Queremos que cada brasileira e cada brasileiro se sinta parte dessa história. Vamos realizar uma Copa que celebre a força das mulheres, valorize o futebol feminino e mostre ao mundo a paixão e a capacidade do Brasil", destacou o ministro do Esporte, Paulo Henrique Cordeiro, em comunicado à imprensa.

"A Copa do Mundo Feminina de 2027 representa uma oportunidade de ampliar a visibilidade do futebol feminino, incentivar a participação das mulheres no esporte e fortalecer o legado social, cultural e esportivo no nosso país", completou a secretária extraordinária da Copa, Juliana Agatte, no mesmo comunicado.

Marca Brasil

A apresentação da marca oficial do Mundial ocorreu no encerramento do I Encontro Nacional da Copa do Mundo Feminina Fifa 2027. O evento da última terça reuniu representantes do governo federal, das oito cidades-sede, dos estados e das arenas que receberão os jogos, além de representantes diplomáticas e institucionais do futebol.

A conceito da Marca Brasil para a Copa do Mundo Feminina Fifa 2027 foi elaborado pela agência de publicidade Fields, sob coordenação do Ministério do Esporte, trazendo cores alusivas à bandeira e ilustrações que valorizam o protagonismo feminino e a diversidade brasileira. O intuito da campanha é impulsionar o interesse pelo Mundial e a própria modalidade.

Contagem regressiva

A Copa de 2027 está marcada para 24 de junho a 25 de julho, com abertura e final no Maracanã. Além do Rio de Janeiro, sete cidades terão jogos do evento: São Paulo (Neo Química Arena - Arena Itaquera), Brasília (Arena Mané Garrincha - Estádio Nacional), Belo Horizonte (Mineirão), Fortaleza (Arena Castelão), Porto Alegre (Beira-Rio) e Salvador (Arena Fonte Nova).

O Mundial terá 32 seleções. Os grupos serão sorteados no próximo dia 11 de dezembro, a partir das 13h30 (horário de Brasília), no Museu de Arte Moderna (MAM), no Rio de Janeiro.

Além do Brasil, 17 países já estão garantidos na Copa, por meio de torneios classificatórios: Argentina, Colômbia, Alemanha, Dinamarca, Espanha, França, Austrália, China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Filipinas, Japão, Argélia, Camarões, Maláui, Marrocos e Nova Zelândia.

Ainda há 11 vagas diretas em disputa: sete na Europa e quatro pela Confederação de Futebol das Américas do Norte, Central e Caribe (Concacaf). As demais serão definidas em uma repescagem internacional.

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