O Internacional derrotou o Botafogo por 2 a 0 na partida que encerrou a primeira rodada da quarta edição da Copinha F Petrobras, na noite dessa quarta-feira (25). O duelo no Centro Esportivo Recreativo Educativo do Trabalhador (Ceret), uma das quatro sedes da competição sub-20 disputada em São Paulo, foi transmitido ao vivo pela

As Gurias Coloradas somam os mesmos três pontos do Santos, mas ficam à frente, na liderança do Grupo E, pelo saldo de gols. A chave - toda ela com jogos no Ceret - homenageia o Parque Estadual da Cantareira, uma das maiores áreas urbanas de Mata Atlântica preservada no mundo. As Gloriosas estão zeradas, assim como o Sport.

O time gaúcho saiu na frente aos 38 minutos, com um golaço de Stephanie. Na sobra de uma bola afastada pela defesa do Botafogo e recuperada pela lateral Laura Rodrigues, a camisa 10 dominou quase na entrada da área, driblou a também meia Coutinho e acertou um belo chute, encobrindo a goleira Sarah.

Na etapa final, aos 22, a lateral Ana Laura derrubou a atacante Clara Güell dentro da área. A penalidade foi marcada e Laura Rodrigues bateu no canto esquerdo de Sarah para converter.

Mais cedo, no outro jogo do Grupo E - Cantareira, o Santos venceu o Sport por 1 a 0. A lateral Tamine, em cobrança de falta, marcou o gol da vitória das Sereias da Vila, aos cinco minutos do segundo tempo.

Mais duas partidas movimentaram a Copinha F nessa quarta, ambas pelo Grupo B - Copan, que tem os jogos no Estádio Nicolau Alayon, do Nacional-SP. Destaque à goleada do Corinthians sobre o Ação-MT, por 6 a 0. A meia Helô Camargo (duas vezes), a zagueira Glória Gasparini, a volante Pepê e a meia Letícia Mara balançaram as redes para as Brabas.

Quem também venceu foi o Red Bull Bragantino, que fez 2 a 1 no Atlético-MG. As Vingadoras abriram o placar com a atacante Kaká, mas a meia Raissa, com dois gols, decretou a virada do Massa Bruta, que fica atrás do Corinthians na chave pelo saldo de gols.

A segunda rodada da Copinha F começa nesta sexta-feira (27). A TV Brasil transmite, ao vivo, a partida entre Tarumã-AM e Flamengo às 21h (horário de Brasília), no Canindé, sede do Grupo A - Masp. No sábado (28), às 15h, a emissora pública da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) exibe, também ao vivo, o jogo entre Corinthians e Atlético-MG, no Nicolau Alayon, pelo Grupo B - Copan.

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