A paixão pelo automobilismo uniu ainda mais pai e filho. Natural de Juiz de Fora, Neylson Almeida, de 48 anos, chega neste sábado (28) à decisão da Porsche Cup Brasil, na categoria Trophy, disputando o título em Interlagos. No mesmo circuito, poucos dias antes, o filho Gustavo Almeida, de 15 anos, chamou atenção ao estrear na Fórmula 4 Brasil e terminar a terceira corrida na quinta colocação.

FOTO: Arquivo Pessoal -

A trajetória de Neylson nas pistas ganhou força acompanhando o filho. Gustavo começou no simulador ainda muito jovem e, posteriormente, passou a treinar kart. A evolução incluiu competições no Brasil e uma temporada de seis meses na Nova Zelândia, onde conciliou o aprendizado de inglês com a preparação no automobilismo. O pai, que já havia praticado kart na adolescência, acabou retomando a paixão pelo esporte e também passou a competir.

Em seu primeiro ano na Porsche Cup, Neylson teve uma temporada consistente, com três poles positions e um segundo lugar nos grids de classificação, além de terminar todas as corridas em segundo lugar. Na etapa mais recente, em Interlagos, foi segundo colocado na classificação geral e venceu na categoria Trophy. Agora, chega empatado na disputa pelo campeonato, mas precisa vencer a última corrida para garantir o título, já que o concorrente tem vantagem nos critérios de desempate.

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Experiência e aprendizado

A experiência também trouxe aprendizados. Neylson reconhece que o excesso de agressividade durante a prova e o desgaste dos pneus podem comprometer o desempenho nas voltas finais. Para ele, administrar o equipamento e saber o momento de atacar são habilidades que também se desenvolvem com experiência.

A preparação, aliás, é parte fundamental de sua rotina. Musculação, cardio, alimentação regrada, sono e disciplina fazem parte do dia a dia do piloto, que encontrou no esporte também uma transformação pessoal. Depois de enfrentar a obesidade e o sedentarismo, mudou os hábitos e passou a adotar o treinamento como compromisso diário.

“Nada resiste ao treinamento” é o lema que carrega consigo e também o ensinamento que procura transmitir ao filho. Para Neylson, talento não basta. É preciso planejamento, prioridades, dedicação e disposição para abrir mão de algumas coisas em busca de um objetivo.

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A estreia de Gustavo na Fórmula 4 Brasil, inicialmente prevista para 2027, foi antecipada após surgir uma oportunidade neste ano. O jovem, que integra a equipe Cavaleiro Sports, largou em 11º lugar e terminou em quinto na corrida 3, resultado que surpreendeu a equipe e a família e confirmou que o trabalho de preparação está no caminho certo.

Para o pai, o resultado teve sabor de título.

“Quando um piloto estreia em uma categoria tão competitiva como a Fórmula 4, a expectativa é que ele consiga completar a prova. O Gustavo largou em 11º e terminou em quinto. Foi uma alegria tremenda. Para mim, foi como se ele tivesse ganhado um campeonato.”

Enquanto Gustavo começa a escrever sua história no automobilismo, Neylson se prepara para um dos momentos mais importantes de sua temporada. Pai e filho seguem caminhos próprios nas pistas, mas compartilham a mesma paixão e uma filosofia que vai além das corridas. “Eu brinco que sacrifício é igual banho.Tem que ser diário. Se você quer ser campeão, tem que fazer as coisas que campeões fazem.”

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