O confronto reedita a histórica decisão de 1968, também definida em Montevidéu. Na ocasião, o Estudiantes conquistou o primeiro de seus quatro títulos (1968, 1969, 1970 e 2009) ao vencer o jogo desempate por 2 a 0. Já o Palmeiras chega à final em busca de ampliar sua galeria, que conta com as taças de 1999, 2020 e 2021.

A transmissão da Rádio Nacional começa às 16h30 com a faixa Show de Bola Nacional e conta com uma equipe completa para levar ao público todas as informações do confronto. A partida terá narração de André Luiz Mendes e comentários de Mário Silva. O jornalista Rodrigo Ricardo comanda a reportagem e o plantão da rodada.

O jogo entra no ar para parte da rede em AM e OC, além da FM no Rio de Janeiro, no Alto Solimões e parceiros da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). A Nacional FM nas demais praças segue com o conteúdo musical.

O ouvinte pode ficar ligado nas produções preferidas pelo dial, no app e no site da emissora. Os áudios ainda estão disponíveis em tempo real por streaming nas duas plataformas.

Sobre a Copa Libertadores

A Copa Conmebol Libertadores é o principal torneio de clubes da América do Sul, organizado pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). Disputada anualmente desde 1960, a competição reúne as equipes mais qualificadas de cada país do continente, definidas por seus desempenhos nas ligas nacionais.

Considerada o equivalente sul-americano da Liga dos Campeões da Europa, a Libertadores consagra o campeão continental, que passa a representar a região no Mundial de Clubes.

Cobertura esportiva da Nacional

Esporte que é paixão do povo brasileiro, o futebol é um dos destaques da programação da Rádio Nacional, emissora pública referência em transmissões de partidas no país há décadas. Os jogos das principais competições e as notícias mais importantes têm espaço nas jornadas esportivas diárias.

Os torcedores podem ficar ligados pelo rádio, site ou streaming para acompanhar as emoções das disputas entre os maiores clubes brasileiros. Antes e depois dos confrontos, o ouvinte se informa sobre a preparação das equipes e a repercussão do placar nas ondas da Nacional. A análise sobre os resultados da rodada ainda ganha janela diária para um rico debate em produções consagradas no radiojornalismo esportivo.

A equipe da Rádio Nacional reúne craques da crônica esportiva. São produtores, jornalistas e apresentadores que buscam o diferencial da notícia. Além de informar o público nas ondas do rádio, o time também faz bonito na telinha da TV Brasil. Os profissionais realizam o programa Stadium, de terça a sexta, às 18h30.

Sempre ao vivo, as tradicionais produções da emissora pública trazem análises e apurações atualizadas. O esporte tem espaço destacado na programação do canal. O telejornal diário Repórter Brasil, às 13h e às 19h, também oferece uma ampla cobertura dos principais resultados do dia.

Serviço

Copa Libertadores 2026 - Final - Palmeiras x Estudiantes - sábado (28), a partir das 16h30, na Rádio Nacional RJ, AM, OC e AS, e parceiros da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP)

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Saiba como sintonizar a Rádio Nacional

Brasília: FM 96,1 MHz e AM 980 kHz

Rio de Janeiro: FM 87,1 MHz

São Paulo: FM 87,1 MHz

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