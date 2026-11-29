Há exatos dez anos, o voo 2933 da companhia aérea LaMia, que levava a delegação da Chapecoense de Santa Cruz de La Sierra (Bolívia) a Medellín (Colômbia) para disputar a final da Copa Sul-Americana, chocou-se com uma montanha após uma pane seca, causada por falta de combustível, e caiu em Cerro Gordo, no município de La Union. Dos 77 passageiros, apenas seis sobreviveram à tragédia de 29 de novembro de 2016.

Nas primeiras horas deste domingo (29), os perfis oficiais da Chape nas redes sociais publicaram: "Pra sempre lembrados. Pra sempre presentes. Pra sempre amados!". No início da tarde, o elenco do Verdão do Oeste se reuniu no centro do gramado da Arena Condá, em Chapecó (SC), e rezou pelos falecidos no voo.

O clube também divulgou o memorial virtual criado na última sexta-feira (27) em homenagem aos 71 mortos no acidente, de atletas a dirigentes, integrantes de comissão técnica, convidados e jornalistas.

O Atlético Nacional, adversário daquela final e que abriu mão do título em prol do time catarinense, relembrou a tragédia que acabou criando laços entre os clubes. Antes da partida do último sábado (28), pelo campeonato local, contra o Santa Fe, no Estádio Atanásio Girardot, o mesmo que receberia a decisão de dez anos atrás, a equipe colombiana foi a campo com uma faixa e os dizeres "Irmandade Eterna".

Outros clubes, do Brasil e do exterior, realizaram publicações nas redes sociais em memória das vítimas do desastre aéreo. Casos de São Paulo, Flamengo, Grêmio, Remo, Paysandu, Vasco e Torino (Itália). Este último viveu tragédia semelhante em 4 de maio de 1949, quando perdeu um dos elencos mais fortes de sua história em um voo que caiu na colina de Superga, nos arredores de Turim, com 31 mortos.

A tragédia também foi recordada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Uma reportagem publicada no site da entidade trouxe declarações do presidente Samir Xaud e do vice Rubens Angelotti, que comanda a Federação Catarinense da modalidade (FCF).

"Os dez anos do acidente aéreo da Chapecoense representam um momento de homenagear aqueles que faleceram, celebrar a vida dos sobreviventes e reforçar o compromisso de todos os agentes do futebol com a segurança e a responsabilidade. É nosso dever trabalhar para que episódios como esse jamais se repitam", disse Xaud.

O acidente tirou de nós muitas pessoas queridas, que tinham muito a fazer neste mundo, dentro e fora do esporte. A Chapecoense vivia um momento especial e é uma dor que persiste. O clube, com sua apaixonada torcida, conseguiu retornar com a sua tradicional força, mas a lembrança às pessoas que se foram seguirá para sempre", comentou Angelotti, citando ainda Delfim Peixoto, presidente da FCF que faleceu na tragédia.

Sobreviveram à tragédia a comissária de bordo Ximena Suárez, o técnico de aeronave Erwin Tumiri, o jornalista Rafael Henzel - que viria a falecer de infarto em março de 2019, em um jogo de futebol com amigos em Chapecó - e três jogadores do elenco da Chapecoense: o goleiro Jakson Follmann, o zagueiro Neto e o lateral Alan Ruschel. Apenas o último voltou aos gramados, encerrando a carreira em 2026, ajudando o Juventude a retornar à Série A do Campeonato Brasileiro.

Sem conseguir retomar a carreira devido às sequelas do acidente, do qual foi o último a ser encontrado com vida, Neto se tornou palestrante e teólogo. Entre 2020 e 2021, ele foi superintendente do Departamento de Futebol do Verdão do Oeste. Follmann, por sua vez, teve parte da perna direita amputada. O agora ex-goleiro é palestrante motivacional.

"Naquele dia, perdi parte do meu corpo, os planos que havia construído, muitas das certezas que carregava, mas não perdi a chance de recomeçar. Ao longo desses dez anos, precisei aprender a viver novamente [...]. Olho para trás com gratidão para cada pessoa que caminhou comigo, por cada conquista, por todas as oportunidades que a vida me deu", disse Follmann, em publicação feita neste domingo, na rede social Instagram.

As famílias das vítimas, por sua vez, lutam por indenizações. Em 2022, o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado Federal que analisou as causas do acidente considerou cinco empresas responsáveis pela tragédia: LaMia, Bisa Seguros (contratada pela empresa aérea), Tokio Marine Kiln (resseguradora), Aon UK e Grupo Estratégica (corretoras).

O Fundo de Assistência Humanitária criado pela Tokio Marine Klin previu um ressarcimento de US$ 225 mil (R$ 1,25 milhão na cotação atual) por parente. Para isso, porém, seria necessário abrir mão das ações judiciais anteriores. Devido à demora na justiça dos Estados Unidos, onde corre o principal dos processos, algumas das famílias decidiram aderiram ao acordo, mesmo que em valores menores que o pleiteado.

Em 2026, a Chapecoense disputa a elite do Brasileirão, após o terceiro lugar na Série B do ano passado, mas já tem a queda à segunda divisão decretada, mesmo com uma partida ainda por fazer. O Verdão do Oeste é o lanterna da competição, com 24 pontos e se despede da temporada na quarta-feira (2), contra o campeão Flamengo, no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 21h30 (horário de Brasília).

Tags:

Acidente Aéreo | chapecoense | Esporte