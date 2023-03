Festa na madrugada Cidade acordou mais cedo, dormiu mais tarde, ou nem dormiu para ver as vit?rias da Sele??o Brasileira na Copa do Oriente

Ricardo Corr?a

Rep?rter

abril/2006

Futebol de madrugada era coisa que brasileiro s? via raramente, no m?ximo uma vez por ano, quando algum time do pa?s ia para a final do Mundial Interclubes, no Jap?o. Mas na Copa de 2002 isso se tornou freq?ente. E muita, muita gente acordava para ver as partidas. Fosse para ver as vit?rias do Brasil, ou as derrotas que tiraram Fran?a e Argentina da disputa ainda na primeira fase, os juizforanos acordaram mais cedo, ou nem dormiram para grudar na frente da televis?o e ver a Copa da Cor?ia e do Jap?o. Valeu ? pena!

Dia 3 de junho, entre 6h e 8h, os bares que costumavam estar vazios dessa vez estavam cheios. Na Pra?a da Esta??o, um dos pontos mais movimentados. O complexo de bares e caf?s reuniu muita gente para ver a primeira vit?ria do Brasil na Copa, no suado jogo contra a Turquia. Ali, meio dormindo, meio acordados, alguns juizforanos viram o juiz dar uma m?ozinha ? Sele??o e garantir uma estr?ia com vit?ria para o time de Lu?s Felipe Scolari. A maioria daqueles homens que acordaram cedo para ver o jogo nos bares eram oper?rios de constru?es pr?ximas. Eles trocaram o caf? da manh? pela cerveja. Afinal, nada combina melhor com o futebol.

Para os alunos da rede municipal de ensino, acordar cedo ou dormir tarde n?o era problema nenhum. Com os professores em greve, ningu?m nas escolas geridas pelo munic?pio tinha aula, o que ajudou muita gente a "dedicar-se mais ? Copa".

Nos bairros, a mesma anima??o dos anos ateriores. Na Zona Norte a vibra??o foi intensa. Nas outras regi?es tamb?m. No bairro JK, por exemplo, os moradores fecharam a rua principal do bairro para fazer um churrasco no meio da via.

Nas escolas, quem teve aula na verdade viu o jogo. No Cantinho Feliz, escola infantil, as crian?as entraram no clima da Copa. Os adultos tinham outra programa??o. Iam para a balada ? noite e n?o voltavam. Ficavam pela rua para ver os jogos, ou nas pr?prias boates, ou em bares espalhados por todos os cantos. As concentra?es na casa de amigos, que come?avam no in?cio da noite e s? terminavam depois do almo?o, tamb?m foram comuns na Copa de 2002.

Mas aquele ano foi mesmo o ano do Alto dos Passos. A Copa que se viu ao som de Ivete Sangalo e seu "vai rolar a festa" tinha um lugar delimitado nas ruas em frente ao shopping Alameda ou pr?ximo ao antigo trevo do Bom Pastor. Trios el?tricos garantiam a anima??o de quem ia para l? antes, durante ou depois do jogo. Ap?s a final, milhares de pessoas come?aram uma festa que iniciada cedo, s? terminou no final da tarde. Juiz de Fora parou mais uma vez para comemorar um t?tulo mundial, ap?s a vit?ria tranq?ila contra a Alemanha, com dois gols de Ronaldo. E espera parar, novamente, em 2006, para mostrar que o futebol brasileiro consegue ser mais do que cinco estrelas. De prefer?ncia, seis.