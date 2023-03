Acostumados a comemorar Bicampeonato encheu as ruas de alegria e o que come?ou dentro de campo acabou terminando com um verdadeiro carnaval nas ruas da cidade

Ricardo Corr?a

Rep?rter

abril/2006

A vit?ria na Copa de 1962 talvez seja a menos lembrada pelos torcedores brasileiros no decorrer dos tempos. Provavelmente, por n?o ser a primeira, como a de 1958, nem a ?ltima como a de 2002, nem mesmo a primeira que se viu ao vivo e a cores, com a volta de Pel? e direito de trazer a Jules Rimet definitivamente, como foi a 1970, ou a que deu um t?tulo depois de 24 anos, como em 1994.

Mas certamente ap?s o t?tulo conquistado quatro anos antes na Su?cia, a participa??o brasileira no Chile atraiu bastante aten??o de todo o pa?s. E n?o foi diferente em Juiz de Fora. Ao contr?rio dos anos anteriores, em 1962 era comum que, em dia de jogos do Brasil, outros fossem realocados na cidade para n?o haver coincid?ncia de hor?rios. E a festa foi tratada, do in?cio ao fim, como um carnaval.

O Brasil estreou vencendo o M?xico por 2 a 0, e, neste dia, o Di?rio da Tarde n?o deu tanta import?ncia assim ao fato. Abria a p?gina as not?cias sobre o cl?ssico entre Tupynamb?s e Sport. A Copa n?o ficou sequer em segundo plano. Foi o Tupi, que jogaria contra o Madureira, que ganhou esse espa?o. O Brasil teve que ficar com um espacinho pequeno, na parte de baixo da p?gina.

Mas a mobiliza??o aumentava, o interesse do p?blico pelas not?cias da Sele??o Brasileira j? era muito grande e por isso os jornais tiveram que repensar. A publicidade da Mercedes incentivando o Brasil nas p?ginas do DT j? era grande e o espa?o para a Sele??o cresceu.

Os jogos ainda eram ouvidos pelo r?dio e com a manchete "Confiamos na Sele??o Brasileira", o Di?rio do dia 2 de junho falou sobre como estariam os juizforanos sofrendo pelo r?dio e acompanhando os outros jogos da equipe que tentava o bicampeonato. A Copa era transmitida pela R?dio Sociedade, em cadeia com a Difusa de S?o Paulo e a Tupi do Rio de Janeiro. Foi por ali que eles ouviram a classifica??o do Brasil, ap?s empatar com a Tchecoslov?quia em 0 a 0 e vencer a Espanha por 2 a 1.

Nesse ?ltimo jogo o Brasil s? precisava de um empate para garantir seu lugar e a expectativa era imensa. O Brasil parou e Juiz de Fora parou junto. Mais um texto de Arides Braga falava sobre aquela tarde que entrou para a hist?ria do futebol brasileiro.

"Mas ontem, vendo a cidade parada ouvindo o jogo do Brasil com a Espanha, pens?vamos que se naquela hora algu?m colocasse o seu carro na contram?o, s? depois do jogo ? que poderiam discutir se estava certo ou errado, pois enquanto o embate n?o acabasse, ningu?m iia discutir isso". O Brasil venceu e Arides no dia seguinte escreveu justificando a paix?o daquele povo pelo futebol brasileiro.

"O juizforano, mais do que qualquer outro povo, pela sua aproxima??o com os grandes centros, sofre influ?ncias decisivas do futebol carioca e paulista. Mais do carioca, e domingo v? os jogos do Rio e S?o Paulo pela TV. Da? sua vibra??o pelos cortejos nacionais no Chile. Isso sem falar no ardor patri?tico que entra nos embates internacionais", contou, para depois aplaudir a decis?o dos clubes de n?o realizar partidas na data do pr?ximo jogo do Brasil, contra a Inglaterra.

"Somando tudo isso, muito justamente, os clubes decidiram que n?o haver? jogo na cidade amanh?, pois ?s 16h, em Vi?a Del Mar, os brasileiros estar?o de novo em atividade contra a Inglaterra, rival dos mais poderosos. Todos querendo ouvir os famosos locutores que estar?o transmitindo o embate diretamente do local da disputa. O juizforano, na tarde de amanh?, ter? todo o tempo para ouvir o jogo do Brasil pois Tupi e Tupynamb?s jogar?o fora de casa eo Sport n?o promover? nenhum cortejo".

Mais do que suspender jogos, as vit?rias do Brasil sobre a Inglaterra e sobre o Chile, e a classifica??o para a final da Copa fizeram com que o Campeonato da Liga fosse adiado. Sua abertura n?o aconteceria mais no fim de semana do dia 17 de junho, pois o Brasil iria encarar a Tchecoslov?quia, valendo o t?tulo mundial.

"Com a vit?ria do Brasil na tarde de ontem, sobre o Chile, a peleja final do Campeonato Mundial ser? travada no pr?ximo domingo, ?s 15h30. E n?o se tendo interesse por outro jogo nacional, d?i a adequa??o de todos para s?bado ou mesmo transferidos para data posterior. Assim, em JF n?o se deve ter o in?cio do Campeonato de 62, tento sido convocado o Conselho da Divis?o Esportiva para discutir isso", disse o "Di?rio da Tarde" nas v?speras da partida. Naqueles dias, o cl?ssico Tupi e Tupynamb?s, o Tutu, j? havia sido marcado para acontecer pela manh?. O Sport e Tupynamb?s do dia da final tamb?m foi de manh?.

Jogos paralisados, toda a aten??o voltada, t?tulo conquistado, ? claro, n?o poderia terminar em outra coisa: festa. O "Di?rio da Tarde" do dia 18 conta, com detalhes como foi a comemora??o do t?tulo de bicampe?o mundial que o Brasil acabava de conquistar.

"O carnaval foi come?ando com o goal de Zito e o samba tomando conta da cidade, com o Edif?cil Excelsior jogando pap?is cortados e queima de fogos a valer. Em JF, todo mundo na rua, alegre e feliz, sambando ao som das cuicas, pandeiros e tambores que, como por encanto, surgiam de todos os lados. E tome foguetes, com as ?guas rolando e volta e meia provocando um caso logo sanado. Juiz de Fora, depois do jogo, transformou-se por completo. Pap?is picados caiam dos edif?cios de apartamentos. Filas intermin?veis de autom?veis, caminh?es e tudo o mais, buzinando a vit?ria e o povo sambando na rua Halfeld, rua Marechal Deodoro, Avenida Get?lio Vargas e nos bairros, como no centro, o verdadeiro Carnaval!!!".