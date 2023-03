A Copa da internet Torcedores juizforanos navegam e utilizam a grande rede para se informar e discutir a maior competi??o de futebol do mundo

Ricardo Corr?a

Rep?rter

abril/2006

A tecnologia ? relativamente nova, o esporte ? secular e a paix?o quase t?o antiga quanto. Futebol e internet s?o duas paix?es do brasileiro. A primeira foi consagrada no decorrer dos tempos, recheada por gl?rias, e um brilho internacional que o pa?s n?o possui em nenhum outro setor. A segunda, mais recente, ? comprovada pelos n?meros divulgados m?s a m?s, nos ?ltimos anos, que mostram o Brasil no topo da lista em horas de acesso de seus habitantes ? grande rede. E a Copa do Mundo de 2006 promete mesmo ser a Copa da internet. Com os avan?os da velocidade de conex?o, o aumento de recursos investidos nos portais e mais gente conectada, neste ano, muito mais do que em anos anteriores, o brasileiro vai usar o mouse para navegar pelos gramados da Alemanha.

Quem j? faz isso h? muito tempo ? o diagramador Ricardo Valle de Mello (foto abaixo), de 28 anos. Segundo ele, um dos primeiros usu?rios de internet em Juiz de Fora, "Ded?", como ? conhecido, acostumou-se a procurar as informa?es sobre esportes na internet. Torcedor do Fluminense, desde a d?cada de 90 ele j? arquivava fotos, pesquisava sobre futebol ou simplesmente conversava em salas de bate-papo.

Em 1998, na Copa do Mundo da Fran?a, Ricardo Valle at? lembra de ter feito alguma consulta, mas foi em 2002 que ele realmente come?ou a ter acesso a mais informa?es sobre o torneio pela internet. Nos ?ltimos anos, os f?runs de discuss?o, ou sites de relacionamento como o orkut abriram uma nova possibilidade. O que antes se fazia em salas de bate-papo hoje ? feito em espa?os especializados. Discutir os temas referentes ao futebol ? uma grande mania na internet.

Mas essa n?o ? a principal caracter?stica e vantagem que a web possui para quem gosta de esportes, na opini?o de Ricardo Valle de Mello. "Acho que o principal ? a velocidade com que a informa??o chega a n?s pela internet. N?s que ?s vezes ficamos online por um bom tempo durante o dia, recebemos a informa??o muito antes", explica Ded?, que fala at? mesmo em assistir a jogos online nesta Copa do Mundo. "Eu acredito que j? nessa Copa do Mundo ser? poss?vel assistir aos jogos ao vivo pela internet. E as pessoas, estando no computador, podem gravar, repassar para outras pessoas, colocar no ar. Ent?o o acesso ?s coisas fica muito mais f?cil. Muito mais amplo", comenta Ded?.

TV + PC

Desde a 1970, no M?xico, Copa se v? pela televis?o. Foi sempre assim. Quem n?o tinha o aparelho recorria ao r?dio, mas muita gente at? corria para bares e casas de amigos para ver as partidas na teliha. E a Copa do Mundo de 2006 vai continuar sendo vista na televis?o. No entanto, aos poucos ela vai tendo que dividir espa?o com as novas tecnologias.

"Que tem internet, est? online, ?s vezes at? v? o jogo na televis?o e acompanha pela internet ao mesmo tempo. L? em casa meu pai acostumou a gente a ter televis?o em frente ao computador. Ent?o vamos vendo o jogo e tendo mais informa?es pela internet", explica o diagramador, que acredita que, na web, tem acesso a informa?es que n?o teria se s? ligasse a tv.

"Em f?runs e bate-papos e assistindo aos jogos e comentando, acabamos sabendo de coisas que n?o t?nhamos percebido na televis?o. Algu?m posta: 'presta aten??o no replay, fulano estava desmarcado'. Essas coisas".

Al?m dessas vantagens, Ricardo Valle ressalta mais uma. Como alguns jogos podem acontecer ao mesmo tempo, a internet funcionaria para que o torcedor n?o perdesse nada de um segundo jogo que o interessasse no mesmo hor?rio.

"Nessa Copa, o brasileiro que, claro, torce para o Brasil, mas quer tamb?m torcer pela Holanda, ou por qualquer outro pa?s ter? essa chance tamb?m. Se o jogo for ao mesmo tempo ele pode ver o Brasil pela televis?o e acompanhar o outro pela internet, com muitos detalhes, e ao mesmo tempo. "A internet vai dar um banho de transmiss?o e informa??o", diz Ded?.

Internet para tudo

O estudante Jo?o Paulo Vieira Teixeira (foto ao lado) tamb?m acredita que essa Copa do Mundo pode ser a Copa da internet. O vasca?no de 21 anos sempre gostou de esportes e, claro, da web.

"Eu uso internet para tudo. Relacionamento, conversa instant?nea e para obter informa??o tamb?m. N?o sei quantificar, mas acho que deve ser esse o meio que mais utilizo hoje para ter informa??o. Sobre tudo mesmo. E como gosto de tudo quanto ? tipo de esporte, certamente procuro isso na internet tamb?m", comenta Jo?o Paulo, que lembra:

"A internet pode possibilitar a voc? achar a informa??o a hora em que voc? quiser. Na televis?o voc? fica restrito a determinadas faixas de hor?rio, tem que esperar para ver, mas na internet voc? sabe tudo na hora que voc? bem entender. Apesar de que, acho que hoje a maioria dos sites ainda explora mal as ferramentas como v?deo e som. Ent?o eu acho que ainda pode evoluir muito e crescer ainda mais", avalia o estudante, que mesmo sem v?deo gosta de acompanhar os jogos pela internet.

"Eu uso muito a cobertura em tempo real. ?s vezes estamos em um lugar que n?o tem como estar com o r?dio ligado e a? voc? pode ver por tempo real. Com certeza na Copa eu vou usar muito, porque posso estar trabalhando, ou na aula, e n?o poder acompanhar", diz Jo?o Paulo.

O apaixonado por esporte j? possui internet desde 1999, e come?ou a utilizar a rede para se informar sobre sua paix?o nas Olimp?adas de 2000. Depois veio a Copa de 2002, que beneficiou ainda mais o uso da internet.

"Na copa de 2002 teve tamb?m a quest?o de ser um hor?rio diferente, de madrugada. As pessoas j? estavam na internet nesse hor?rio", lembra.

Hoje, Jo?o Paulo diz que gosta de usar a internet para saber informa?es sobre outras Copas do Mundo, sele?es e jogadores. Mas ele n?o duvida de que, daqui uns anos, ser? poss?vel assistir tamb?m ?s partidas pela grande rede.

"N?o d? para duvidar de nada quando estamos falando de tecnologia e internet. ? um caminho mais do que natural. Apesar de estar engatinhando, eu j? assisto v?deos pela internet hoje em dia", explica Jo?o Paulo Teixeira, que, coloca na interatividade a grande vantagem da internet atualmente.

"? mais f?cil assistir a um jogo e comentar em um chat ao mesmo tempo. J? participo de f?runs por lazer ou para ter informa??o. D? para se informar muito bem e ao mesmo tempo se divertir", diz o estudante, que, como a maioria absoluta dos brasileiros, j? conta os dias para a competi??o mais importante do ano. Enquanto o dia n?o chega, eles v?o se informando, e entrando no clima da Copa, claro, pela internet.

