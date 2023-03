A corrida dos Ant?lopes Negros Com velocidade e coragem, Angola enfim chega ? sua primeira Copa do Mundo

Ricardo Corr?a

Rep?rter

abril/2006

Os resqu?cios de guerras civis e a fome de boa parte da popula??o fazem boa parte dos africanos sofrer. E isso tamb?m acontece com os habitantes da Rep?blica de Angola, que possui algumas semelhan?as com o Brasil. A principal delas ? o fato de falarem portugu?s, como l?ngua oficial. Conseq??ncia, como no nosso caso, da coloniza??o portuguesa, que s? terminou ap?s a Revolu??o dos Cravos, quando o Salazarismo chegou ao fim. Angola tem como capital a cidade de Luanda, e seus outros munic?pios mais importantes s?o Huambo, Lubango, Namibe, Lobito, Benguela e Malanje. A moeda do pa?s ? o kwanza, que rege uma economia movimentada por quase 11 milh?es de habitantes, mas que produzem um PIB por pessoa de apenas 1.600 d?lares anuais. As guerras civis, al?m dos traumas e do preju?zo econ?mico, tornaram a popula??o mais jovem. A expectativa de vida, tamb?m por causa das condi?es prec?rias de vida em algumas regi?es, ? de menos de 37 anos. Hoje, o pa?s ? formado, principalmente, por crian?as e adolescentes. A m?dia de idade atual est? em 18,2 anos. A p?ssima distribui??o de renda exclui praticamente toda a popula??o do acesso ? internet. Nesse momento em que voc? est? acessando, apenas pouco mais de 60 mil angolanos poderiam fazer o mesmo. Por isso ? bem raro que se encontre um site com a termina??o ".ao", equivalente ao nosso ".br". O portal da Federa??o de Futebol de Angola ? o: href=http://www.fafutebol.com/

Em campo:

Eles s?o conhecidos como Ant?lopes Negros, ou Palancas Negras, como se diz l? em Angola. Talvez o que explique o nome ? o fato de correrem muito durante toda a partida, dando trabalho aos advers?rios. Mas mesmo com toda a for?a de vontade e coragem, ? a primeira vez que chegam a uma Copa do Mundo. A hist?ria come?ou muito antes, nas Eliminat?rias para a Copa de 1986, no M?xico. S? agora, 20 anos depois, e na sexta tentativa, ? que esse pa?s africano conseguiu enfim realizar o sonho de disputar partidas na maior competi??o do futebol mundial.

No curr?culo ainda novo, de uma federa??o de futebol que foi criada apenas em 1979 e filiada ? Fifa s? um ano depois, est?o poucos t?tulos. Destaque para a Copa Cosafa, conquistada em 1999 e 2001. Recentemente faturaram ainda o Campeonato Africano Sub-20 e a Segunda fase do Campeonato Mundial Juvenil da Fifa, em 2001. E ? com jogadores provenientes dessas sele?es, principalmente, que Angola aposta em um bom desempenho na Copa de 2006.

Para chegar at? a Alemanha o caminho n?o foi f?cil. No in?cio, quando o treinador era o brasileiro Ismael Kurtz, o time perdeu para a fraca sele??o de Chad, por 3 a 1. Foi quando ele perdeu o emprego. Depois disso o time melhorou, com Lu?s Oliveira Gon?alves no comando e grandes participa?es de Akwa, capit?o do time. Ele fez apenas tr?s gols durante as Eliminat?rias, mas foram os mais importantes. O grande m?rito de Angola foi vencer seus jogos em casa, no est?dio Cidadela, localizado na capital Luanda. Nem mesmo sele?es mais fortes como a Nig?ria conseguiu venc?-los quando jogavam em casa.

Ao lado de Akwa, est?o jogadores como Z? Kalanga, que joga no Benfica, de Portugal, e outros jogadores menos conhecidos mundialmente como Mantorras, Figueirido, Jo?o Pereira, Maurito, alguns dos nomes mais importantes do time.

