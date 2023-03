?rabes com toque brasileiro T?cnico Marcos Paquet? quer provar o bom futebol da Ar?bia Saudita

Ricardo Corr?a

Rep?rter

abril/2006

Nenhum pa?s da Pen?nsula Ar?bica tem uma ?rea t?o grande quanto a da Ar?bia Saudita. Mas isso n?o quer dizer muita coisa j? que a maior parte do territ?rio s? ? ocupada por areia. Bom mesmo para os ?rabes ? o que est? debaixo da areia. O petr?leo ? o que move a economia desse pa?s, que faz fronteira com a Jord?nia, Iraque e Kuwait, Qatar, Emirados ?rabes Unidos e Om? e I?men. Uma regi?o bastante tensa na qual se localiza o pa?s cuja capital ? Riad. Mas essa ? apenas uma das cidades importantes da Ar?bia Saudita.

Algumas possuem import?ncia hist?rica e, acima de tudo, religiosa, muito grande. Caso de Meca. Outros munic?pios importantes da Ar?bia Saudita s?o Jeddah, Medina, Dammam, At ta'if Al Hufuf e Haradh. A moeda corrente no pa?s tem um nome parecido com a nossa. ? o Rial, com o qual os ?rabes fazem girar um PIB per capta de 10.500 d?lares, muito disso gra?as ?s riquezas do petr?leo. A maioria dos mais de 24 milh?es de habitantes da Ar?bia Saudita fala a l?ngua oficial, o ?rabe. O lema do pa?s ? religioso, como quase toda a sua cultura: Al? ? o ?nico deus e Maom? o seu profeta. Os sauditas s?o um povo jovem, de apenas 18,8 anos de idade m?dia atual. Eles vivem at? 68,73 anos aproximadamente. Um levantamento realizado em 2002 deu conta de que n?o chegava a 1,5 milh?o o n?mero de usu?rios de internet na Ar?bia Saudita. Para os que conectam, o dom?nio utilizado ? o ".sa". Como ? o caso do site da federa??o saudita de futebol, cujo endere?o ? o http://www.saff.com.sa/.

Em campo:

Fundada em 1959, e filiada ? Fifa no mesmo ano, a federa??o de futebol da Ar?bia Saudita levou sua sele??o a tr?s Copas do Mundo antes dessa, na Alemanha. E foram exatamente nas tr?s ?ltimas disputas. Em 1994, nos Estados Unidos, em 1998, na Fran?a, e em 2002, na Cor?ia e no Jap?o. O curioso na Ar?bia Saudita ? o motivo da demora em atingir um bom n?vel no futebol. Isso se deu porque a fam?lia real do pa?s proibiu a pr?tica do futebol at? 1951.

A melhor classifica??o do pa?s em uma Copa do Mundo foi a chegada ?s oitavas-de-final em 94. Nos confrontos contra B?lgica e Marrocos, o time conseguiu passar para o duelo contra a Su?cia, mesmo perdendo para a Holanda. Mas a? os semifinalistas suecos foram mais eficientes e venceram incontestavelmente por 3 a 1.

Por causa de participa?es como essas, os grandes orgulhos do futebol saudita s?o as conquistas da Copa da ?sia, em 1984, 1988 e 1996; e os dois t?tulos da Copa do Golfo, em 1994 e 2002.

Neste mesmo ano, na Copa do Mundo, a Ar?bia Saudita deu seu maior vexame. Logo em sua estr?ia, levou 8 a 0 da Alemanha, vice-campe?. Depois dessa goleada, ainda perderam para Camar?es e Rep?blica da Irlanda antes de voltar para casa.Em 1998 a campanha foi t?o ruim quanto. Na primeira fase eles sofreram nas m?os da Dinamarca e da Fran?a e voltaram.

Nas Eliminat?rias desse ano o bom futebol apareceu. Depois da queda de Gerar Van der Lem, o d?cimo terceiro t?cnico em pouco mais de 10 anos, quem assumiu foi o argentino Gabriel Calder?n. E ele foi s? o 14?. Com ele, o time empatou com o Uzbequist?o, venceu a Cor?ia, empatou com o Kuwait, venceu o pr?prio Kuwait e o Uzbequist?o para conquistar a t?o sonhada classifica??o. Atualmente quem treina a Ar?bia Saudita ? o brasileiro Marcos Paquet?.

Um dos her?is da classifica??o foi o atacante Sami Al Jaber, veterano e um dos artilheiros do time nos ?ltimos anos. Na mesma equipe est? Mohamed Al Anbar, autor do gol na vit?ria contra a Cor?ia, fundamental para a classifica??o para a Copa. No ataque tamb?m est? o jovem Yasser Al Qahtani, de 24 anos, dez a menos que sue companheiro Al Jaber. Qathani ? uma revela??o do futebol do pa?s e o mais caro atleta da Ar?bia Saudita ultimamente. Sua transfer?ncia para o Al Hilal custou cerca de 10 milh?es de d?lares.