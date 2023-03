A hora da virada Com um time de estrelas, Argentina quer recuperar a credibilidade na Copa

Ricardo Corr?a

Rep?rter

abril/2006

O mais europeu dos pa?ses sulamericanos. Assim a Argentina costuma ser considerada por muitos, inclusive no Brasil. Mas as crises, o calote da d?vida e os recentes traumas pol?ticos e econ?micos fizeram com que a a Argentina se empobrecesse. Ainda assim, continua guardando o charme de suas cidades como Bueno Aires, a capital. C?rdoba, Rosario, Mendoza, La Plata, Mar del Plata e San Miguel de Tucum?n tamb?m s?o munic?pios importantes do pa?s de 38,7 milh?es de habitantes. O PIB per capta da Argentina ? de 10.200 d?lares. A moeda local ? o peso argentino, que perdeu for?a nos ?ltimos anos, apesar das tentativas for?adas do governo de equipar?-lo ao d?lar. Os argentinos falam espanhol e hoje possuem, em m?dia, 29 anos. Ainda n?o chegaram na metade da vida segundo as estimativas, que d?o conta de que podem viver, em m?dia, 75,48 anos.

A Argentina ? um pa?s de grandes dimens?es mas, com uma popula??o mais ou menos um quinto da brasileira, tem uma densidade populacional baixa: de 14 habitantes por quil?metro quadrado. Tamb?m s?o poucos os internautas. Cerca de quatro milh?es, ou mais ou menos 10% da popula??o estimada para hoje. Eles acessam pelos dom?nios ".ar" e o site de sua federa??o de futebol ? o: http://www.afa.org.ar/

Em campo:

Os maiores rivais do futebol brasileiro em todos os tempos. A Argentina n?o topou com o Brasil em finais, mas pode ser assim considerada por causa da rivalidade criada pelas disputas sulamericanas, pelos confrontos de opini?es quando se fala de Pel? e Maradona ou at? mesmo pela disputa pela hegemonia econ?mica que as duas maiores pot?ncias da Am?rica do Sul sempre travaram.

Em Copas do Mundo, a Argentina j? marcou presen?a em 13. Venceu duas, em 1978 e 1986, mas se gaba de ser a sele??o que mais t?tulos conquistou da Copa Am?rica. S?o 14 no total, a maioria absoluta entre as d?cas de 20 e 50. Desde 1993, no entanto, isso n?o acontece. Al?m disso, a Argentina j? conquistou seis t?tulos Pan-americanos em sua hist?ria, o ?ltimo em 2003.

A federa??o argentina foi fundada em 1893, mas s? filiada ? Fifa em 1912. O grande momento da hist?ria do futebol dos "hermanos" foi em 1978, quando jogando em casa eles faturaram o primeiro t?tulo mundial. Na ocasi?o, o her?i foi Mario Kempes autor dos dois gols na final contra a Holanda.

Outro t?tulo s? em 1986, agora comandados por Diego Armando Maradona, considerado por muitos como o segundo maior jogador da hist?ria do futebol mundial. Para os argentinos, o primeiro, indiscutivelmente. O pr?prio Maradona tentou levar a Argentina a mais um t?tulo na competi??o seguinte, em 1990, mas Brehme, de p?nalti decretou a vit?ria alem? e acabou com o sonho do tricampeonato. Antes disso, a Argentina j? tinha chegado ? final e perdido uma Copa. Foi na primeira delas, em 1930, quando a sele??o perdeu para os rivais uruguaios por 4 a 2.

Depois de mais um "quase" em 1990, copa em que eliminaram os brasileiros com um gol de Claudio Cannigia ap?s passe de Maradona, os argentinos chegaram em 1994 como um dos favoritos. Mas quando Maradona foi eliminado do campeonato por n?o ter passado no exame antidoping, o sonho come?ou a desmoronar, com o time sendo eliminado logo na segunda fase.

Em 1998 os argentinos passaram da primeira fase. Encararam a Inglaterra em um confronto carregado de sentimentos que come?aram ainda na Guerra das Malvinas e, pelo menos dentro de campo, os argentinos deram o troco. Venceram e ficaram ainda mais confiantes de que era hora do tricampeonato. Mas a Holanda de Dennis Bergkamp estava no caminho, e com um gol j? no finalzinho da partida, eliminou os argentinos de mais uma Copa do Mundo.

Em 2002 era o ano da volta por cima. A classifica??o com sobras nas eliminat?rias para a Copa do Mundo, em primeiro e deixando o Brasil para tr?s poderia ser um pren?ncio de que as coisas seriam bem diferentes para a Argentina. E foram, mas para pior. O time caiu no chamado grupo da morte, e foi eliminado ainda na primeira fase cedendo as vagas para Inglaterra e Su?cia. Pior foi ver os rivais brasileiros campe?es mais uma vez.

Depois daquela Copa os argentinos ficaram traumatizados. Mas ainda assim quiseram mostrar servi?o nas eliminat?rias e em todas as competi?es que fossem disputar nos ?ltimos anos. A Copa Am?rica foi tranq?ila at? a final, encarou o time reserva do Brasil, jogou melhor mas acabou derrotada nos p?naltis, ap?s estar vencendo at? o ?ltimo minuto. Adriano foi o carrasco.

Se na Copa Am?rica ningu?m acreditou no desastre no finzinho, nas Eliminat?rias as coisas iam muito bem. No duelo contra o Brasil, os argentinos devolveram, em Buenos Aires, a derrota que sofreram em S?o Paulo, no Morumbi, na primeira fase. Tr?s a um, sobre o badalado quarteto m?gico e os argentinos se encheram de moral.

Mas a Copa das Confedera?es deu motivos para que eles voltassem a se preocupar. Mais um duelo contra o Brasil, na final da competi??o e dessa vez eles receberam o troco com juros e corre??o monet?ria. A derrota por 4 a 1 acabou diminuindo os ?nimos dos argentinos, que acabaram deixando escapar tamb?m a primeira posi??o nas Eliminat?rias 2006. Como sabem muito bem que, vencer as Eliminat?rias n?o significa nada, eles esperam que agora as coisas sejam bem diferentes na Copa da Alemanha.

E talento para isso n?o vai faltar. O time agora comandado por Jos? Pekerman possui no elenco alguns dos maiores jogadores do mundo, caso de Juan Roman Riquelme, Javier Mascherano e Javier Saviola. Roberto Ayala, Juan Pablo Sorin e Hernan Crespo tamb?m s?o destaques na equipe. Na frente, o reserva Carlitos T?vez, que vem dando show em gramados brasileiros pode fazer a diferen?a. E a grande esperan?a ? mesmo Lionel Messi, jovem promessa, revelada no ?ltimo Campeonato Mundial Sub-20 e hoje j? titular no Barcelona, e um dos jogadores mais habilidosos da atualidade. J? se diz que pode ser o novo Maradona, mas at? l? ainda h? um longo caminho.