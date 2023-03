O maior salto do Canguru Austr?lia volta ? Copa e promete futebol alegre nos campos dos advers?rios

Ricardo Corr?a

Rep?rter

abril/2006

A Austr?lia ? conhecida por muita gente por ser a "Terra dos Cangurus". Mas a Commonwealth of Australia, nome oficial, mostrou, durante as Olimp?adas de Sydney, em 2000, que possui muitos atrativos e uma cultura muito rica. Tem muita gente que confunde, mas Sydney, embora seja a cidade mais importante do pa?s, n?o ? a capital. O pa?s da Oceania tem sua sede administrativa localizada em Canberra. Outras cidades importantes al?m dessas duas s?o Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide, Newcastle e Wollongong. Nesses centros est?o boa parte dos quase 20 milh?es de habitantes da Austr?lia. Uma popula??o j? bem adulta, com 36 anos em m?dia, mas que pode passar dos 80 anos, segundo as estimativas.

O povo australiano fala oficialmente o ingl?s, por terem sido colonizados por muitos anos. A moeda oficial ? o d?lar australiano e o PIB por habitante chega aos 27 mil d?lares anuais. O tamanho da popula??o, relativamente pequeno, para o tamanho do pa?s (uma ?rea de 7,6 milh?es de quil?metros quadrados) definem uma das menores densidades demogr?ficas do mundo: 2,57 habitantes por quil?metro quadrado.

Na ?ltima contagem realizada, o n?mero estimado de usu?rios conectados ? internet na Austr?lia era de 10,6 milh?es. Mas isso foi em 2002, o que, imagina-se, j? deve ter sido bem superado. A termina??o usada pelos sites australianos ? o ".au". O site da federa??o australiana ? o: http://www.footballaustralia.com.au.

Em campo:

A hist?ria da Austr?lia em Copas do Mundo ? praticamente nula. O pa?s passaria completamente despercebido se n?o fosse uma ?nica participa??o: em 1974. Mas para os que gostam de coincid?ncia, foi exatamente na Alemanha que aquela Copa do Mundo foi disputada. Agora, 32 anos depois, na mesma Alemanha, a Austr?lia ter? a chance de mostrar uma campanha bem melhor.

Isso porque, pior, n?o d? para ser. Naquela Copa, a Austr?lia caiu em um grupo que tinha Chile, Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental. Perdeu todos os jogos e, pior, n?o conseguiu marcar um ?nico gol sequer.

Nas outras ocasi?es, nada de Austr?lia na Copa. A sele??o sempre fica perto, afinal, suas eliminat?rias s?o fraqu?ssimas. O pior vem depois. Mesmo ganhando as Eliminat?rias da Oceania, os australianos sempre t?m que enfrentar um advers?rio sulamericano antes de conquistar a vaga na Copa do Mundo. E ? sempre a? que o sonho acaba. Ou acabava, at? que no ano passado os "Socceroos", como s?o conhecidos, conseguiram vencer e eliminar o tradicional Uruguai, que h? muitos anos vem caindo pelas tabelas.

A classifica??o foi dram?tica, depois de sofrer grande press?o dos uruguaios na partida final. John Aloisi precisou sair do banco de reserva para fazer o gol da vit?ria. O outro gol foi marcado por Marco Bresciano. Como tinha perdido a primeira partida, a Austr?lia precisou decidir sua sorte nos p?naltis. E conseguiu. Para isso eles contaram com a estrela de Guus Hiddink, t?cnico holand?s experiente, que j? treinou v?rias sele?es e obteve impressionante sucesso com a Cor?ia, na ?ltima Copa, quando aquele pa?s jogava em casa.

Depois que assumiu, ap?s a sa?da de Frank Farina, Guus Hiddink mostrou um time combativo, mas que n?o conseguiu vencer na Copa das Confedera?es. ? bem verdade que deu bastante trabalho aos advers?rios como a Alemanha, mas foi s?.

Os jogadores da Austr?lia n?o s?o t?o conhecidos mundialmente. Mas quem est? acostumado a ver o campeonato Ingl?s, conhecido como Premier League, v? muitos deles em a??o. Jogam l?: Schwarzer, Lucas Neill, Tim Cahill, Mark Viduka, Craig Moore, Harry Kewell e Brett Emerton. Curiosamente os autores dos gols decisivos do time na repescagem contra o Uruguai n?o fazem parte da invas?o australiana na Inglaterra. Aloisi joga na Espanha e Bresciano na It?lia.