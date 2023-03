Futebol cinco estrelas Brasil busca o hexacampeonato para ficar com o dobro de t?tulos dos advers?rios

Ricardo Corr?a

Rep?rter

abril/2006

Nosso pa?s consegue reunir, em seu territ?rio, a riqueza e a pobreza. Os n?meros grandiosos da agricultura, o PIB que est? entre os quinze maiores do mundo, constrastam com a m? distribui??o de renda e a situa??o de extrema pobreza nas periferias das grandes cidades e em regi?es extensas, como no sert?o nordestino. Por isso nosso PIB per capta n?o chega aos oito mil d?lares anuais.

Mas n?o h? d?vidas de que somos uma na??o grandiosa. Com mais de 180 milh?es de habitantes. Somos hoje um povo jovem, com 27 anos em m?dia, e podemos viver, at? pouco mais de 71 anos. A expectativa de vida ? crescente e as taxas de natalidade est?o caindo. O nome oficial de nosso pa?s ? Rep?blica Federativa do Brasil e, na Copa do Mundo, seremos representadas pelas j? famosas letras "BRA".

Nossa capital ? Brasilia e outras cidades importantes do pa?s, conhecidas mundialmente s?o as capitais estaduais como S?o Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Recife, Curitiba, Porto Alegre, Bel?m e Manaus. Cidades tur?sticas como Nova Igua?u tamb?m possuem bastante import?ncia no cen?rio internacional. Desde 1994 usamos como moeda o real. Nosso idioma oficial ? o portugu?s e em nossa bandeira est? escrito o lema da p?tria: "Ordem e Progresso". Muitos brasileiros est?o conectados na internet como voc? neste exato momento. Embora em 2002 o n?mero de usu?rios era calculado em cerca de 14 milh?es, usando o dom?nio ".br", o brasileiro ? um dos povos que fica mais tempo na internet. Em v?rios meses dos ?ltimos anos o pa?s ficou em primeiro no ranking do tempo de perman?ncia na rede. O site da CBF ? o http://www.cbfnews.com.br

Em campo:

Falar sobre o favoritismo e o passado glorioso do Brasil em Copas do Mundo ? chover no molhado. Poucos s?o os que n?o conhecem nossas conquistas, nossas vit?rias e nossa fama internacional por saber jogar futebol como ningu?m. N?o ? ? toa que, se vencer esse ano, o Brasil chegar? a incr?vel marca de seis t?tulos mundiais. Ficaria, assim, com o dobro de t?tulos dos dois pa?ses que mais possuem t?tulos depois dele: a It?lia e a Alemanha, que s?o tricampe?s.

Al?m dos cinco orgulhos das conquistas da Copa do Mundo, o Brasil faturou v?rios outros t?tulos importantes. Est?, no entanto, bem atr?s da Argentina no n?mero de Copas Am?rica consquistadas. O Brasil venceu sete, nos anos de 1919, 1922, 1949, 1989, 1993, 1997, 1999. Nos Jogos Pan-americanos foram mais quatro: em 1963, 1975 (junto com o M?xico), 1979, 1987.

O futebol come?ou a ser jogado no Brasil ainda no s?culo passado, mas o pa?s s? se filiou ? Fifa em 1923. Sete anos depois, participaou da primeira Copa do Mundo, no Uruguai. Seria s? a primeira de 17 participa?es at? ent?o. O Brasil ? o ?nico pa?s que participou de todas as Copas do Mundo. Al?m dos cinco t?tulos, foram dois vice-campeonatos e dois terceiros lugares na hist?ria. Se em 30 e em 34 o Brasil passou sem ser notado, em 1938 foi bem e chegou em terceiro. Mas com a paralisa??o das disputas mundiais por conta da guerra, o pa?s precisou esperar at? 1950 para mostrar que n?o era apenas um fogo de palha no futebol.

E foi em casa, quando mostrou, em campo, que poderia ser considerada a melhor sele??o do mundo. Mas como futebol se ganha no gramado e a cada jogo, o Brasil acabou perdendo a final para os ra?udos uruguaios, que calaram 205 mil vozes no Maracan?, est?dio constru?do especialmente para a disputa daquela Copa do Mundo. Foram necess?rios mais oito anos at? que o pa?s finalmente chegasse ao topo do mundo, vencendo a Copa da Su?cia com um time que tinha Pel? e Garrincha jogando junto.

Na Copa seguinte, em 1962, mais um show. Agora no Chile e o bicampeonato no curr?culo. As coisas n?o foram bem em 1966, ano em que Pel? se machucou e o time foi eliminado precocemente. Mas quatro anos depois, no M?xico, a gl?ria: o Brasil se tornava o maior vencedor da hist?ria das Copas do Mundo, ao conquistar o tricampeonato com um show de Pel?, que voltava para fechar com chave de ouro sua brilhante passagem pela Sele??o Canarinho. Com isso o Brasil faturou definitivamente a Ta?a Jules Rimet, que depois foi roubada e derretida.

A partir da? o pa?s sonhou com o tetra durante 24 anos. No meio do caminho, fez times fortes, o principal deles em 1982. A sele??o que jogava bonito, no entanto, n?o resistiu e perdeu nas fases finais. Depois de frustra?es em 86 e 90, o Brasil recuperou sua for?a em 1994. Se n?o levou a Copa do Mundo jogando bonito, jogou um futebol consistente e de resultados nos Estados Unidos e levou o t?tulo ap?s dram?tica vit?ria sobre a It?lia nos p?naltis. O Brasil voltava a ser o maior vencedor de Copas do Mundo, agora com quatro t?tulos, contra tr?s de italianos e alem?es. O comando da equipe era do mesmo Carlos Alberto Parreira, que comanda o time hoje.

Em 1998 o pentacampeonato j? era dado como certo. Jogando bem e depois de eliminar o bom time da Holanda em uma partida incr?vel, o Brasil foi chegando ? final contra a Fran?a, dona da casa, como o grande favorito. Mas a incontest?vel derrota por 3 a 0 acabou determinando que o sonho do penta ficaria para daqui h? quatro anos.

E foi o que aconteceu. Com um time de craques, com o trio de "R" formado por Rivaldo, Ronaldo e Ronaldinho Ga?cho, o time se classificou com facilidade na primeira fase, eliminou advers?rios medianos, derrubou a forte Inglaterra na partida mais dif?cil da Copa e depois passeou no segundo tempo contra a Alemanha na final, garantindo a vit?ria por 2 a 0, com dois gols de Ronaldo, artilheiro da Copa. Rivaldo foi o vice-artilheiro e teve participa??o importante nos dois gols brasileiros que deram o pentacampeonato.

Esse ano o pa?s chega ? Copa ainda mais favorito do que nos anos anteriores. Al?m dos bons resultados nas ?ltimas competi?es que disputou, o pa?s tem ainda mais estrelas do que nos anos anteriores. Na Copa Am?rica, com um time reserva, venceu a Argentina nos p?naltis e levou o t?tulo. Nas Eliminat?rias fez uma campanha tranq?ila. O momento mais triste foi quando perdeu para a Argentina por 3 a 1 em Buenos Aires, levando o troco da vit?ria pelo mesmo placar em S?o Paulo, no primeiro turno.

Mas a prova de que o Brasil era muito forte sim veio depois, na final da Copa das Confedera?es. Contra os mesmos argentinos, o Brasil passeou, cansou de perder gols mas mesmo assim goleou por 4 a 1. De quebra o time ainda se recuperou no final das Eliminat?rias e levou o primeiro lugar da competi??o, aplicando goleadas, como as contra o Paraguai e o Chile. Brasil marcou 35 gols e sofreu menos da metade disso: 17. Ainda teve o artilheiro das Eliminat?rias: Ronaldo, com 10 gols.

O Fen?meno come?ou esse ano mal, mas come?ou a se recuperar na medida em que a Copa do Mundo est? se aproximando. Volta a ser a grande esperan?a de gols da equipe, mas definitivamente n?o est? sozinho. O craque, de quem todos esperam a melhor Copa do Mundo, ? Ronaldinho Ga?cho. Eleito pela segunda vez o melhor do mundo, j? come?a a ser comparado pelos mais exaltados com Pel? e, para muitos, j? superou Maradona. Quest?o de opini?o, mas que atualmente ele vem ganhando todos os pr?mios de melhor jogador, isso ? indiscut?vel. Formando o que passaram a chamar de quadrado m?gico ou quarteto fant?stico, ainda est?o no time Kak?, craque do Milan, e Adriano, da rival Inter de Mil?o.

Seria uma comiss?o de frente indiscut?vel, n?o tivesse surgido, nos ?ltimos anos, mais uma j?ia do futebol brasileiro. Robinho, que surgiu comparado a Pel? no santos e hoje ? o camisa 10 do maior time do mundo, o Real Madrid, enche de esperan?a os torcedores que querem ver dribles e arrancadas na Copa do Mundo. Mas Parreira j? avisou, dos cinco, jogam no m?ximo quatro.

Certamente o Brasil ter? muita gente boa no banco. Caso de Juninho Pernambucano, um dos principais jogadores dos ?ltimos Campeonatos Franceses. Mas em campo o Brasil ainda tem jogadores que t?m como principal trunfo a experi?ncia. Roberto Carlos, Cafu e Dida s?o exemplos. Os dois laterais, no entanto, j? enfrentam s?rias amea?as dos jovens Gustavo Nery, e principalmente Cicinho, rec?m contratado pelo Real Madrid.

A defesa ? a grande preocupa??o. Embora L?cio seja considerado um dos principais jogadores da Alemanha, ele n?o oferece seguran?a a muitos torcedores. Ao seu lado, Roque J?nior ou Juan sofrem do mesmo mal. Pelo menos no comando est? Carlos Alberto Parreira, especialista na arte de jogar um futebol de resultado, com defesa s?lida e eficiente, como foi em 1994. Seu time, depois da Copa das Confedera?es, passou a ser chamado de "Cascavel", por tocar a bola de um lado para o outro serpentear e dar o bote mortal na hora certa.