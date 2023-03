Outro milagre? Em casa, Cor?ia do Sul foi ?s semifinais. Agora quer repetir o feito na Europa

Ricardo Corr?a

Rep?rter

abril/2006

A Cor?ia do Sul existe oficialmente desde 1948. Foi quando foi promulgada a constitui??o que confirmava a divis?o do pa?s em dois, exatamente as duas zonas de influ?ncia determinadas pelas superpot?ncias ap?s o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Depois de fundadas, as duas Cor?ias enfrentaram per?odos turbulentos, incluindo a? a Guerra da Cor?ia, que durou de 1950 a 1953, e que tinha, de um lado o Sul, apoiado pelos Estados Unidos, e do outro o Norte, apoiado pela extinta Uni?o Sovi?tica. Essa divis?o e polariza??o provocou diferen?as dr?sticas no modo de vida dos dois pa?ses e que se refletem fortemente ainda hoje. No caso do Sul, uma ditatura s? foi substitu?da na d?cada de 80.

Hoje, interessada em uma reaproxima??o com a Cor?ia do Norte, para que haja a reunifica??o, a Cor?ia do Sul ? um pa?s de pol?tica e economia s?lidas. Nos ?ltimos 30 anos, o crescimento econ?mico coreano foi espantoso e chegou ao ponto de ser 18 vezes maior do que o dos norte-coreanos. A capital da Cor?ia do Sul ? Seoul, que foi sede das Olimp?adas de 1988 e da Copa do Mundo de 2002. No pa?s que tem o nome oficial de Taehan-min'guk moram cerca de 48,3 milh?es de pessoas. Outras cidades importantes, al?m de Seoul, a maior, s?o: Pusan, Taegu, Inch'on, Kwangju, Taejon, Ulsan, Chonju. A moeda oficial da Cor?ia ? o Won e o idioma oficial do pa?s ? o coreano. Como o pa?s tem um territ?rio muito pequeno (na verdade ? uma ilha dividida ao meio), os coreanos vivem apertados a uma densidade demogr?fica de mais de 490 habitantes por quil?metros quadrados. Nesse espa?o eles vivem cerca de 75 anos. Hoje, a popula??o tem uma idade m?dia de 33,2 anos, aproximadamente. Em 2002 j? eram mais de 25 milh?es os coreanos conectados ? grande rede. O dom?nio oficial do pa?s ? o ".kr". O site da federa??o coreana de futebol ? o http://www.kfa.or.kr/

Em campo:

A Cor?ia do Sul n?o possui, necessariamente, uma grande tradi??o em Copas do Mundo. Mas se comparada aos seus vizinhos asi?ticos, ningu?m se orgulha de mais participa?es do que os coreanos, cuja federa??o foi criada em 1945 e a filia??o ? Fifa se deu tr?s anos depois. A primeira participa??o asi?tica em uma Copa do Mundo ? m?rito coreano. Aconteceu em 1954, na Su??a. Naquela ocasi?o, o time s? marcou presen?a mesmo. Foram duas derrotas, frente a Hungria e a Turquia, e o adeus ? competi??o.

Depois disso, demorou muito, mas muito tempo at? que os coreanos voltassem a disputar uma Copa do Mundo. O retorno aconteceu em 1986. E foi definitivo. De l? para c?, a Cor?ia do Sul participou de todas as edi?es da maior competi??o do futebol mundial. Essa ser? a s?tima participa??o da Cor?ia em uma Copa do Mundo.

Se em 1986 a campanha foi boa, com a equipe perdendo apenas para a It?lia, em 1990 e 1994 o time amargou insucessos ao ser eliminada na primeira fase. Apesar disso o time se vangloria de ter empatado com a Espanha e perdido apertado para a Alemanha naquele ano.

No curr?culo coreano, est?o dois t?tulos da Copa da ?sia, conquistados em 1956 e em 1960. Al?m deles, a Cor?ia ainda se orgulha de tr?s t?tulos dos Jogos Asi?ticos, conquistados em 1970, em conjunto com Burma, em 1978, junto com a vizinha Cor?ia do Norte, e em 1986.

Nas ?ltimas participa?es na Copa do Mundo, resultados distintos para os coreanos. Se em 1998 o time n?o passou da primeira fase, ap?s encarar um grupo complicad?ssimo, em 2002 as coisas foram maravilhosas. A come?ar que a competi??o, ou metade da competi??o, foi disputada no pa?s. A Copa foi feita em conjunto com o Jap?o. No curr?culo da explosiva campanha de 2002, que levou os coreanos ? semifinal, ficaram marcadas vit?rias surpreendentes, contra as fortes sele?es da It?lia e da Espanha. ? certo que muitos contestam a arbitragem daqueles jogos, mas somente a Alemanha, que viria a ficar com o vice-campeonato, derrubaria os coreanos. Mesmo assim, em um jogo dur?ssimo: 1 a 0.

No comando do time este ano, o holand?s Dick Advocaat. Ele substitui outro holand?s, J? Bonfrere, mas espera repetir o sucesso ? de seu compatriota, Guus Hiddink, que levou a Cor?ia ?s semifinais do ?ltimo mundial. Antes de Advocaat e Bonfrere, o t?cnico era o portugu?s Humberto Coelho, que perdeu o emprego ap?s um empate contra a fraca sele??o de Maldivas.

No time que vai lutar por uma boa participa??o na Copa do Mundo, permanecem as esperan?as sobre Park Ji Sung, que ganhou fama ap?s o mundial de 2002 e hoje atua no milion?rio Manchester United. O atacante tem a companhia de outros jogadores importantes como o lateral-esquerdo Lee Young Pyo, e o goleiro Lee Woon Jae. Ahn Jung Hwan, Cha Du Ri e Lee Dong Gook, esse ?ltimo artilheiro da Copa Asi?tica de 2002, s?o outros nomes importantes do time.