A esperan?a ? xadrez Cro?cia quer repetir o feito de 1998, quando chegou em terceiro na Copa

Ricardo Corr?a

Rep?rter

abril/2006

A Cro?cia se separou da antiga Iugosl?via em 1991, mas sua independ?ncia s? foi reconhecida em 1992. No entanto, a Cro?cia j? foi um pa?s independente h? muitos anos atr?s. Quando a Alemanha nazista invadiu a Iugosl?via, em abril de 1941, a Cro?cia se tornou um estado independente. Isso durou at? o final da Segunda Guerra Mundial, quando Josip Broz Tito derrotou os alem?es e reunificou as rep?blicas novamente. Mas Tito morreu e o ?dio entre s?rvios e croatas prevaleceu. De 1980 at? o in?cio da d?cada de 90 as tens?es foram se acirrando at? culminar com a separa??o que conhecemos hoje, dando origem ? Cro?cia, ? B?snia-Herzegovina e ? S?rvia e Montenegro. Apesar disso, as tens?es nos Balc?s continuaram nos anos seguintes e s? se reduziram ap?s interven?es militares da Organiza??o do Tratado do Atl?ntico Norte (Otan).

Com cerca de 15 anos de vida nova, a Cro?cia, ou Republika Hrvatska, como diz o seu nome oficial, tem 4,4 milh?es de habitantes aproximadamente. Eles vivem na capital Zagreb, ou em cidades como Rijeka, Split, Osijek, Zadar, Brod, Vukovar, Dubrovnik.

Nesses locais, eles geram um PIB por habitante de 8.800 d?lares, utilizando a kuna como moeda. Eles falam o idioma croata, vivem at? pouco mais do que 74 anos e est?o, atualmente, com 38,9 anos de idade, em m?dia. Em 2001 o n?mero de usu?rios de internet na Cro?cia era de menos de 500 mil. O dom?nio que eles utilizam ? o "hr". O site da federa??o de futebol ? o: http://www.hns-cff.hr/

Em campo:

A hist?ria da Cro?cia em Copas do Mundo come?a com a hist?ria da Iugosl?via nessa competi??o. Aquele pa?s disputou a primeira competi??o internacional, em 1930, no Uruguai, conquistando o quarto lugar. Depois, s? voltou ?s disputas em 1950, j? depois de desmembrada e reunida novamente. Na Copa disputada no Brasil, a Iugosl?via foi eliminada ainda na primeira fase. Nas duas Copas seguintes, em 54 e 58, teve sorte melhor, chegando ?s quartas-de-final. Em 1962, no Chile, fez ainda mais, ficando em quarto lugar no geral. De volta ?s Copas do Mundo em 1974, a Iugosl?via avan?ou at? a segunda fase. Em 1982 o pa?s tamb?m participou, mas n?o passou da segunda fase. Chegou nas quartas-de-final em 1990 e em 1998, mas nesse ?ltimo ano a Cro?cia j? disputou a Copa com outro time. A Iugosl?via, na verdade, era a sele??o da S?rvia e Montenegro, com o nome antigo.

Naquela Copa, a Cro?cia ? que se deu muito bem. Jogando pela primeira vez com seu novo nome, o time avan?ou fase a fase, derrotou a Alemanha com um gol do artilheiro Davor Suker, e s? foi parada pela campe? Fran?a, na semifinal. O carrasco dos croatas foi Lilian Thuram, que fez os dois gols da vit?ria francesa. Depois ainda venceu a Holanda e levou o terceiro lugar da disputa. Depois desse excelente resultado, os croatas ganharam moral no futebol mundial, e conseguiram mais uma classifica??o para a Copa do Mundo, quatro anos depois, no Jap?o e na Cor?ia. Mas na ocasi?o o time n?o foi bem e foi eliminado ainda na primeira fase, vencendo apenas uma partida, contra a poderosa It?lia. Nas Eliminat?rias para a Copa desse ano, a Cro?cia faturou o primeiro lugar de seu grupo depois de vencer a Su?cia na partida final.

O futebol croata j? mostrou grandes jogadores, que atuaram antes na sele??o da ex-Iugosl?via. S?o eles Zvonimir Boban, Robert Prosinecki, Davor Suker, Robert Jarni e Igor Stimac, que, por aquele pa?s, conquistaram o Mundial Sub-20, e estiveram na Copa de 1998.

No time atual, comandado por Kranjcar, est? o filho do treinador, Niko, considerado um dos jovens promissores do time. Junto dele est?o Igor Tugor, Robert Kovac, o lateral Srna, Marko Babic e o atacante Dado Prso.