Levantando a poeira Depois do vexame na ?ltima Copa do Mundo, Fran?a quer relembrar 1998

abril/2006

A Fran?a ? um pa?s europeu que ficou conhecido tanto por sua participa??o em guerras no in?cio do s?culo passado, quanto pela luta de seu povo pela liberdade, que culminou com a Revolu??o Francesa, e disseminou ideais por todo o mundo, provocando efeitos sentidos em todas as partes do planeta. A Fran?a atual foi conhecida mais proximamente pelo torcedor brasileiro ap?s a Copa do Mundo realizada no pa?s em 1998, quando foram apresentadas algumas das cidades mais famosas da Europa. A principal delas, Paris, com sua imortalizada Torre Eiffel, ? a capital da Fran?a. Mas outras cidades conhecidas ou grandes do pa?s s?o Lion, Marselha, Lille, Toulouse, Nice, Estrasburgo, Nantes, Bordeaux, Saint Etienne, Montpellier, Le Havre, Rennes, Reims, Toulon, Grenoble e Brest. Nessas, e em outras centenas de cidades vivem 60 milh?es de franceses, falando franc?s e utilizando o euro como moeda.

O famoso lema "Liberdade, igualdade e fraternidade" ? o que move a p?tria oficialmente chamada de Rep?blique Fran?aise. O povo da regi?o conhecida por ser o pa?s do perfume, ou da champangne, vive bastante. A expectativa de vida ? de mais de 79 anos. Atualmente os franceses possuem pouco menos da metade disso. A m?dia de idade da popula??o ? de 38,3 anos hoje em dia. Os ?ltimos c?lculos davam conta de que eram 17 milh?es o n?mero de franceses conectados na internet. Mas os dados s?o de 2002, ou seja, certamente os franceses j? s?o mais de 20 milh?es na grande rede, sempre conectando pelo dom?nio ".fr". O site da federa??o francesa de futebol ? o http://www.fff.fr/.

Em campo:

Uma vit?ria fant?stica na final de 1998 e o primeiro t?tulo da hist?ria do bom futebol franc?s. Foi um sonho que se tornou realidade para o torcedor dos "bleus", que jogavam em casa e fizeram a maior copa de sua hist?ria. Mas a? veio o ano de 2002 e, de favorita, a Fran?a passou como a surpresa negativa da Copa. Os atuais campe?es n?o disputaram as Eliminat?rias, j? que s? esse ano ? que o Brasil inaugurou a nova f?rmula de disputa. Mas talvez isso tenha feito com que os franceses acabassem n?o vendo as imperfei?es de sua equipe que acabou humilhada ao ser eliminada na primeira fase, sofrendo derrotas marcantes, como na estr?ia contra o Senegal.

Mas a hist?ria da Fran?a nas Copas do Mundo merece respeito. O pa?s que fundou a Fifa disputou 11 vezes a maior competi??o do futebol mundial. Mais do que isso, foi Jules Rimet, um franc?s, que criou a Copa do Mundo. At? por isso o trof?u das competi?es levou o nome dele at? 1970, quando o Brasil o conquistou definitivamente. Foi tamb?m de um franc?s o primeiro gol marcado em uma Copa do Mundo. Lucien Laurent foi o autor da fa?anha, em 1930.

E em 1998 n?o foi a ?nica vez em que o pa?s sediou uma Copa do Mundo. Em 1938, na segunda Copa da hist?ria, os franceses tamb?m tiveram esse privil?gio. Mas ao contr?rio dos tempos modernos, naquela ?poca as coisas n?o deram t?o certo. Os bleus foram eliminados nas quartas-de-final em partida contra a It?lia, que depois viria a ser a campe?. Em 1958 os campe?es foram o Brasil, que venceram a final contra a Su?cia. Mas os franceses sa?ram bem felizes com o recorde de gols marcados em uma mesma Copa do Mundo: Just Fontaine marcou incr?veis 13 gols, o que ningu?m conseguiu igualar at? hoje. Fontaine precedeu jogadores importantes, talentosos e famosos, que surgiram um bom tempo depois, principalmente na d?cada de 80. Foi quando Michel Platini, Alain Giresse e Jean Tigana mostraram o mais bonito do futebol para o mundo. Mas eles n?o foram suficientes para levar a Fran?a ?s finais da Copa. Os azuis acabaram eliminados duas vezes pela Alemanha: em 1982 e 1986.

Depois de ficar de fora da Copa do Mundo de 1994, os franceses voltaram com tudo em 1998. E mais do que o t?tulo, conquistado ap?s vit?ria incontest?vel sobre o Brasil na decis?o: 3 a 0, o pa?s revelou alguns dos grandes talentos modernos do futebol. Zinedine Zidane, Youri Djorkaeff, Fabien Barthez e Tierry Henry e David Trezeguet s?o alguns exemplos de bom futebol daquele time dirigido por Aim? Jacquet.

A vit?ria em 1998 foi a maior, mas n?o a ?ltima grande conquista dos franceses no futebol. Em 2000 a sele??o levou o t?tulo da Euro, ap?s vencer a It?lia na final. Mas o insucesso em 2002 encheu de incertezas os torcedores... Principalmente ap?s mais um fracasso: agora na Euro 2004.

O t?cnico da equipe ? Raymond Domenech, que resistiu no cargo mesmo balan?ando nos ?ltimos dois anos. As coisas s? melhoraram para ele quando jogadores como Zidane, duas vezes eleito o melhor jogador do mundo, e respons?vel direto pelo t?tulo de 2002, Makelele e Lilian Thuram, que haviam deixado a sele??o francesa, resolveram voltar a jogar pelo time. Mesmo assim os franceses suaram para conseguir a classifica??o, ap?s golear o fraco Chipre, por 4 a 0, em casa, garantindo a vaga na Alemanha. S?o com esses tr?s jogadores rec?m retornados ao time que a Fran?a espera fazer campanha melhor na Copa deste ano. Eles se unem a Henry, considerado um dos maiores jogadores do mundo na atualidade, Cisse e Viera para comandar o experiente time dos azuis na Alemanha.