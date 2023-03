Demorou, mas eles chegaram Ganeses enfim est?o na Copa, depois de anos de bom futebol na ?frica

Ricardo Corr?a

Rep?rter

abril/2006

Gana, ou Republic of Ghana (Rep?blica de Gana), o nome oficial, ? um pa?s africano cuja capital ? Accra. As outras cidades importantes do pa?s s?o Kumasi, Tamale, Tema, Secondi-Takoradi, Cape Coast, Kforidua, Sunyani e Ho. ? nelas que vive boa parte dos mais de 20 milh?es de habitantes do pa?s que tem como lema a frase "Liberdade e justi?a". Essas nunca foram as caracter?sticas da maioria dos pa?ses africanos, mas o seu povo tem a qualidade de nunca desistir. Os ganeses, que na Copa ser?o representados pelas letras "GHA", e pela bandeira que possui a estrela negra no centro, falam ingl?s e utilizam o cedi como moeda. S?o pobres, como a maioria dos seus vizinhos, gerando um PIB anual de 2.100 d?lares por habitante. At? possuem uma expectativa de vida maior do que o de outros pa?ses da ?frica. Mas 56,53 anos ? ainda muito pouco se comparado ao restante do mundo. Atualmente o povo ? jovem. A m?dia de idade da popula??o n?o chega nem a 20 anos, o que nos remete a um pa?s com muitas crian?as e adolescentes hoje em dia. Uma parcela ?nfima da popula??o tem acesso ? internet, como voc?. Em 2002, apenas 200 mil ganeses acessavam a internet pelos dom?nios ".gh".

Em campo:

Pode-se dizer que demorou um pouco para que os ganeses ganhassem um lugar na maior competi??o do futebol mundial. Embora n?o tenha um time top de linha no mundo, Gana sempre deu muito trabalho nas competi?es continentais. Na ?frica, reinou v?rias vezes vencendo a tradicional Copa das Na?es da CAF. Foi assim em 1963, em 65, em 78 e em 82. Al?m disso, na Copa das Na?es CSSA, os "Estrelas Negras" reinaram na d?cada de 80, e levaram a melhor em 1982, 84, 86 e 87. Mais do que isso, Gana faturou duas vezes o Campeonato Mundial de Futebol Sub-17, organizado pela FIFA.

O futebol de Gana, cuja federa??o s? foi fundada em 1957, sempre foi ousado e com jogadores habilidosos. Entre os africanos, os ganeses sempre apresentaram alguns dos melhores jogadores. Foram os casos de Abdulrazak Karim, Osei Koffi, Afriye, Ben Acheampong e George Al Hassan. Recentemente, os jogadores mais conhecidos foram Anthony Yeboah e, principalmente, Abedi Pele, destaques na d?cada de 90. Na ?ltima Copa os ganeses nem tiveram chance de entrar. Logo de cara, nas Eliminat?rias, pegaram o grupo mais dif?cil da ?frica. Nos duelos contra Nig?ria, Lib?ria e Sud?o, Gana acabou ficando em ?ltimo. Foi a oitava tentativa do pa?s de participar de uma Copa do Mundo. S? na nona ? que eles conseguiram.

Dessa vez a tarefa tamb?m n?o foi f?cil. Na primeira rodada o time perdeu para Burkina Faso, mas depois mostraram for?a ao atropelar a ?frica do Sul, que era favorita, por 3 a 0. A primeira fase era tranq?ila e o time liderava quando Mariano Barreto resolveu deixar o comando do time para treinar o Mar?timo, time de Portugal. O lugar ficou com Ratomir Dujkovic, que assumiu depois de algum tempo com a sele??o interinamente comandada por Sam Arday. Depois disso as coisas deram mais certo, com um empate contra o Congo e vit?rias contra Burkina Faso, Africa do Sul, Uganda e Cabo Verde. O caminho para a Alemanha estava completo.

Atualmente o time n?o tem tantos jogadores habilidosos e famosos. Mas alguns deles j? mostraram que merecem respeito. O maior deles ? Appiah, capit?o da equipe e que atua no poderoso Chelsea, da Inglaterra. Michel Essien, considerado o jogador mais caro da hist?ria do futebol africano tamb?m joga no meio-campo da equipe, que ainda tem Muntari, da Udinese da It?lia. O ataque tem Asamoah Gyan e Matthew Amoah, dois representantes ganeses no futebol holandes.