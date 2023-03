Pa?s fechado, futebol aberto Em campo o Ir? ? bem diferente do pa?s. O futebol ? corrido e para frente

Ricardo Corr?a

Rep?rter

abril/2006

O nome oficial ? complicado, mas a palavra final deixa claro de que lugar estamos falando: Jomhuri-ye Eslami-ye Iran. O pa?s asi?tico, localizado no Oriente M?dio ? famoso por sua pol?tica fechada e calcada em valores religiosos. Tamb?m sempre foi lembrado pela participa??o em conflitos que sempre aconteceram na regi?o, ou por sua insist?ncia em manter um programa nuclear em funcionamento apesar das press?es de pot?ncias do ocidente, como Estados Unidos e Inglaterra. O prov?rbio Deus, o rei e a p?tria tra?a um pouco dos conceitos difundidos no pa?s, cuja capital ? Teer?. Outras cidades iranianas importantes s?o Mashhad, Ispahan, Tavriz, Chitaz, Ahvaz, Bakhtaran, Qom, Karaj, Urumiyeh, Abadan, Rasht e Kerman. O dinheiro deles, como o da Ar?bia Saudita, tem um nome parecido com o nosso: rial. O idioma oficial ? a l?ngua farsi. Ela ? falada por boa parte dos mais de 68 milh?es de iranianos, que geram um PIB per capta de sete mil d?lares. Talvez pelas guerras, como a que travou com o Iraque n?o h? muitos anos, a popula??o iraniana ? jovem: 22,9 anos em m?dia. A expectativa de vida ? de pouco mais de 69 anos. O governo fechado, a pouca abertura a negocia?es e contatos externos faz com que n?o mais do que dois milh?es de iranianos estejam conectados ? internet. O dom?nio utilizado pelo pa?s ? o ".ir" e o site da Federa??o Iraniana de Futebol ? o: http://www.iriff.ir/

Em campo:

A federa??o de futebol do Ir? surgiu em 1920, mas demorou 25 anos para que eles se filiassem ? Fifa. A partir disso, foi quase esse o tempo que tiveram que esperar para conquistar o primeiro t?tulo de sua hist?ria. Vinte e tr?s anos depois, ou, em 1968, o Ir? sagrava-se campe?o asi?tico, fa?anha que repetiu outras duas vezes, em 1972 e em 1976. Mais do que os t?tulos, eles provaram seu valor ao vencer as tr?s competi?es sem perder um jogo sequer. Entre uma conquista e outra, faturaram os Jogos Asi?ticos de 1974. Esse t?tulo os iranianos ainda levaram mais tr?s vezes, em tempos modernos: 1990, 1998 e 2002.

Em Copas do Mundo a hist?ria do Ir? tamb?m come?ou a mudar na d?cada de 70. Foi em 1974 a primeira participa??o do pa?s nas Eliminat?rias. Naquele ano o time n?o se classificou, mas, quatro anos depois, o Ir? foi ? Copa da Argentina, como ?nico representante asi?tico na disputa. Na primeira Copa, o primeiro ponto. O empate com a Esc?cia foi o grande triunfo do pa?s naquele torneio. Nas outras duas partidas, derrotas apra a Holanda e o Peru.

Vit?ria mesmo s? na segunda participa??o do time em uma Copa do Mundo. E olha que demorou vinte anos. Foi apenas na Fran?a, em 1998, quando derrotaram os Estados Unidos por 2 a 1, em uma partida dram?tica disputada em Lyon. Apesar disso, n?o passaram ? segunda fase. As vagas ficaram com os dois outros concorrentes no grupo: Alemanha e Iugosl?via.

Depois do resultado em 1998, o Ir? se encheu de esperan?as para a Copa seguinte. Mas os torcedores acabaram frustrados pela perda da vaga na Copa, quando o time perdeu para a Rep?blica da Irlanda, nas Eliminat?rias e deram adeus ?s chances de disputar a competi??o no Oriente.

Este ano as coisas foram diferentes. A classifica??o foi suada, mas veio. Depois de perder para a Jord?nia por 1 a 0 mesmo jogando em casa, os iranianos reagiram, venceram o jogo de volta por 2 a 0 e conseguiram avan?ar na competi??o. Na fase final, empatou com o Bahrein e penou para vencer o Jap?o por 2 a 1. No final, chegou a perder para o mesmo Jap?o, que ficou com o primeiro lugar do Grupo B, mas garantiu presen?a em sua terceira Copa do Mundo de futebol.

Os iranianos depositam boa parte de suas esperan?as no atacante Vahid Hashemian. O atleta de origem alem? foi um dos principais destaques da equipe nas rodadas finais das Eliminat?rias e ter? a miss?o de marcar os gols que o Ir? precisa na Alemanha. O ataque ainda tem Ali Daei, veterano que pode se orgulhar de ter sido o principal artilheiro da equipe nas eliminat?rias asi?ticas. Ele marcou nove gols na competi??o. O t?cnico ? o croata Ivankovic, que assumiu a vaga deixada por Miroslav Blazevic, conterr?neo e de quem ele era assistente antes de se tornar t?cnico. Ele tem no elenco tr?s jogadores que j? faturaram pr?mios de melhores jogadores da ?sia nos ?ltimos anos. Al?m do j? citado Hashemian, est?o na equipe Ali Karimi e ,b>Mehdi Mahdavika. O time ? jovem e cheio de esperan?as.