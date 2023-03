O novo pa?s de Zico Craque acostumado a defender o Brasil ? o comandante do Jap?o na Alemanha

Ricardo Corr?a

Rep?rter

abril/2006

A cultura oriental ? cercada de fasc?nios e lendas. Principalmente a do Jap?o. Na ?ltima Copa do Mundo, muitas delas foram reveladas, j? que o pa?s foi uma das sedes da disputa. O certo ? que o Jap?o costuma ser conhecido curiosamente por seu tradicionalismo e sua modernidade, ao mesmo tempo. A tradicional cultura japonesa, com regras rigorosamente preservadas, contrasta com a tecnologia desenvolvida naquele pa?s, que ? sempre um dos mais lembrados quando o assunto s?o as maravilhas do mundo moderno. O que n?s, no Brasil, conhecemos como Jap?o, l? ? chamado de "Nihon Koku". ? esse o nome oficial do pa?s asi?tico, representado na Copa pelas letras "JPN".

Uma das grandes caracter?sticas do Jap?o ? que falta espa?o para tanta gente. Numa pequena ilha do Oceano Pac?fico, moram quase 130 milh?es de pessoas, e por isso a densidade populacional ? uma das maiores do mundo. S?o 336,7 japoneses por quil?metro quadrado. Essa situa??o ? notada principalmente nas grandes metr?poles japonesas, caso de T?quio, a capital. Outras cidades importantes e grandes s?o Yokohama, Osaka, Nagoya, Sapporo, Kyoto, Kobe, Fukuoka, Kawasaki, Hiroshima, Kita-Kyushu, Sendai, Kagoshima, Niigata. Os japoneses utilizam o iene como moeda, falam japon?s e possuem um lema parecido com o nosso: "Paz e progresso", o lema do imperador.

Os japoneses produzem um PIB por habitante de 28 mil d?lares, vivem quase 81 anos, em m?dia, e j? passaram da metade disso. A m?dia de idade da popula??o est? em 42 anos, atualmente. Muito disso porque as taxas de natalidade no pa?s foram bastante reduzidas nos ?ltimos anos. Em 2002, eram 56 milh?es de japoneses na internet. Eles acessam pelo dom?nio ".jp". O site da fedra??o japonesa ? o http://www.jfa.or.jp/

Em campo:

At? 1998, em todos os arquivos que se consultasse sobre Copa do Mundo o nome do Jap?o n?o apareceria. Mesmo fundando sua federa??o em 1921, e se filiando em 1929, os japoneses nunca haviam participado de uma Copa do Mundo.

Assim como aconteceu com os Estados Unidos (sede em 94), em 1990, no entanto, os japoneses acordaram para a possibilidade de disputar uma Copa quando foram vendo mais de perto o sonho de sediar uma competi??o. Assim, em 1998, na Fran?a, os japoneses marcaram presen?a pela primeira vez na disputa. E parecem ter gostado. Quatro anos depois, sediando o evento, claro, estavam dentro. E agora, em 2006, v?o disputar a Copa do Mundo pela terceira vez seguida. E pela terceira vez na hist?ria.

Al?m das tr?s participa?es em Copas do Mundo, o Jap?o, que disputou 13 vezes as eliminat?rias, o Jap?o s? ficou conhecido quando conquistou a medalha de bronze nas Olimp?adas de Sydney, em 2000. Eles ainda conquistaram por duas vezes os t?tulos da Copa da ?sia. Foi assim em 1992 e em 2000.

A vit?ria nesta ?ltima edi??o citada, assim como nas Olimp?adas, j? era um aquecimento para a grande batalha que o Jap?o iria travar em 2002: fazer um grande papel frente sua torcida. E eles conseguiram. O Jap?o conseguiu, pela primeira vez, passar para as oitavas-de-final, vencendo R?ssia e Tun?sia. S? perderam quando encararam de frente a Turquia, que foi semifinalista e uma das sensa?es da Copa. Mesmo assim, deram trabalho. Perderam por 1 a 0 em um jogo disputad?ssimo.

J? foi um grande feito para quem, na primeira Copa do Mundo, deu trabalho, mas n?o marcou nem um ponto. O Jap?o jogou razoavelmente bem, mas perdeu para a Argentina, a Cro?cia e a Jamaica, e saiu sem pontos da Copa da Fran?a.

Para fazer diferente neste ano, o Jap?o ter? o comando, no banco de reservas, do maior respons?vel pelo crescimento do esporte no pa?s. Arthur Antunes Coimbra, o Zico, ? um her?i no pa?s, porque foi quando ele jogava l? que as coisas come?aram a mudar para o Jap?o. Somente em 1993 ? que a J-League, a liga profissional de futebol japonesa foi institu?da. Hoje, no comando da equipe, sofre mais press?o, mas continua com o mesmo prest?gio.

No In?cio das Eliminat?rias o Jap?o at? passou aperto. Perdeu um jogo relativamente f?cil, contra o Ir? e penou para vencer a fraca Cor?ia do Norte. Mas uma vit?ria sobre essa mesma Cor?ia e sobre o Bahrein mostrarm que o time tinha futuro. O Jap?o venceu o Ir? na ?ltima rodada, e se classificou.

No time que deu trabalho na Copa das Confedera?es de 2005, Zico tem como principal estrela Hidetoshi Nakata, meio-campo habilidoso e eleito duas vezes o melhor jogador asi?tico. Ele ? considerado o maior jogador da hist?ria do futebol japon?s. Ao lado dele nesse setor est?o outros bons jogadores: Shunsuke Nakamura e Shinji Ono. Quem tamb?m d? grandes esperan?as aos japoneses, principalmente nas cobran?as de falta, ? o destaque do Kashima Antlers, time em que Zico jogou, Mitsuo Ogasawara.