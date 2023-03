Uma pedra no sapato Um dos advers?rios mais dif?ceis do Brasil atualmente, M?xico quer fazer hist?ria

abril/2006

Estados Unidos Mexicanos. Soa estranho mas ? esse o nome oficial do pa?s que conhecemos no Brasil como M?xico. O pa?s grandioso, de mais de 100 milh?es de habitantes, e com PIB per capta de 9.000 d?lares, possui como moeda o peso mexicano. O prov?rbio que rege o pa?s pe o "Para cima e avante" e o idioma oficial ? o espanhol. A capital mexicana ? a Cidade do M?xico, uma das maiores cidades do mundo. Mas o pa?s possui outras cidades importantes como Guadalajara, Monterrey, Zaragoza, Le?n, Ciudad Ju?rez, Cuiliac?n, Mexicali, Tijuana, M?rida e Acapulco. Essa ?ltima conhecida por ser destino de ver?o de muita gente.

Os mexicanos vivem em m?dia 72,3 anos e hoje pode-se dizer que o pa?s ? jovem. As taxas de crescimento populacional dos ?ltimos anos colocou o pa?s com uma m?dia de idade de 23,8 anos atualmente. Apesar de muito populoso, o M?xico n?o conseguiu distribuir a renda e nem as novas tecnologias para sua popula??o. Exatamente por isso, estima-se que menos de 4 milh?es de mexicanos possam se conectar ? internet, segundo dados de 2002. Os que acessam, utilizam o dom?nio ".mx". O site da Federa??o de Futebol, por exemplo, ? o: http://www.femexfut.org.mx/

A federa??o de futebol do M?xico foi fundada e 1927 e se filiou ? Fifaa em 1929. Um ano depois, o pa?s disputou a primeira copa do Mundo, em 1930, no Uruguai. Depois dessa foram mais onze participa?es at? chegar ? Alemanha.

As 12 presen?as em Copas do Mundo coloca o M?xico com mais participa?es do que algumas das grandes sele?es mundiais, como ? o caso das campe?s Inglaterra e Fran?a. Apesar disso, n?o pode-se dizer que o M?xico tenha tradi??o em Copas do Mundo... As melhores classifica?es mexicanas no torneio foram as chegadas ?s quartas-de-final em 1970 e em 1986. Nas duas ocasi?es a sele??o disputou o torneio jogando em casa.

Nas duas vezes em que foram at? as quartas-de-final de uma Copa do Mundo, os mexicanos perderam para os finalistas. Em 70, perderam para a It?lia por 4 a 1. Em 1986, foram derrotados pela Alemanha nos p?naltis. Al?m dessas duas participa?es marcantes em mundiais, os mexicanos possuem v?rios t?tulos continentais e de repercuss?o internacioanl. Foram tr?s t?tulos da NAFC, conquistados em 1947, 1949 e 1991. Na Concacaf foram mais tr?s t?tulos, em 1965, 1971 e 1977. O M?xico tamb?m tem cinco t?tulos da Am?rica Central, que faturou em 1935, 1938, 1959, 1966 e 1990. Foram tr?s t?tulos de Panamericanos, em 1967, 1975 (junto com o ,a href=brasil.php target=_blank>Brasil) e 1999. Al?m disso os mexicanos faturaram tr?s edi?es da Copa Ouro, em 1993, 1996 e 1998.

Esse ano o time ? dirigido por Ricardo Lavolpe fez um campanha traq?ila nas Eliminat?rias. A primeira derrota s? veio j? nas fases finais, quando foram derrotados pelos Estados Unidos, em Colombo. Se vencessem os mexicanos j? estariam garantidos na Copa.

A classifica??o veio depois de o time vencer o Panam? por cinco gols de diferen?a e atropelar a Guatemala por 5 a 2. Na ?ltima rodada o time venceu Trinidad e Tobago j? sem press?o e sem algumas estrelas.

Na equipe que vai tentar surpreender nessa Copa do Mundo, est?o jogadores j? calejados, como Rafael Marquez e Oswaldo Sanchez. Junto deles est?o novos atletas que est?o come?ando a despontar no futebol mundial, como s?o os casos de Carlos Salcido e Francisco Fonseca. Esses jogadores s?o respons?veis por bons resultados em amistosos e outras competi?es como a Copa das Confedera?es. Embora tenham sido eliminados nas semifinais pela Argentina, ap?s derrota nos p?naltis, os mexicanos foram bem e conseguiram importante vit?ria sobre o Brasil durante a fase de classifica??o. Bons resultados que fizeram a sele??o conhecida como "El Tri" (de tricolor) ficar entre os cinco primeiros colocados no Ranking elaborado pela Fifa no ?ltimo ano.