De volta para o passado Pol?nia quer relembrar os bons tempos, quando dava trabalhos nos campos

Ricardo Corr?a

Rep?rter

abril/2006

A Pol?nia foi muito falada no ano passado pois foi l?, em Crac?via, que nasceu o papa recentemente falecido, Jo?o Paulo II. Mas a cidade mais importante do pa?s n?o ? essa, e sim Vars?via. Crac?via est? em um grupo de munic?pios tamb?m muito conhecidos, junto com L?dz, Poznan, Gdansk, Szczecin, Bygdoszcz, Katowice, Lublin e Sosnowiec. Nessas cidades vivem boa parte dos 6,4 milh?es de habitantes do pa?s. Os poloneses falam um idioma complicado, que acentua at? mesmo as consoantes como n ou z. O nome de sua moeda ? t?o complicado quanto: zloty.

A Pol?nia conseguiu sua independ?ncia em 1918, mas depois, na Segunda Guerra Mundial, foi invadida pela Alemanha e depois pela Uni?o Sovi?tica. Depois do conflito, acabou assumindo um regime comunista, fortemente influenciado pelos sovi?ticos. S? em 1989 ? que o comunismo perdeu espa?o e foi substitu?do por um regime mais democr?tico e capitalista.

Quem nasce na Pol?nia vive, em m?dia 73,9 anos, mas a maioria dos habitantes est? aidna na metade disso. Atualmente, a m?dia de idade ? de 36 anos. Te?ricamente todos t?m internet na Pol?nia, pa?s com PIB per capta de 9.500 d?lares e com uma densidade demogr?fica de 123.52 habitantes por quil?metro quadrado. O site oficial da Federa??o Polonesa de Futebol ? o http://www.pzpn.pl/

Em campo:

Oito vit?rias e duas derrotas nas Eliminat?rias para Copa do Mundo deste ano. E as duas derrotas foram para a poderosa Inglaterra. Uma campanha invej?vel para um time que disputa as dif?ceis eliminat?rias europ?ias. Por isso o time do t?cnico Pawel Janas e comandado pelo goleiro Jerzy Dudek espera muito de sua passagem pela Alemanha este ano.

Mas os bons tempos do futebol polon?s definitivamente j? passaram. O grande orgulho do futebol do pa?s ? de 1972, quando time conqusitou a medalha de ouro nos Jogos Ol?mpicos de Munique, curiosamente tamb?m na Alemanha. E olha que ? um t?tulo que nem o Brasil tem ainda. E para mostrar que a ?poca era mesmo boa, dois anos depois eles conquistaram o terceiro lugar na Copa da Alemanha, com uma grande ajuda do goleador Grzegorz Lato, que marcou sete gols na competi??o. O Brasil ficou em quarto.

Duas copas depois, e l? estava a Pol?nia de novo dando trabalho. Foi em 1982, no compasso da estrela do time Zbigniew Boniek. Na Espanha, o time conquistou o terceiro lugar ap?s vencer a Fran?a na disputa final.

Mas depois disso pouco se ouviu falar da Pol?nia no futebol. A ?nica participa??o nesse tempo todo foi na Copa de 2002, mas foi como se n?o tivesse participado. O time venceu apenas um jogo, contra os Estados Unidos, e deu adeus ? competi??o ainda na primeira fase.

Mesmo sem sequer se classificar para a Euro de 2004, a Pol?nia ainda acredita muito nessa Copa. E os grandes respons?veis s?o Maciej Zurawski e Tomas Frankowski, que marcaram 14 gols nas Eliminat?rias. Al?m disso, eles esperam reviver os melhores tempos de uma hist?ria que come?ou em 1919, com a funda??o da federa??o polonesa, e que inclui seis Copas do Mundo e jogos memor?veis como na sua primeira participa??o, em 1938, quando foram eliminados ap?s um 6 a 5 para o Brasil. Perderam, mas deram trabalho.