Os 'gajos' de Felip?o Vers?o portuguesa da Fam?lia Scolari busca o t?tulo in?dito na Alemanha

Ricardo Corr?a

Rep?rter

abril/2006

"Pelo bem da na??o". Esse o prov?rbio que rege o pa?s europeu que mais liga??o tem com a hist?ria do Brasil. De Portugal, ou da Rep?blica Portuguesa, importamos n?o s? nossa l?ngua como boa parte dos genes que ajudaram a criar a popula??o miscigenada que vive aqui. Mas dos tempos em que Portugal chegou ?s terras brasileiras e iniciou um per?odo de coloniza??o, at? os dias atuais, muita coisa mudou por l?. As col?nias na Am?rica e na ?frica j? foram abandonadas. A coroa portuguesa j? n?o existe mais. Agora o regime vigente, como o pr?prio nome j? diz, ? a rep?blica. Sob ela vivem mais de 10 milh?es de habitantes, que geram 18 mil d?lares de PIB per capta, usando agora o euro como moeda. A capital portuguesa ? mais do que conhecida: Lisboa. Mas s?o v?rias as outras cidades importantes e de nome famoso naquele pa?s. Porto, Amadora, Set?bal, Coimbra, Braga, Barreiro, Vila Nova de Gaia, Almada e Matosinhos s?o algumas delas. ? a? que vive boa parte dos habitantes, que hoje possuem uma idade m?dia de 37,6 anos. Mais ou menos a metade do que podem viver, em m?dia, segundo os estudos de expectativa de vida. Os portugueses costumam viver pouco mais de 76 anos.

De acordo com n?mero apurados em 2002, menos de cinco milh?es de portugueses possu?am acesso ? internet, conectando atrav?s do dom?nio ".pt". O site da Federa??o Portuguesa de Futebol ? o http://www.fpf.pt/

Em campo:

Pelo menos um homem em Portugal luta pelo bicampeonato mundial de futebol. O pa?s nunca venceu uma Copa do Mundo, mas, no comando da equipe, est? nada mais nada menos do que o t?cnico campe?o da ?ltima disputa, na Cor?ia e no Jap?o. Lu?s Felipe Scolari, ou "Felip?o" como ficou conhecido por aqui, tem a miss?o de levar os lusitanos ao primeiro triunfo de sua hist?ria na competi??o internacional. E, pelo menos no per?odo que antecedeu a Copa, mostrou que ? poss?vel chegar ao sonho.

A campanha portuguesa nas Eliminat?rias europ?ias foi impressionante. Trinta e cinco gols marcados, apenas cinco gols sofridos. De quebra, faturaram a artilharia da competi??o, com Pauleta fazendo 11 gols. O maior artilheiro da Europa ainda superou Eus?bio, maior jogador portugu?s de todos os tempos, que havia feito 41 gols pela sele??o.

Sustos mesmo s? nas partidas contra Liechtenstein. Um empate em 2 a 2 e uma vit?ria suada por 2 a 1. Mas logo ap?s um susto ou outro, Portugal voltava a mostrar um bom futebol, surpreendendo com goleadas como a hist?rica que aplicou na R?ssia: 7 a 1. Al?m disso, o pa?s conquistou o vice-campeonato na Euro 2004, perdendo apenas para a surpreendente Gr?cia na final.

Mas o entusiasmo inicial deve ser controlado. Isso porque, na ?ltima copa, Portugal j? entrou como um dos favoritos, e decepcionou, sendo eliminado ainda na primeira fase. Naquele time, que tinha Lu?s Figo e Rui Costa, estavam depositadas todas as esperan?as portuguesas em tempos modernos. Depois de conquistarem uma vaga entre os semifinalistas da Copa da Uefa em 2000, a boa participa??o na Copa do Mundo era dada como certa. Mas a derrota para a Cor?ia do Sul, surpresa da Copa, acabou com o sonho mais cedo.

Tempo bom mesmo para os portugueses foi a Copa do Mundo de 1966. Naquela altura, era a primeira vez que Portugal disputava a competi??o. E a primeira impress?o foi excelente. Comandados por Eus?bio e seus shows em campo, os lusos foram avan?ando e s? pararam nas semifinais daquela competi??o, derrotados por 2 a 1 pela Inglaterra, que depois levantaria seu ?nico t?tulo mundial. Depois os portugueses ainda ganhariam da Uni?o Sovi?tica, o que s? lhe garantiu o terceiro lugar.

Al?m dessa Copa, e da de 2002, os portugueses s? disputaram mais uma. Foi em 1986, quando tamb?m sa?ram na primeira fase. Naquele ano eles at? se vingaram da Inglaterra, vencendo a partida na primeira fase. Mas foi s?.

No time atual, a grande estrela ? mesmo o treinador Felip?o. Mas a presen?a de Figo em campo, depois de um ano longe da Sele??o, ? motivo para que os portugueses se animem. E ele n?o est? sozinho. Al?m do j? citado artilheiro Pauleta, os portugueses apostam muito na velocidade de Cristiano Ronaldo, na solidez de Ricardo Carvalho e no bom futebol do brasileiro naturalizado portugu?s Deco, craque do Barcelona.