Osso duro de roer Gigantes suecos querem continuar dando o trabalho que sempre deram

Ricardo Corr?a

Rep?rter

abril/2006

Konungariket Sverige. O nome ? complicado, mas nada mais ? do que a denomina??o oficial do pa?s que conhecemos simplesmente como Su?cia. O pa?s europeu cuja capital ? Estocolmo, possui 8,88 milh?es de habitantes, distribu?dos por cidades como Estocolmo, a capital, al?m de G?teborg, Malm?, Uppsala, Orebro, Norrk?ping, V?ster?s, Link?ping, J?nk?ping, Helsingborg, Bor?s, Sundsvall, Ume?, G?vle e Skellefte?. Nomes e grafias complicad?ssimas, do diferente idioma sueco. A moeda ? a coroa sueca e o lema famoso no pa?s ? o "Pela Su?cia, em todos os tempos, ou, na l?ngua deles: "For Sverige, i tiden".

A Su?cia ? um pa?s de qualidade de vida invej?vel e isso explica porque a popula??o vive tanto. Um sueco costuma viver, em m?dia, quase 80 anos. Atualmente, a m?dia da popula??o est? na metade disso, com 40,1 anos de idade. A renda per capta do pa?s e alta: 25.400 d?lares e o pa?s ? altamente desenvolvido. Dos quase nove milh?es de habitantes, mais de seis est?o conectados ? internet assim como voc?. Os sites do pa?s utilizam a termina??o ".se". O da Federa??o Sueca ? o http://www.svenskfotboll.se/

Em campo:

N?o ? s? a camisa amarela e o cal??o azul que ligam o Brasil ? Su?cia quando o assunto ? futebol. Foi l?, em 1958, que o Brasil conquistou seu primeiro t?tulo mundial. Mais do que isso, foi l? que nasceu para o futebol o ent?o jovem Pel?, important?ssimo na goleada por 5 a 2 que aplicamos neles na final. Mas se perderam essa Copa, mesmo com um time de respeito e estrelas como Gunnar Gren, Nils Liedholm e Gunnar Nordahl, o certo ? que os suecos sempre deram muito trabalho, tanto para o Brasil quanto para as outras sele?es.

J? foram dez copas disputadas pelos escandinavos, que foram semifinalistas duas vezes. A primeira delas na Copa de 1938, a terceira da hist?ria dos mundiais. Dez anos depois, mais um triunfo: a medalha de ouro nas Olimp?adas de 1948.

Depois desses bons resultados, os suecos sumiram do cen?rio mundial do futebol, retornando com for?a em 1994, nos Estados Unidos, quando foram advers?rios dur?ssimos para o Brasil tanto na primeira fase quanto nas semifinais da competi??o. O duelo com os suecos rendeu um empate e uma vit?ria apertada. Naquele time, Tomas Brolin era o grande comandante. Kennet Andersson dava o toque de habilidade aos grandalh?es da Escandin?via. E Martin Dahlin era um dos grandes artilheiros do time. Depois de perder para o Brasil, os suecos ainda ficaram com o terceiro lugar ap?s atropelar a Bulg?ria: 4 a 0.

Em 2002, com a Copa disputada em dois pa?ses pela primeira vez, os suecos tamb?m resolveram inovar: dois treinadores para comandar o time. Lars Lagerback e Tommy Soderbergh levaram o time ? segunda fase do torneio, em primeiro lugar no chamado grupo da morte. por incr?vel que pare?a a Su?cia se classificou em um grupo que tinha Argentina e Inglaterra, mas depois acabou voltando para casa ap?s perder para a zebra de Senegal.

A frustrante experi?ncia com dois t?cnicos fez com que Soderbergh deixasse a equipe ap?s a elimina??o na Eurocopa, em 2004, quando o time foi derrotado pelos fortes holandeses, nos p?naltis. Largerback, no entanto, continua, agora sozinho na equipe.

Para esse ano, os suecos trazem um time com alguns nomes que j? se apresentavam na Cor?ia e no Jap?o. Caso de Olof Mellberg, o novo capit?o da equipe, e comandante da defesa. Fredrik Ljunberg e Henrik Larsson, craque do Barcelona, tamb?m continuam e se juntam a Zlatan Ibrahimovic, considerado a grande estrela da equipe para esse Mundial e Christian Wilhelmsson, jovem promessa do ataque. E as bolas a?reas continuam sendo o ponto forte dos grand?es.