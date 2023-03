A vez da juventude Su??a aposta na nova gera??o para tentar surpreender advers?rios na Alemanha

Ricardo Corr?a

Rep?rter

abril/2006

Schwizerische Eidgenossenschaft. Confederation Suisse. Confederazione Svizzera. Em alem?o, em franc?s ou em italiano, a denomina??o oficial do pa?s que conhecemos como Su??a ? bem complexa. E a Su??a ? um pouco alem?, francesa e italiana, mas possui suas pr?prias atra?es. O que conhecemos como o pa?s do chocolate, dos rel?gios que n?o param ou dos bancos que nunca quebram, ? muito mais que isso. E muito mais do que ser a sede do mundo, j? que ? l? que est? localizada a sede da Organiza??o das Na?es Unidas (Onu). A organiza??o est? presente no pa?s que foi sempre considerado neutro nas quentes disputas que se travaram na Europa, principalmente no s?culo XX. A capital da Su??a ? Berna e as principais cidades s?o Zurique, Basel, Genebra, Lausanne, Winterthur, Lucerne, Sankt, Gallen, Biel, Thun e Neuch?tel.

A moeda do pa?s ? franco su??o, e os idiomas oficiais s?o, o alem?o, o franc?s e o italiano, presentes inclusive na denomina??o oficial, al?m do romanesco. Tantas l?nguas e tantas influ?ncias e um lema bem apropriado: "Um por todos e todos por um". Os su??os s?o cerca de 7,3 milh?es. S?o ricos se comparados aos habitantes de outros pa?ses do mundo. O PIB per capta da Su??a ? de 31.700 d?lares e a expectativa de vida tamb?m ? alta: praticamente 80 anos. Os su??os est?o exatamente na metade disso, com 40,2 anos de idade m?dia atualmente. Pelo dom?nio ".ch", quase quatro milh?es de su??os estavam conectados ? internet em 2002. O site da federa??o de futebol do pa?s ? o http://www.football.ch/

Em campo:

A Su??a participou de apenas sete Copas do Mundo, mas esteve presente nas duas primeiras realizadas. Tanto em 1934 quando em 1938, os su??os chegaram at? ?s quartas-de-final da competi??o. Em 1954, quando voltou a disputar uma Copa do Mundo, a sele??o daquele pa?s mais uma vez parou nas quartas-de-final do torneio. E essas foram as tr?s melhores participa?es do pa?s na maior competi??o do futebol mundial. Seu maior orgulho em uma Copa foi exatamente naquele ano, em 1954, por ter sediado a competi??o mundial. Como a Su??a era um pa?s neutro, que n?o foi devastado pelos conflitos da Segunda Guerra Mundial, sobrou o pa?s como op??o europ?ia ao retorno das copas ?quele continente. Fora isso, pouco a mostrar. Em outras tr?s ocasi?es, em 1950, no Brasil, em 1962, no Chile, em 1966, na Inglaterra, os su??os sequer passaram da primeira fase.

Jogadores como Ciriaco Sforza e principalmente Stephane Chapuisat ficaram famosos jogando com a camisa vermelha da Su??a. Foram eles os respons?veis pelo avan?o da Sele??o at? a segunda fase da Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, a ?ltima que teve a presen?a do pa?s. Infelimesmente para eles o caminho terminou nas oitavas-de-final, quando foram atropelados pela Espanha: 3 a 0.

No total de suas participa?es na Copa do Mundo, a Su??a orgulha-se de seis vit?rias. Fez mais tr?s pontos com empates, mas perdeu 13 vezes nos 22 duelos que travou na competi??o organizada pela Fifa. ? da Su??a tamb?m o atual presidente da entidade, Joseph Blatter.

Depois de sequer ter se classificado para a Copa do Mundo da Fran?a, os su??os apostam em jogadores jovens para tentar surpreender na Alemanha. Nas Eliminat?rias, tiveram momentos marcantes, como quando ficaram 14 jogos sem perder, comandados pelas jovens realidades do futebol: Tranquillo Barnetta e Philippe Senderos. Eles possuem no jovem curr?culo o t?tulo do Campeonato Europeu Sub-17, conquistado no ano de 2002. O treinador da Su??a ? Jakob "K?bi" Kuhn, que est? com a equipe desde 2001 e gerenciou a equipe durante todo o per?odo de Eliminat?rias, at? a vit?ria contra Israel e a conquista do segundo lugar.

Em campo, o comandante ? Johann Vogel, capit?o da equipe, e um dos jogadores mais experientes. Ele divide a fun??o de "pai" dos garotos com o goleiro veterano Pascal Zuberb?hler. No meio-campo, Raphael Wicky ? o destaque. No time ainda est?o Senderos, que joga pelo poderoso Arsenal, da Inglaterra, e Barnetta, craque do Bayer Leverkusen. O time ainda possui os irm?os Murat e Hakan Yakin e o atacante colombiano naturalizado Vonlanthen.