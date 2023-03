Falc?es querem voar alto Na??o africana estr?ia na Copa e quer ser a surpresa da vez na Alemanha

Ricardo Corr?a

Rep?rter

abril/2006

Togo ? um daqueles pa?ses de que pouco se fala ou se conhece no Brasil. A maioria das pessoas sabe apenas que ? um pa?s africano. Mas em um continente t?o grande como aquele, isso n?o ? suficiente. Togo est? localizado entre a Burkina Faso, ao norte, Benin, a leste, Golfo da Guin?, ao Sul e Gana, a oeste. Sua ?rea n?o ? grande, de menos de 57 mil quil?metros quadrados. Sua funda??o se deu a partir de 1960, quando tornou-se independente da Fran?a, que durante muitos anos comandou o pa?s. Por causa do longo dom?nio franc?s, Togo guarda algumas de suas influ?ncias. Uma delas ? o idioma oficial, o franc?s. ? nele que ? escrito o nome oficial do pa?s: Republique Togolaise. A capital de Togo ? Lom?, mas o pa?s possui ainda outras grandes cidades. Sokod?, Kpalim?, Atakpam?, Bassar, Ts?vi?, An?ho, Mango, Bafilo e Tabligbo s?o algumas delas.

A moeda utilizada ? o franco CFA e o lema do pa?s ? "Trabalho, liberdade, p?tria". A popula??o de Togo ? de cerca de 5,5 milh?es de habitantes. O PIB per capta chega a 1.500 d?lares por habitante e a expectativa de vida ? baixa: 53,43 anos. Togo ? um pa?s extremamente jovem: a m?dia de idade atual da popula??o ? de 17,3 anos. Levantamento de 2002 mostrava que apenas 50 mil moradores de Togo utilizavam a internet. Talvez por isso seja t?o raro encontrar um site com a termina??o ".tg", que identifica o conte?do feito no pa?s. O site da federa??o de futebol de Togo ? o http://www.ftf-enligne.tg/

Em campo:

A hist?ria de Togo com a Copa do Mundo ? recente. E nos torneios mesmo o pa?s nunca chegou. A federa??o, fundada apenas em 1960, e filiada em 1962, s? come?ou a disputar as eliminat?rias para a competi??o em 1974.

T?tulos continentais o pa?s tamb?m n?o tem. Suas alegrias no futebol s?o por vit?rias e n?o por grandes conquistas efetivamente. Em 1998, por exemplo, Togo venceu Gana, tetracampe? do torneio, por 2 a 1, na Copa Africana das Na?es. Foi um dos grandes resultados hist?ricos do pa?s.

Os recordes negativos ? que chamam mais aten??o. Nas Eliminat?rias para a Copa de 1994, Togo conseguiu a fa?anha de perder todas as partidas da disputa. Em 2002, venceu apenas duas partidas: contra Z?mbia e L?bia.

Os falc?es, como s?o conhecidos, s?o hoje treinados por Stephen Keshi, considerado por muitos como o grande respons?vel pelo resultado surpreendente nas Eliminat?rias desse ano. A sele??o conseguiu o recorde de sete vit?rias, dois empates e apenas uma derrota em dez partidas nas eliminat?rias, conseguindo assim a vaga na Copa.

O treinador, que era integrante da equipe de outro pa?s africano, a Nig?ria, onde foi capit?o do time em 1994, assumiu o cargo em Togo ap?s ser demitido de seu cargo de auxiliar t?cnico dos nigerianos. Al?m do treinador, outros dois nigerianos fazem parte da equipe. Os atacantes Adebayor e Oulfade Adekanmi nasceram na Nig?ria, mas se naturalizaram e representam Togo nesta Copa do Mundo. Adebayor marcou 11 gols nas Eliminat?rias da Copa do Mundo e foi eleito o melhor atacante da competi??o. Por isso ? o grande astro do time. E do futebol togol?s em todos os tempos. Ele conseguiu inclusive superar Frank Fiawoo, principal her?i do pa?s, que jogou na d?cada de 60 e sempre foi lembrado por ter atuado no Olympique de Marselha e no Bastia, dois times franceses.