Sonho conquistado na ra?a Trinidad e Tobago j? entra como vencedora, depois de sofrer para ir ? Copa

Ricardo Corr?a

Rep?rter

abril/2006

Trinidad e Tobago est? longe de ser um dos pa?ses mais conhecidos do mundo. Pelo contr?rio, ? pouco lembrado e uma das novidades dessa Copa do Mundo. Localizado na Am?rica Central, na regi?o do Caribe, o pa?s tem como capital a cidade de Port-of-Spain, ou Porto de Espanha. Al?m dessa, outros tr?s munic?pios t?m import?ncia relevante no pa?s: San Fernando, Arima e Sacrborough.

Os habitantes de Trinidad e Tobago falam ingl?s e usam d?lar. Mas ? um d?lar deles, que n?o ? igual ao americano. No total, o pa?s tem pouco mais de um milh?o de habitantes, que est?o dispostos na ilha a uma densidade demogr?fica de 215 habitantes por quil?metro quadrado. Eles vivem gerando um PIB per capta de 9.500 d?lares americanos. A popula??o local tem uma expectativa de vida baixa, que n?o chega aos 70 anos. Mais precisamente ? de 69,59 anos por habitante. Hoje, a m?dia da popula??o tem 29,9 anos de idade e 120 mil deles est?o conectados ? internet atrav?s dos dom?nios ".tt". Para quem quiser acessar o site da Federa??o de Futebol do pa?s, o endere?o ? o http://www.ttff.com/

Em campo:

? do veterano armador Russel Latapy a miss?o de tentar levar Trinidad e Tobago al?m de uma mera participa??o na Copa do Mundo de 2006. Na estr?ia da Sele??o sem nenhuma tradi??o no futebol, o que vier ? lucro, principalmente ap?s o sofrimento da classifica??o para Copa, comemorado por uma legi?o de torcedores encantados com o feito at? antes inimagin?vel.

? bem verdade que boa parte dos advers?rios de Trinidad e Tobago nas eliminat?rias da Am?rica Central e do Norte n?o s?o fortes. Mas Estados Unidos, Panam?, Costa Rica e Guatemala certamente possuem muito mais tradi??o do que eles.

Mas com a chegada do t?cnico holand?s Leo Beehakker, j? no meio da fase final das eliminat?rias deu um ?nimo que a sele??o caribenha ainda n?o tinha. Depois de tr?s jogos, com apenas um ponto ganho, o time j? estava prestes a entregar os pontos. At? ent?o a equipe s? tinha vencido na primeira fase, e contra times absolutamente inexpressivos, como St. Kitts & Nevis e St. Vicent & Grenadines.

Depois da chegada do t?cnico, o time venceu o Panam? e depois deu trabalho nas derrotas para o M?xico, por 2 a 0, e para o Estados Unidos, por 1 a 0. A vit?ria contra a Guatemala por 3 a 2 fez os chamados "Guerreiros Soca" respirarem, mas quando eles perderam para a Costa Rica, jogando em San Jos?, a situa??o ficou muto complicada. S? uma vit?ria contra o M?xico poderia fazer com que o time continuasse vivo. E por mais incr?vel que possa parecer, foi o que aconteceu.

Ap?s isso, a vaga ainda n?o estava assegurada. Trinidad e Tobago foi para a repescagem, onde enfrentou o tamb?m inexpressivo Bahrein, conquistando a classifica??o para sua primeira Copa do Mundo da hist?ria. Foi o al?vio ap?s o "quase" dem 1990, quando por apenas um jogo a equipe n?o chegou at? a Copa da It?lia.

Um dos her?is da classifica??o foram Christopher Birchall, que marcou o gol de empate na partida em que Trinidad perdia para o Bahrein em casa. Mas certamente o jogador que estar? no centro das aten?es ? Dwight Yorke, o Pel? do pa?s caribenho. O jogador que fez fama na Europa poder? disputar sua primeira partida em uma Copa do Mundo e chega com moral por ter feito parte da campanha que levou o Manchester United a um t?tulo da Liga dos Campe?es da UEFA. Junto deles, e junto de Russel Latapy, que volta ao time aos 37 anos, est? o atacante Stern John, uma das grandes esperan?as de gol da equipe na Alemanha.