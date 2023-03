Come?a a Weltmeisterchaft! Conhe?a express?es e detalhes sobre a l?ngua do pa?s da Copa do Mundo

Ricardo Corr?a

Rep?rter

junho/2006

Ou?a o alem?o Raphael Mack pronunciando algumas express?es t?picas do futebol e veja algumas tradu?es do idioma falado na Alemanha



Quando o Schiedsrichter apitar e ball rolar pelos gramados da Alemanha, o Brasil estar? em busca da Sieg, para garantir os tr?s pontos contra a Cro?cia. Para isso, precisar fazer e evitar Tor a todo custo. A miss?o de colocar a Ball na Netz ?, principalmente do St?rmer. Tanto Ronaldo quanto Adriano parecem estar prontos para a fun??o. No quadrado m?gico brasileiro, eles se alternam na fun??o de Mittelst?mer.

Dentro da Strafraum, a miss?o de fazer a diferen?a ? deles. No local onde ficam, se sofrerem Foul o Schiedsrichter n?o vai perdoar: ? Elfmeter!

Ali?s, por falar em Schiedsrichter, eles prometem ser r?gidos durante a Copa do Mundo. A Fifa j? alertou que Blutgr?tsche por tr?s ? Platzverweis, ou seja, levam Rote Karte. Tamb?m deve aumentar a distribui??o do Gelbe Karte para quem atrasar o jogo e catimbar.

O Trainer brasileiro, Carlos Alberto Parreira sabe que a responsabilidade de treinar uma equipe como a do Brasil ? grande. Honrar a Trikot amarela ? sempre um desafio, mesmo para os maiores craques do mundo. Afinal de contas, Sele??o brasileira n?o ? nenhum Gurkentruppe.

Mais do que qualquer outra sele??o, o Brasil entra como favorito para levar para a casa a Pokal mais uma vez. Em um time de craques, que possui at? um Ersatzbank de fazer inveja, o pa?s entra como o terror de qualquer Gegner que pintar pelo caminho.

Na Sele??o Brasileira, as posi?es j? est?o definidas. Dida ? o Torwart. L?cio ? Verteidiger. Ele faz dupla com Juan, que completa a Abwerh. Pr?ximo da Seintenlinie, na direita e na esquerda, jogam Cafu e Roberto Carlos. Ermerson faz uma fun??o de Mittelfeldspieler mais recuado. Depois Z? Roberto e, mais ? frente, aproximando-se mais da Strafaum, Ronaldinho Ga?cho e Kak?. Eles ter?o a fun??o de servir Ronaldo e Adriano, que s? devem tomar cuidado para n?o entrar em Abseits. Os Linienrichter n?o perdoam esse tipo de coisa.

Se n?o fugir de nenhuma Zweikampf e garantir a Ballbesitz at? que terminem os Nachspielzeit do Schiedsrichter, dificilmente o Brasil vai topar com alguma Niederlag ou at? mesmo Ausgleich. O primeiro Spiel do Brasil ? nesta Dienstag, ?s 16h, contra a Cro?cia.

Cuidado com os artigos

Geraldo de Carvalho ? professor de alem?o h? 20 anos e d? algumas dicas sobre o idioma que se fala na terra da Copa do Mundo. De acordo com ele, uma das grandes diferen?as do idioma alem?o para o portugu?s est? no fato de que a estrutura de forma??o das frases ? muito mais r?gido.

"Tudo tem o seu lugar. N?o pode tentar mexer muito na estrutura. Acho que isso vai muito do esp?rito do alem?o, que ? muito organizado", explica o professor, que d? como exemplo dessa rigidez o fato de que, ?s vezes, vemos frases em que os verbos est?o todos amontoados no final.

"A estrutura ? mais lenar e muitas vezes as infroma?es mais importantes est?o no final. Voc? tem que acompanhar a frase toda e prestar aten??o at? op final para entender. A grande dificuldade ? acompanhar o racioc?nio do alem?o".

Outra coisa que costuma perturbar quem se arrisca a aprender o idioma desse pa?s europeu ? a diferen?a em rela??o ao g?nero das palavras e a utiliza??o de artigos. ? tudo mutio diferente dos conceitos do Brasil. Na Alemanha fala-se "a Sol" e "o Lua". E s?o tr?s artigos de g?nero: masculino, feminino e neutro. Palavras que aqui s?o femininas, como crian?a e menina, por exemplo, no alem?o s?o neutras.

"A maior dificuldade ? essa. As pessoas v?o invertendo tudo porque a base da l?ngua ? dfierente. E o vocabul?rio tamb?m ? diferente. Outra coisa que tamb?m assusta as pessoas ? o tamanho das palavras. Existem palavras que n?o cabem em uma lpinha. Isso ? t?pico do alem?o. ?s vezes eles aglutinam em uma palavra uma frase inteira", explica.

Geraldo de Carvalho avalia que, com um ano de curso, um brasileiro pode se virar em viagens para a Alemanha, e viver situa?es do dia-a-dia. Mas para quem quer mesmo aprender de fato a falar, ler e entender, pode ser necess?rio um per?odo maior, de tr?s anos, por exemplo.

O contr?rio tamb?m ? verdadeiro. Mas o jovem estudante alem?o Raphael Mack, de 16 anos, se esfor?a para aprender a nossa l?ngua. Ele j? est? h? cerca de um ano no Brasil e faz aulas de portugu?s com o professor Geraldo de Carvalho. ? ele quem mostra a tradu??o e a pronuncia de algumas palavras relacionadas ao futebol. Veja o v?deo!

Algumas tradu?es: