Em busca do manto canarinho ?s v?speras da Copa, juizforano vai ?s lojas para comprar a camisa mais cobi?ada do mundo do futebol: a amarela da Sele??o Brasileira

junho/2006

Quanto voc? pagaria para mostrar o seu orgulho pela nossa Sele??o e usar uma camisa verde e amarela? Se voc? paga R$ 12 ou R$ 180 n?o interessa. Com esses valores, pode comprar uma camisa com as cores do Brasil. A mais cara, n?o poderia ser diferente, ? a camisa oficial, igual ? que ser? utilizada pelos jogadores na Copa do Mundo da Alemanha. A camisa canarinho ? a vedete das vitrines nas lojas de materiais esportivos e sua procura faz a festa dos comerciantes.

Com a aproxima??o da Copa, o crescimento na venda de camisas varia de 20% a 50%, dependendo da loja. Naquelas que s?o especializadas nos artigos para futebol, o crescimento ? maior, mas nas outras lojas de materiais esportivos a procura j? cresceu e tende a crescer ainda mais.

Marcelo Ign?cio das Neves, propriet?rio de uma loja que s? vende artigos relacionados ao futebol e ? paix?o do torcedor pelo esporte, diz que a Copa ainda n?o pegou. Ele j? est? com a vitrine toda enfeitada e cheia de produtos, mas acha que o movimento vai crescer ainda mais depois que a competi??o come?ar.

"Cresce de 30% a 40% o crescimento, mas ainda n?o come?ou a esquentar tanto. Depois do jogo contra a Cro?cia ? que deve melhorar bem. O pessoal espera mesmo come?ar. No Rio de Janeiro as ruas j? est?o enfeitadas, todas em verde e amarelo e aqui ainda n?o muito. Ent?o agora ? que o clima de Copa do Mundo est? chegando", explica o comerciante.

Em sua loja, a camisa da Sele??o Brasileira j? tem uma procura maior e a campe? absoluta de vendas ? a de Ronaldinho Ga?cho. O maior jogador do mundo ? preferido pela maioria absoluta dos torcedores.

"Kak? e Ronaldinho Ga?cho s?o as que vendem mais. Ainda assim ? 80% para o Ronaldinho Ga?cho e 20% para o Kak?. Mas a f?brica praticamente s? manda a do Ronaldinho Ga?cho agora. Tem muita gente que compra a camisa lisa tamb?m, e manda colocar o nome atr?s", conta Marcelo das Neves.

Para quem n?o tiver disposto a pagar R$ 150 por uma camisa oficial, ele vende outras camisas amarelas de todos os tipos a pre?os que variam de R$ 12 a R$ 25. Em sua loja, ele optou por n?o vender as camisas oficiais das outras sele?es. Isso porque o pre?o, segundo ele, ficaria 20 a 30% mais caro do a da pr?pria Sele??o Canarinho. Mas escolheu um modelo de camisas dos pa?ses que tem tido boa sa?da. Os pre?os variam entrer R$ 55 e R$ 79, dependendo do tamanho. A mais vendida ? a da Argentina, maior rival dos brasileiros. Depois v?m outras como a da It?lia e Portugal. De acordo com Marcelo Ign?cio, as camisas da Holanda e da Inglaterra tamb?m s?o bem vendidas, mas j? est?o esgotadas.

Camisas para o exterior

Guaracy Nery, propriet?rio de outra loja, comemora um acr?scimo de cerca de 20% nas vendas. Muitas das camisas da Sele??o que ele vende v?o para fora do pa?s. S?o juizforanos que v?o em busca do manto canarinho para exibir em viagens no exterior, ou para mandar para parentes e amigos que moram na Europa ou nos Estados Unidos.

"A f?brica s? liberou as camisas depois de 15 de mar?o, ent?o perdemos os meses de janeiro e fevereiro. Sen?o ter?amos muito mais camisas sendo vendidas para o exterior. Mesmo assim muita gente vem comprar para mandar. O Brasil l? fora ? idolatrado pelo futebol. Basta ver o que est? acontecendo l? na Su??a", lembra.

Idolatrado l? fora e aqui dentro tamb?m. Tanta euforia d? lucro, mas chega a preocupar o comerciante.

"O verde, amarelo e azul dominou o mercado. Cresceu assustadoramente a procura. Essas cores est?o sendo muito procuradas e eu chego a me preocupar com a euforia do povo nessa pr?xima semana, com a chegada da Copa. O povo est? muito entusiasmado, pode querer extravasar e passar dos limites. Tudo precisa ter uma dosagem", alerta o comerciante. Independente disso, ele est? feliz da vida com a venda das camisas de torcida ou da Sele??o. O campe?o na loja tamb?m ? Ronaldinho Ga?cho, a quem Guaracy chama de "o verdadeiro fen?meno agora". Ronaldo, Adriano e Kak? v?m logo atr?s.

Camisas de outras sele?es

A camisa da Argentina ? a campe? de vendas depois da camisa da Sele??o Brasileira, mas existem lojas que possuem camisas de muitas outras Sele?es. S?o tantas que ? at? dif?cil saber de qual pa?s ? cada uma delas. De acordo com o comerciante Henrique Delmonte, existem muitos colecionadores que v?o em busca de camisas. Em sua loja h? uniformes de Sele?es importantes como Fran?a e Alemanha. Mas outras sele?es de menor tradi??o tamb?m est?o representadas. Entre elas, os asi?ticos: Jap?o, Cor?ia e China. Pa?ses que n?o est?o na Copa e outras na?es menos lembradas no assunto futebol tamb?m est?o presentes. Lado a lado, camisas da Africa do Sul, da Finl?ndia, da Hungria e da Rom?nia.

"As camisas que possuem mais procura s?o as da Argentina e da Alemanha, que possuem mais for?a no futebol. E temos as dos times do exterior tamb?m. Temos que ter pois temos muitos clientes colecionadores", explicou.

H? quem queira gastar muito com produtos de futebol. Gente que coleciona e pode pagar mais de R$ 200 por uma camisa. E n?o ? s? camisa oficial. Outras camisas com temas de pa?ses e outros produtos tamb?m. Henrique explica que a r?plica da bola da Copa do Mundo tamb?m est? ? venda. O pre?o: R$ 55. Mas quem n?o estiver satisfeito e quiser exatamente o modelo da bola que est? sendo usado nos gramados da Alemanha, o pre?o ? muito maior. A bola oficial da Copa do Mundo est? na vitrine. S? uma e at? agora ningu?m ousou comprar. Para quem quiser, o pre?o ? salgado: R$ 400. Quem tiver coragem de compr?-la pode n?o ter coragem de chut?-la depois.