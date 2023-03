Anivers?rio em clima de Copa do Mundo Ramo de decora??o infantil de festas aproveita a temporada da Copa

para trazer novidades aos clientes e faturar mais

Fernanda Leonel

Rep?rter

junho/2006

Festa de crian?a com bolo, docinho, pipoca ou cachorro-quente. Alegria de sobra que faz girar dinheiro pela cidade, e que, nessa ?poca de Copa, anda tamb?m fazendo a felicidade dos decoradores de festas infantis.

Em ?pocas em que o verde-amarelo toma conta das vitrines do com?rcio, das bancas dos ambulantes e das conversas do dia-a-dia, as crian?as tamb?m fazem a sua parte e impulsionam a economia local. O tema da Copa, de acordo com lojas de decora??o infantil de Juiz de Fora, s?o de longe as mais requisitadas nessa ?poca do ano.





Galeno de P?dua, por exemplo, dono de uma loja do ramo na cidade, afirma que suas loca?es aumentaram aproximadamente 15% s? nos 11 primeiros dias do mundial. Sua empresa tem feito em m?dia cinco loca?es por semana.

As expectativas de lucro durante essa ?poca do ano continuam grandes, e segundo ele, s? tendem a aumentar a medida que a sele??o for avan?ando pelas pr?ximas fases. "Se o Parreira soubesse o quanto muita gente lucra com o Brasil ganhando, colocaria o Robinho pra jogar logo no primeiro tempo", brinca o comerciante.

Galeno tem duas suspeitas para justificar esse aumento de vendas. Segundo o propriet?rio, vendas s?o o resultado de uma esp?cie de "encantamento" da pessoa com o produto. Em ?pocas onde decora??o ? uma palavra forte (as ruas, os pr?dios, as casas, o com?rcio, mesmo com prop?sitos diferentes, investiram em verde-amarelo) as pessoas ficaram acostumadas a pensar em decora??o, principalmente em decora??o com esse efeito. "Acabam, subliminarmente, acreditando que festa sem decora??o n?o tem tanta gra?a", complementa.

Outro motivo est? relacionado ao fato de que, algumas lojas do ramo, colocam pre?os promocionais nas decora?es verde-amarelas, j? que estes alugu?is acabam sendo sazonais. Dessa forma, criam promo?es para que o retorno dos investimentos em materiais com as cores da sele??o sejam imediatos.

Carlos Henrique Ferreira (foto abaixo), tamb?m est? lucrando com o "com?rcio de copa". No ramo de decora??o infantil h? mais de oito anos, ele afirma n?o ? a primeira vez que investe no tema e que o resultado tem sido sempre positivo.

A afirma??o do propriet?rio ? de que os investimentos sempre valem a pena. Como ele mesmo explica, al?m de manter a loja atualizada e disponibilizar para os clientes as novidades do momento, s?o necess?rios aproximadamente quatro alugu?is para que os investimentos no novo produto possam voltar para o caixa da empresa.

Desde o in?cio da Copa, ele j? fez 30 loca?es do tema, aproximadamente. Caso o Brasil chegue at? a final, a expectativa ? de que esse n?mero aumente para 50. De acordo com Carlos Henrique, durante o m?s de junho, 60% dos alugu?is para festas infantis de meninos, possuem decora??o verde-amarela.