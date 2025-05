Febre entre os marmanjos ?lbum da Copa ? sucesso entre jovens e adultos

que passam horas em encontros em busca da figurinha favorita

Renata Cristina

Colabora??o

junho/2006

Para quem pensa que ?lbum de figurinhas ? coisa de crian?a, est? muito enganado. A febre do ?lbum da Copa j? contaminou at? os marmanjos. O colecionador Vin?cius Moura (foto ao lado), 21, sabe bem o que ? isso. Em um total de 596 figurinhas, ele precisa de apenas tr?s para completar o ?lbum. Exagero? Ele acredita que n?o. "Uni o ?til ao agrad?vel. Como gosto muito de futebol, resolvi aprender mais sobre as sele?es e os jogadores atrav?s do ?lbum", afirma.

Se Vin?cius justifica a cole??o atrav?s do argumento "sabedoria futebol?stica", o colecionador Guilherme Oliveira (foto ao lado), 24, refor?a: "Figurinha n?o ? coisa s? de crian?a. Consegui fazer amigos trocando algumas repetidas", garante. O outro colecionador Jo?o Luiz (foto ao lado), 20, tamb?m tem uma raz?o para o passatempo: "O que realmente me motivou foi que quando eu era crian?a n?o tinha dinheiro para completar os ?lbuns e hoje posso arcar com as despesas", diz.

Justificativas a parte, o neg?cio ? que esses marmanjos fazem de tudo para conseguir aquela figurinha que est? faltando no livro mais cobi?ado da Copa. Bafinho? N?o. Eles juram que n?o fazem as se?es dos tempos de crian?a, por?m marcam uma horinha para trocar. "Esse ? o esp?rito da Copa", celebra Jo?o.

A paix?o ? t?o grande entre os adultos que um veterano do esporte em Juiz de Fora n?o poderia ficar de fora. O professor da Faculdade de Comunica??o, M?rcio Guerra (foto ao lado com o ?lbum), est? fazendo o ?lbum e negocia algumas figurinhas com seus alunos. "Aprendi a gostar de ?lbuns com uma tia, em Guaratinguet?, SP. Ela sempre completava o ?lbum e ganhava pr?mios, como uma panela de press?o", recorda.

Para M?rcio, que faz ?lbuns desde a inf?ncia e tem todos do Campeonato Brasileiro desde 1975, a nova tend?ncia dos adultos loucos por figurinhas ? conseq??ncia do favoritismo da Sele??o Brasileira. "O ?lbum do Campeonato Brasileiro ainda n?o foi lan?ado devido a esse sucesso".

Bons neg?cios

O dono de banca de revistas,(foto), conta que com o lan?amento do ?lbum, ele j? conseguiu vender mais de 1000 pacotes de figurinhas em apenas um dia. "Acredito que as vendas foram altas devido o grande n?mero de propagandas e not?cias em rela??o ? Copa", diz.

Para um colecionador, o investimento ? alto. S? o livro custa R$ 3,90 e cada pacotinho R$ 0,60, incluindo cinco. Fazendo as contas, o colecionador gasta no m?nimo R$ 80 para completar o ?lbum, sem contar os adesivos repetidos.

S? o professor M?rcio compra dez pacotinhos todos os dias quando passa na padaria. "Para mim, faltam 38, mas a ta?a do mundo ? a mais esperada", diz.

Guilherme revela um segredinho dos organizadores do ?lbum. "As figurinhas que saem menos s?o as de times favoritos, como a It?lia e o Brasil", diz. Segundo ele, isso tamb?m acontece com os melhores jogadores, como Ronaldinho Ga?cho, Cac?, David Beckham, entre outros.

Troca troca

Quem coleciona de verdade, n?o perde a chance de conseguir o seu jogador preferido. ? nesse esp?rito que est?o acontecendo os encontros pela cidade para a troca de figurinhas. Segundo Caruso, em uma dessas marca?es, na Ladeira Alexandre Leonel, no bairro Cascatinha, comparecem cerca de 200 pessoas.

Se voc? tamb?m quer fazer parte dessa turma apaixonada por futebol e figurinhas, anote a? o hor?rio dos encontros: