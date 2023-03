Lendo futebol P?ginas de livros dedicados ao esporte das paix?es, ?s v?speras da Copa

Ricardo Corr?a

Rep?rter

junho/2006

A Copa vai come?ar e os jogos ser?o transmitidos na televis?o durante boa parte do dia. Na internet, milh?es de informa?es v?o circular. Not?cias em textos, v?deos, ?udios. Para quem gosta de Copa do Mundo e de futebol n?o vai faltar distra??o nos pr?ximos dias. Mas se voc? ? t?o fan?tico que quer usar o tempo livre entre as partidas para conhecer mais sobre o futebol, os livros s?o uma grande oportunidade. Biografias, livros de hist?ria, de humor, contos, curiosidades e economia relacionam e apresentam o esporte. As prateleiras das lojas especializadas est?o cheias de op?es para quem quer imergir no mundo do futebol.

Um dos mais procurados nessa ?poca ? o denso livro de Luis Fernando Baggio, chamado "Copas do Mundo - Hist?ria e estat?sticas". Em suas p?ginas, todos os detalhes de cada uma das competi?es organizadas pela Fifa. Cada cap?tulo conta a hist?ria de uma edi??o, dando detalhes sobre o andamento fase a fase e a participa??o das sele?es.

Ainda sobre Copa do Mundo, uma boa op??o ? o livro "Os 50 maiores jogos das Copas do Mundo", de Paulo Vin?cius Coelho. O comentarista da ESPN Brasil e colunista do jornal Lance! conta, em um livro pequeno, os detalhes dos jogos marcantes que aconteceram no decorrer das disputas entre pa?ses. E n?o ? um livro caro. Custa em m?dia R$ 25.

Mas as op?es no quesito "hist?ria do futebol" s?o muitas. O apaixonado pode comprar a "Enciclop?dia do Futebol", de Amir Mattos. O livro de capa dura traz hist?rias, clubes, jogadores, sele?es, t?cnicos, t?ticas, campeonatos, est?dios, dirigentes, federa?es, ?rbitros, regras, o mundo do futebol feminino e do futsal e at? os jornalistas ligados ao tema. ? considerado uma das mais completas obras j? publicadas sobre futebol em todos os tempos.

Outro livro que possui bastante informa??o hist?rica sobre futebol ? "O livro das Datas do Futebol", de Rodolfo M. Rodrigues. Em suas p?ginas s?o apresentados os fatos marcantes ocorridos no esporte em cada um dos dias do ano, no decorrer de v?rias ?pocas. S?o informa?es sobre o nascimento de jogadores, surgimento de clubes, conquista de t?tulos.

No livro, "A magia da camisa 10", Andr? Ribeiro e Valdir Lemos contam a hist?ria do fasc?nio que existe em torno deste n?mero estampado nas costas de craques de todos os tempos. Pel?, Rivelino, Maradona e Zico, por exemplo, usaram a camisa que ? imortalizada. Para saber se existe ou n?o uma ?urea em torno da camisa que Pel? usou por acaso na Copa de 58, o leitor por comprar o livro custa cerca de R$ 35.

A hist?ria do surgimento e da evolu??o do futebol brasileiro ainda est? presentes em dois outros livros. Em "Cora?es na ponta da chuteira", F?bio Franzini d? detalhes sobre a evolu??o do futebol no pa?s desde 1919 at? 1938, quando o esporte se profissionalizou. O outro ? um cl?ssico. De M?rio Filho, escritor e jornalista que d? o nome ao Maracan? e ? lembrado por ter trazido a Copa de 50 para o Brasil. Em seu livro "O negro no futebol brasileiro", o irm?o de Nelson Rodrigues versa sobre a liga??o dos negros com o esporte que consagrou muitos deles.

Livros de clubes

S?o in?meros os t?tulos que falam de times de futebol. Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, os times paulistas, por exemplo, foram temas de livros especiais, muitos escritos por torcedores desses clubes. Mas para quem quer viajar um pouco mais, existe uma op??o escrita por John Carlin. Por cerca de R$ 45 o leitor viaja pelos momentos de um dos maiores times de futebol do mundo, ou quem sabe o maior deles. Em "Anjos brancos ? beira do inferno. Os bastidores do Real Madrid", Carlin conta os detalhes da forma??o de um supertime, mas que n?o emplaca.

Se o leitor optar por ficar no Brasil, uma op??o ? o "Grandes Clubes Brasileiros", de Marcelo Migueres e Celso Unzelte. Os autores contam fatos, curiosidades, hist?rias, vit?rias e conquistas dos clubes do pa?s ao longo dos tempos.

Biografias

De acordo com a vendedora de uma livraria de Juiz de Fora, o livro que tem sido mais procurado nas v?speras dessa Copa do Mundo ? a biografia do atacante Ronaldo. No livro "Ronaldo - A Jornada de um g?nio", James Mosley conta a trajet?ria do garoto que come?ou a jogar bola no S?o Crist?v?o e foi o maior respons?vel pela conquista do pentacampeonato pelo Brasil. A trajet?ria, composta por emo?es e dramas, como nas contus?es que quase o tiraram da Copa do Mundo, e a recupera??o impressionante at? brilhar na final do maior campeonato de futebol do mundo s?o de emocionar qualquer um. O livro custa cerca de R$ 35 e est? em quase todas as livrarias.

Os livros sobre Pel? s?o v?rios. Em "Pel?. Os 10 cora?es do Rei", Jos? Castelo conta o perfil do maior ?dolo da hist?ria do futebol. A obra faz parte de uma s?rie que conta a vida de personalidades da hist?ria do Brasil e rende-se ao talento daquele que foi chamado de "Rei do Futebol".

Quase t?o badalado e idolatrado como Pel? em outras ?pocas, Garrincha tamb?m tem seu espa?o nas bancas de livrarias. O eterno ?dolo do Botafogo e da Sele??o Brasileira, g?nio de pernas tortas e futebol atrevido foi contado e recontado na obra de Ruy Castro, que levou o nome de "Estrela Solit?ria - Um brasileiro chamado Garrincha.

Injusti?ado por n?o ter havido televis?o na ?poca em que, dizem, brilhava nos est?dios, Domingos da Guia tamb?m pode ser revisitado em uma obra de Adams Hamilton. Em "Domingos da Guia, o divino mestre", o escritor conta os tempos em que o futebol ainda n?o era profissional, e narra os passos do de um dos maiores craques do Flamengo em todos os tempos.

Goleiros

O guarda-metas, ou goleiro como ficou conhecido ? uma das figuras mais lembradas do futebol. Em bons momentos, quando salva uma equipe, ou nos piores, quando um falha ou um gol na hora errada coloca tudo a perder. Muitos goleiros ficaram marcados na hist?ria do futebol. E alguns tiveram seus momentos lembrados em livros.

O escritor Marcello Mello reuniu em "Tributo a Gylmar", depoimentos sobre Gylmar dos Santos Nery, considerado por muitos o maior goleiro que o Brasil j? possuiu.

Outros livros falam da profiss?o de goleiro. ? o caso de "O ?ltimo homem da defesa", de Ant?nio Carlos Teixeira Rosa, e "A arte exc?ntrica dos goleiros", de Louren?o Cazarr?. Mas um dos mais lembrados e elogiados de todos chama-se "Goleiros - Her?is e anti-her?is da Camisa 1". O livro escrito por Paulo Guilherme custa R$ 48 e traz uma pesquisa impressionante. No meio dela, descobriu-se, por exemplo, que Jo?o Paulo II, papa falecido no ?ltimo ano, e Ernesto Che Guevara, l?der revolucion?rio ?pico, j? atuaram na fun??o em algum momento da vida.

No bom humor

O futebol e paix?o do torcedor ?s vezes provoca momentos e situa?es de drama e profunda tens?o. Mas ? certo que o futebol, bem brasileiro, sempre teve rela?es pr?ximas com o humor, a divers?o e alegria. Alguns livros apostaram nesse lado engra?ado e pitoresco do futebol. Como o pequeno "As melhores frases do futebol", que traz uma colet?nea das frases mais engra?adas ou fortes j? ditas por jogadores do esporte. Como as de Dad? Maravilha, goleador para quem "o gol ? o orgasmo do futebol" ou "n?o existe gol feio. Feio ? n?o fazer gol".

J? chegando em sua segunda edi??o, o livro de Renato Maur?cio Prado tamb?m ? uma boa op??o. "Deixa que eu chuto 2 - a miss?o", como o pr?prio subt?tulo ja diz, trata do "lado folcl?rico e divertido do esporte". E custa: R$ 30.

Rubem Alves tamb?m escreveu sobre futebol. O escritor, mesmo sem assistir jogos, lan?ou "O Futebol Levado a Riso: Li?es do Bobo da Corte", no qual diz que, se n?o existisse o esporte, a vida de milh?es de pessoas estaria condenada ao t?dio.

Os contos de futebol normalmente s?o bem humorados. ? assim em "Futebol ? bom para cachorro", de Jos? Roberto Torero e Marcus Aurelius Pimenta. No livro, a hist?ria e os casos do futebol s?o contados por quem mais sofre com eles: o torcedor comum. Victor Kingma tamb?m conta hist?rias em seu "Causos da Bola", que tamb?m ? uma boa op??o.

Outro livro que traz casos sobre o esporte ? o "11 hist?rias de futebol". O livro, que tem pref?cio de Juca Kfouri, custa R$ 29, e conta hist?rias escritas por onze autores. Est?o presentes no livro nomes como Jo?o Ant?nio, Wladimir Catanzaro, Daniel Piza, Ant?nio Carlos Olivieri, Domingos Pellegrini, Jos? Roberto Torero, Luiz Galdino, Louren?o Cazarr?, Miguel Sanches Neto, Ricardo Soares e Wladyr Nader.

Economia e administra??o

O futebol gira bilh?es de d?lares todos os anos no mundo inteiro. ? uma m?quina de fazer e gastar dinheiro. Na paix?o de milhares de pessoas que v?o a um est?dio e nos outros milh?es que v?em pela televis?o, compra produtos e materializam seu amor por um clube circulam-se fortunas. E por isso existem tamb?m livros que tratam da economia e administra??o dos clubes de futebol no Brasil. Piraci U. Oliveira lan?ou, pela editora Mauad, o seu "Clubes Brasileiros de Futebol - Reflexos Fiscais". Suas 109 p?ginas custam cerca de R$ 30.

O livro "Moderniza??o da Gest?o do Futebol Brasileiro - Perspectivas para a qualifica??o do rendimento competitivo", de Elio Carravetta ? outra op??o para quem quer aprender mais sobre os bastidores da adminsitra??o do futebol.

Treinar uma equipe de estrelas para obter um t?tulo mundial de futebol n?o ? tarefa para muitos. E n?o ? f?cil. Depois do sucesso alcan?ado em 1994, Carlos Alberto Parreira foi novamente convidado para fazer seu trabalho ? frente da Sele??o Brasileira. Mais do que isso, virou refer?ncia quando o assunto ? lideran?a de equipes. Assim, ele deu um depoimento a Ricardo Gonzalez, que virou livro. Com cara de livro de auto-ajuda ? uma obra para consulta empresarial. Em "Formando equipes vencedoras - Li?es de lideran?a e motiva??o: do esporte aos neg?cios", ele conta quais s?o os principais artif?cios que se deve utilizar para ter sucesso em um desafio como esse.

Politizados

H? quem diga que futebol ? fator de aliena??o. Que foi utilizado pela ditadura para iludir o povo e fazer com que todos fechassem os olhos para os graves problemas que aconteciam no pa?s. H? quem n?o goste de futebol por causa disso. No livro "Vencer ou Morrer - Futebol, geopol?tica e identidade nacional", Gilberto Agostinho trata dessa tem?tica, e da rela??o direta da economia e da pol?tica nos regimes de extrema direita como o nazismo. A id?ia ? apresentar curiosidades envolvendo partidas de futebol que eram utilizadas para difundir id?ias pol?ticas.

Mas n?o faltam hist?rias tamb?m, de partidas de futebol que foram capazes de fazer diferen?a em uma hist?ria, mudar uma realidade, construir um caminho ou dar uma li??o, mesmo que em alguns minutos apenas. Casos como as guerras que o Santos de Pel? parava para jogar, ou a emocionante visita da Sele??o Brasileira para o "Amistoso da Paz", no Haiti, s?o exemplo claros desse poder que o futebol tem de influenciar na pol?tica e hist?ria de um pa?s. Mas o contr?rio tamb?m acontece. E em, "Futebol e Guerra", editado por Jorge Zahar, ? contada a hist?ria, como diz o subt?tulo, de "resist?ncia, triunfo e trag?dia do D?namo na Kiev ocupada pelos nazistas". Narra o drama deste time de futebol durante a ocupa??o na Segunda Guerra Mundial.

Outros livros tamb?m abordam tem?ticas pol?ticas e hist?ricas. Em "Como o futebol explica o mundo", Franklin Foer conta hist?rias que reuniu em viagens a pa?ses como a B?snia e o Ir?, e outros com aut?ntica e reconhecida paix?o pelo futebol, como Brasil e It?lia. Nelas, ele chega ? conclus?o de que o futebol ? mais do que um esporte, mas um modo de vida, que ? capaz de destruir regimes pol?ticos e deflagrar movimentos de liberta??o. Muitas vezes o futebol resume mais devo??o do que as religi?es.

Outras op?es

Al?m dos livros citados acima, existem in?meras outras op?es quando o assunto ? futebol, ou Copa do Mundo. Existem livros mais t?cnicos, como o de Orlando Duarte, chamado "Futebol - regras e coment?rios" em que as informa?es sobre futebol s?o dadas de maneira objetiva, clara e did?tica. Existem aqueles que carregam forte carga po?tica, como a "Hist?ria da Sele??o Brasileira em Cordel". O livro de Claudio Magr?o faz parte da cole??o "Futebol em Cordel", e trata da trajet?ria da Sele??o Brasileira de uma maneira diferente, atrav?s da poesia popular comum principalmente no Nordeste do Brasil. E que tal saber a hist?ria de um esc?ndalo da ?tica de um vil?o? No livro "Cart?o Vermelho", o ?rbitro Ed?lson Pereira de Carvalho conta suas motiva?es para ter participado do esquema de compra de resultados em jogos do Campeonato Brasileiro de Futebol, revelado no ano passado. No livro ele conta porque, mesmo sendo um dos melhores ?rbitros de futebol do pa?s, ele optou por essa trajet?ria. Ed?lson confessa seu drama, o arrependimento e as seq?elas que levar? pelo resto da vida, por ter manchado a hist?ria de uma das maiores paix?es do brasileiro.

Livros juizforanos

Escritores de Juiz de Fora tamb?m j? falaram sobre futebol e suas rela?es com a sociedade. Dois grandes exemplos, mais recentes, sobre isso s?o os livros dos jornalistas M?rcio Guerra e A?lton Alves. O secret?rio de Imagem Institucional da UFJF, e torcedor fan?tico do Botafogo, conta um pouco da hist?ria e das rela?es entre o r?dio e o futebol. Em "Voc?, ouvinte, ? a nossa meta. A import?ncia do r?dio no imagin?rio do torcedor de futebol", M?rcio Guerra versa sobre a emo??o de se apenas ouvir o que acontece em uma partida de futebol. Fala das g?rias criadas, dos narradores imortalizados e do drama de quem est? do outro lado do radinho, acompanhando, com ang?stias ou alegrias, o desempenho de seu time.

O livro de A?lton Alves ? ainda mais juizforano. Hoje jornalista pol?tico, mas sempre se embrenhando pelos caminhos do jornalismo esportivo, onde j? brilhou, o apaixonado torcedor do Tupi resolveu, em seu livro, falar de seu time do cora??o. A?lton Alves reuniu, nas p?ginas de "A Saga dos Carij?s", as cr?nicas que publicou quando estava no Di?rio Regional. Juntas elas contam um hist?ria dos anos que o Tupi levou para retornar ? Elite do Futebol Mineiro. Exatamente como foi em 2006.