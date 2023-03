Segunda-feira, 5 de novembro de 2018, atualizada às 13h

Cadastramento para creches públicas começa dia 19

Da redação



Começa dia 19 de novembro o cadastramento para creches públicas ou conveniadas à Prefeitura de Juiz de Fora (PJF). O procedimento não é garantia de vaga e é destinado para crianças de 0 a 3 anos e 11 meses de idade.

O edital foi publicado pela Secretaria de Educação (SE) na quinta-feira, 1º, no Atos do Governo, incluindo as 46 creches públicas e conveniadas. O prazo para as inscrições vai até 30 deste mês, e o cadastro deverá ser feito no Espaço Cidadão Centro e regionais, observando sua área de abrangência. Caso a criança já tenha sido inscrita, mas não tenha sido contemplada com a vaga até 31 de outubro de 2018, os responsáveis deverão retornar ao local de inscrição e realizar um novo cadastro para 2019.

Serão exigidos os seguintes documentos (original e cópia): comprovante de residência, documento de identidade do responsável pela criança e de todos os adultos da casa, certidão de nascimento de todas as crianças e adolescentes residentes na casa (de zero a 17 anos), laudo médico para as crianças com deficiência ou neoplasia e comprovante de renda de todos os maiores de 18 anos da casa.

Também deverão ser apresentados os documentos originais da guarda formal da criança, caso não seja o pai ou a mãe a fazer o cadastro, o comprovante de matrícula na creche, caso a criança já tenha irmão frequentando a mesma unidade, o Número de Inscrição Social (NIS) da criança e a declaração escolar de mãe adolescente matriculada em escola pública (se for o caso).

As crianças que já estão matriculadas nas creches terão a vaga garantida automaticamente para o próximo ano. Para isso, os responsáveis legais pela criança deverão comparecer à creche e renovar a matrícula.

As creches oferecem atendimento em tempo integral de, no mínimo, sete horas diárias. Atualmente, a rede municipal atende mais de 4.650 crianças, nas 46 creches públicas e conveniadas.

Locais de cadastro

Centro: Avenida Barão do Rio Branco, 2234 – Bairro Centro (Parque Halfeld)



Sul: Rua Porto das Flores, 270 – Bairro Santa Luzia



Oeste: Rua Orestes Fabiano Alves, 65 – Bairro São Pedro



Norte: Rua Inês Garcia, 357 – Bairro Benfica



Nordeste: Rua Santa Terezinha, 172 – Bairro Santa Terezinha



Dúvidas podem ser esclarecidas na SE, pelos telefones 3690-7721 e 3690-7995.