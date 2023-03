Segunda-feira, 23 de julho de 2007, atualizada ?s 08h58

Tupi perde novamente para o Guarani. Time precisa vencer os pr?ximos dois jogos para sonhar com classifica??o

Guilherme Oliveira

Colabora??o*

23/07/2007

A situa??o ficou dif?cil. Com a terceira derrota na s?rie C, a segunda consecutiva para o Guarani, o Tupi v? cada vez mais longe a chance de se classificar para a pr?xima fase da competi??o. Jogando em Campinas, o carij? foi derrotado por 3 a 1 para o bugre. Robinho fez os tr?s gols para os donos da casa e J?nior Neg?o descontou para o alvinegro.

O Guarani abriu o placar logo aos 3 minutos. O Tupi ainda empatou na primeira etapa, mas no segundo tempo novamente no in?cio da partida, aos 2 minutos, o bugre voltou ? frente no marcador e fechou a vit?ria aos 33. Agora, com apenas tr?s pontos, o Tupi precisa vencer seus pr?ximos dois confrontos, Jaguar? no Esp?rito Santo e Am?rica, na ?ltima rodada, no Municipal, para ainda sonhar com a classifica??o.

Al?m da derrota para o Guarani, o Tupi tamb?m perdeu o atacante Allan para a pr?xima partida no Esp?rito Santo, ele recebeu o terceiro cart?o amarelo. J? o treinador Z? Luis foi expulso pelo ?rbitro da partida por reclama??o.

*Guilherme Oliveira ? estudante de Comunica??o Social da Universidade Federal de Juiz de Fora