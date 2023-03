Quinta-feira, 3 de novembro de 2016, atualizada às 12h27

UFJF oferece 550 novas vagas para pós-graduação a distância

Da Redação



O Centro de Educação a Distância da Universidade Federal de Juiz de Fora (Cead/UFJF) está com inscrições abertas para especializações em diversas áreas de ensino. São 550 vagas que estão sendo disponibilizadas nos polos de apoio presencial da Universidade Aberta do Brasil (UAB) vinculada à UFJF.

As vagas são para as especializações de Gestão Pública, Gestão Pública Municipal e Gestão Pública de Organização de Saúde, Ciências Biológicas, com o término das inscrições para o dia 14 de novembro. A especialização de Mídias na Educação tem o prazo final de inscrição definido para o dia 23 de novembro.

As inscrições serão realizadas em duas etapas, na primeira o candidato deverá obter o formulário de inscrição no site do CEAD/UFJF, na seção Editais, preencher todos os dados solicitados e em seguida, imprimir o formulário de inscrição, datar e assinar o documento. Na segunda etapa, com a documentação organizada na ordem definida no Formulário de Inscrição, o candidato deverá encaminhá-la ao CEAD/UFJF exclusivamente através dos Correios, via SEDEX, para o endereço especificado no edital.

