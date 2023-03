Galo perde em casa, mas ainda ? vice-lider da competi??o O resultado de domingo n?o garantiu a lideran?a para o Galo Carij?, mas com a derrota do Atl?tico, o Tupi garante vantagens para a segunda fase

Renata Solano

*Colabora??o

07/04/2008

Um jogo marcado pela chuva, pela garra dos jogadores e pela presen?a de grande n?mero de torcedores. Assim foi o ?ltimo domingo, dia 06 de abril, no est?dio Radialista M?rio Hel?nio. Mesmo jogando em casa, com muita for?a de vontade, o Galo Carij? n?o conseguiu conquistar a vit?ria. O resultado de 2 a 1 favorecendo o Cruzeiro estabeleceu o pr?ximo advers?rio da equipe do Santa Terezinha, o Atl?tico Mineiro.

Para o t?cnico Jo?o Carlos Costa o time ficou prejudicado por causa das duas primeiras substitui?es for?adas. "Logo no in?cio do jogo tive que substituir o Luciano e o Reginaldo que se machucaram. Isso ? ruim porque perdi dois jogadores da minha escala, mas acho que foi uma partida em que todos se empenharam, mas a expuls?o do volante Lucas no segundo tempo prejudicou a equipe que ficou com um a menos em campo" , afirma.

Para os torcedores, as substitui?es foram excelentes. Segundo o publicit?rio Guilherme Leit?o, se n?o tivesse acontecido a fatalidade com o Luciano, o Silas n?o teria entrado e marcado o gol. "Achei o jogo muito ruim, mas o resultado n?o foi o que eu esperava" , comenta.

O volante Caetano ? considerado, por muitos da imprensa e por muitos torcedores, o melhor jogador e o mais empenhado do grupo. "Ele representa muito bem a equipe, pois demonstra a ra?a e a for?a de vontade de vencer e de fazer com que o Tupi cres?a e conquiste vit?rias" , comenta o cantor Alysson.

Para Caetano havia toda possibilidade de o time vencer a disputa contra a Raposa, mas o resultado n?o foi o ideal. Ele afirma que ? preciso digerir a derrota e se preparar forte para a disputa contra o Galo da capital.

Mesmo com a derrota, o Tupi terminou a primeira fase do Campeonato Mineiro com a vantagem de dois resultados iguais, por isso, o t?cnico acredita que ? preciso aproveitar essa chance porque agora ? fase final e cada jogo vale muito. "O jogo de domingo foi o ?ltimo da primeira fase e agora ? a fase principal do campeonato. N?s chegamos at? aqui e podemos conseguir outros bons resultados. O pr?ximo jogo ? fora de casa contra o alvinegro da BH e vai ser uma revanche dif?cil para n?s" , define Costa.

Segundo a assessoria do time, o grupo se reapresenta na ter?a-feira, dia 08, pela manh?. Confira a agenda da equipe para esta semana:

08 de abril (ter?a-feira) 8h30 - Treino T?cnico

15h30 - Jogo Treino (para quem n?o jogou domingo) e Academia (para quem jogou) 09 de abril (quarta-feira) 15h30 - Treino no Est?dio Municipal 10 de abril (quinta-feira) 8h30 - Academia

15h30 - Treino no Santa Terezinha 11 e 12 de abril (sexta-feira e s?bado) Ainda v?o confirmar os treinos, de acordo com o dia do jogo contra o Atl?tico

*Renata Solano ? estudante de Comunica??o Social da UFJF