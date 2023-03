Estilo Rakelli inspira adolescentes A filha da Ivete na novela Beleza Pura abusa das saias e shorts curtos, blusinhas justas e as sand?lias coloridas nos p?s

Daniele Gruppi

Rep?rter

31/08/2008



A moda da personagem que ?sis Valverde interpreta na novela Beleza Pura, a Rakelli, j? pode ser encontrada nas ruas e nas vitrines das lojas de Juiz de Fora. A menina que sonha em virar dan?arina no programa Luciano Huck se veste com bom humor e alegria.

Ela abusa dos shorts e saias curtas, das blusinhas justas, sand?lias de pl?stico e acess?rios coloridos. Ela usa tamb?m enfeites de flores no cabelo, que v?o estar no auge no ver?o. O estilo jovem, colorido e sensual tem inspirado as adolescentes, que s?o as que mais se identificam com a garota.

A estudante Amanda Marina Pena de Oliveira (nas fotos), 15 anos, diz que gosta de se vestir como a Rakelli. "Adoro combinar v?rias pe?as, usar pulseiras e sand?lias coloridas. Uma vez pintei as unhas de azul para ficar parecida com a personagem" , conta.

A gerente de uma loja, Silvana Souza, explica que a moda da Rakelli ? um pouco exagerada. "Ela usa tudo muito colorido, sand?lias de pl?stico com meias, muitas cores fortes. Ela n?o diferencia o visual para a noite e para o dia" .

Silvana afirma que na loja em que trabalha vende-se a mesma marca das roupas que a menina usa. "Vi na novela que estava usando um casaco colorido e, no dia seguinte, coloquei a pe?a na vitrine. As pessoas notaram e, na mesma semana, n?s vendemos o casaco" .

Segundo a gerente, o figurino da personagem ? inspirado na moda japonesa. "O Jap?o ? um pa?s que consome muita moda. Gasta-se muito dinheiro com roupas e eles querem combinar tudo com tudo e acabam excedendo. A na??o j? est? ditando moda pelo consumismo exagerado" .

Para Silvana, as adolescentes se consideram bem-arrumadas, quando est?o super-produzidas. "Elas acabam misturando muitas pe?as. Com isso elas aparentam sere mais velhas e esse ? o objetivo delas" .

