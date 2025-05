Galo ? afogado em Sete Lagoas Equipe carij? fica cada vez mais distante da classifica??o

Guilherme Oliveira

28/09/2006

A derrota para o Democrata de Sete Lagoas por 4 a 2 acendeu o alerta vermelho no terreiro do Galo. Com apenas duas vit?rias e quatro derrotas, equipe vai jogar a ?ltima partida da primeira fase fora de casa, contra o Unitri e mais um resultado negativo poder? ser fatal para as pretens?es do time na Ta?a Minas Gerais.

Contra o Democrata, o Tupi al?m de sofrer sua maior goleada voltou com duas baixas, o meia Robson sofreu uma luxa??o no ombro esquerdo e J?nior Neg?o teve um entorse no tornozelo.

O Tupi volta a campo na pr?xima quarta-feira, dia 4 de de outubro, tendo a obriga??o de vencer e continuar respirando na competi??o.

O jogo

O time da casa saiu na frente logo aos 5 minutos, com Diego Paulista. O gol n?o estava nos planos do Tupi que teve que se lan?ar ? frente. Allan at? que tentou, mandou uma bola na trave, mas o atacante, artilheiro do Tupi na temporada, ainda n?o conseguiu desencantar na competi??o.

Se a sorte n?o tem acompanhado o atacante, com Leandro Guerreiro tem sido diferente, aos 40 minutos, em uma jogada com o meia Robson, ele chutou e empatou a partida. Era tudo que o Tupi queria, n?o sair perdendo na etapa inicial.

Mas como diz o ditado, querer nem sempre ? poder. No cochilo da zaga, o Democrata marcou, tr?s minutos depois, com Helber. E o Galo saiu pela primeira vez derrotado no primeiro tempo.

Na etapa final, logo aos 2 minutos, o meia Jo?o J?nior cometeu p?nalti e Luiz Cl?udio ampliou para o Jacar?. Uma ducha de ?gua fria nas pretens?es do Galo.

O lateral esquerdo Vanderlei, aos 5 minutos, conseguiu diminuir em bela cobran?a de falta e colocou a equipe viva novamente.

Mas realmente n?o era o dia do Tupi, aos 29, o atacante H?lber selou a vit?ria dos donos da casa e o Tupi perdeu mais uma.