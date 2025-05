"Chega essa trave pra l?!" Artilheiro do Tupi no ano, Allan ainda n?o balan?ou as redes, j? as traves...

Guilherme Oliveira

*Colabora??o

29/09/2006

O artilheiro do Tupi, na temporada, ? o jogador Allan. Com dez gols no ano, ele foi um dos respons?veis pelo acesso ? primeira divis?o do clube para a disputa do Campeonato Mineiro. Considerado o "xod?" da torcida, na Ta?a Minas Gerais, Allan ainda n?o conseguiu balan?ar as redes advers?rias. Nos ?ltimos dois jogos, foram duas bolas na trave, al?m daquelas tradicionais que tiram tinta do poste.

"Infelizmente, estamos acertando muito a trave. Mas ? trabalhar s?rio, n?o deixar se abater porque sabemos da dificuldade do Campeonato e vamos o mais r?pido poss?vel come?ar a fazer os gols para essa torcida" , comenta.

O jogador que tem feito a dupla de ataque com Leandro Guerreiro, que tem tr?s gols na competi??o, avalia o entrosamento com o companheiro que assumiu a vaga com a contus?o de Cin?zio. "Estou tendo que voltar um pouco para buscar a bola, mas o entrosamento com o Guerreiro e tamb?m com o Cin?zio est? bom e agora ? procurar mesmo fazer os gols" , diz.

Para a partida da pr?xima quarta-feira, contra o Unitri, o atacante sabe da import?ncia da conquista dos tr?s pontos e diz que a torcida pode confiar no time. "A torcida pode esperar muita garra, muita vontade. ? como eu sempre falo, o torcedor pode saber que os jogadores do Tupi n?o desistem nunca" , diz.

Com duas derrotas consecutivas e cada vez mais longe da classifica??o, Allan sabe da responsabilidade do Torneio que garante vaga para a Copa do Brasil. "A gente sabe que Juiz de Fora precisa de um time que represente a cidade na Copa do Brasil. Vamos para cima, n?o vamos desistir, porque ainda temos muitos pontos para disputar" .

As bolas na trave que v?m perseguindo o atacante nas duas ?ltimas partidas, contra Democrata e Uberaba, intriga o jogador que acredita estar faltando um pouco de sorte. "Quem me aconmpanhou no Campeonato Mineiro viu que ?s vezes a bola sobrava e eu marcava, dava certo. Por enquanto, n?o est? acontecendo, acredito que quando a primeira entrar, a sorte vai voltar e vamos fazer mais gols" .