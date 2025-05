No Parque do Sabi?, Galo perde novamente Equipe d? adeus ao primeiro turno na pen?ltima coloca??o

Guilherme Oliveira

*Colabora??o

05/10/2006

N?o foi dessa vez que o tupi voltou para casa com tr?s pontos na bagagem. Jogando na cidade de Uberl?ndia, o Galo foi derrotado pelo Unitri por 2 a 0 e, agora, amarga a pen?ltima coloca??o na Ta?a Minas Gerais.

O Tupi levou o gol logo de in?cio. Rodriguinho, aos oito minutos, marcou para os donos da casa e complicou a partida para o Galo que, mais uma vez, teve que correr atr?s do marcador.

Exposta, a equipe juizforana acabou sofrendo o golpe fatal vinte minutos depois. Da?lson, aos 28 minutos, garantiu a segunda vit?ria da equipe do tri?ngulo mineiro. O Tupi ainda teve algumas chances de diminuir no primeiro tempo, mas a pontaria n?o estava calibrada e a equipe prossegue com o segundo pior ataque da Ta?a Minas, sete gols.

Precisando reverter o quadro, Joel Martins fez duas substitui?es para a etapa final. Tirou os meias Diogo e Vanderlei e colocou em campo Gilson e D?cio que jogou pela primeira vez como titular.

A equipe voltou melhor, mas n?o conseguiu o gol que a colocaria viva no confronto. Aos 42, o zagueiro Domingos ainda foi expulso e o Tupi saiu do est?dio Parque do Sabi? com outra derrota, presenciada por apenas 66 torcedores.

Ficha T?cnica Tupi : Marcelo Cruz, Z? Carlos, Jo?o Paulo, Domingos, J?nior e Jean; Vanderlei (D?cio), Diogo (Gilson), Pires, Allan e Leandro Guerreiro. T?cnico: Joel Martins Unitri : Mateus; Leonard, Danilo, Geriel, Careca, Baiano (Kim), Alexandre, Rodrigo (Da?lson) (Z? Anderson), Barrinha, Wilsinho e Rodriguinho. T?cnico: Vilson Tadei P?blico e renda: 66 torcedores para uma renda de R$ 376,00 Local: Est?dio Parque do Sabi? (Uberl?ndia)