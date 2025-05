Rom?rio ? do Tupi Baixinho assinou contrato nesta tarde e faz coletivo amanh?

Guilherme Oliveira

*Colabora??o

09/10/2006

O baixinho Rom?rio, tetra-campe?o mundial pela sele??o Brasileira em 1994, acertou sua transfer?ncia para o Tupi de Juiz de Fora. Diretores do Galo foram ao Rio de Janeiro, na tarde desta segunda-feira, dia 09 de outubro, e fecharam o acordo com o baixinho no apartamento do craque.

Rom?rio se apresenta amanh?, dia 10, e j? participa de um coletivo com o restante do grupo, ?s 11h. Ele tamb?m j? ? presen?a certa, segundo dirigentes do clube, para atuar contra o Democrata de Sete Lagoas, no feriado dia 12 de outubro, no est?dio Radialista M?rio Hel?nio, em Juiz de Fora.

Segundo Marcelo Peres, gerente de futebol do Galo, o jogador, juntamente com a diretoria do Tupi, resolveu n?o divulgar as bases salariais. Marcelo destacou que Juiz de Fora s? tem a ganhar com a nova contrata??o. "? uma honra para o Tupi, para Juiz de Fora e Minas Gerais ter o Rom?rio" , disse ao portal ACESSA.com, por telefone.

Rom?rio de in?cio atuar? em quatro partidas com a camisa do Tupi mas, caso a equipe passe para a pr?xima fase da Ta?a Minas Gerais, o baixinho poder? ficar at? o final da competi??o. Depois, o craque segue para a Austr?lia onde tamb?m acertou participa??o para alguns jogos.

Anote os pr?ximos jogos do Tupi:

12 de Outubro Tupi e Democrata (Juiz de Fora) 15 de Outubro Tupi e Uberaba (Uberaba) 22 de Outubro Tupi e Caldense (Juiz de Fora) 29 de Outubro Tupi e Am?rica (Belo Horizonte) 05 de Novembro Tupi e Uberl?ndia ( Juiz de Fora) 12 de Novembro Tupi e Villa Nova (Nova Lima)