No dia do "Baixinho", Guerreiro traz o presente Rom?rio acompanha somente primeiro tempo e v? camisa 11 marcar.

Tupi se aproxima do grupo dos quatro e est? quase l?

Guilherme Oliveira

*Colabora??o

13/10/2006

No "Dia das Crian?as", o presente era o "Baixinho". Mas se Rom?rio n?o p?de atuar, Leandro Guerreiro, com a camisa 11, fez quest?o de dar o presente. Com dois gols, e de virada, o torcedor carij? viu o Tupi somar mais tr?s pontos na competi??o. Rom?rio, mais uma vez, n?o falou nada, de cal?a jeans e ?culos escuros, entrou no gramado com os companheiros carregando a bandeira de Juiz de Fora e acompanhou somente o primeiro tempo da vit?ria de virada do Tupi por 2 a 1 frente ao Democrata.

Antes da bola rolar, Rom?rio ainda presenteou o torcedor Augusto Valle com sua camisa autografada. Augusto ? conhecido como "Torcedor Solit?rio" por acompanhar os jogos longe dos demais torcedores.

Mesmo com a vit?ria, o Galo Carij? n?o ultrapassou ningu?m na tabela, mas nunca esteve t?o perto de voltar a estar entre os quatro primeiros do torneio. Com diferen?a de um ponto para o Am?rica, que ? o quarto colocado, e a dois pontos do segundo, o Villa Nova, o Tupi tem pela frente agora o Uberaba, advers?rio direto por uma das vagas para a fase final no pr?ximo domingo, dia 15 de outubro, no tri?ngulo mineiro.

O jogo

A partida j? tinha come?ado, mas as aten?es ainda estavam para o lado de fora do gramado. O Tupi n?o come?ou bem. O Democrata, que venceu por 4 a 2, no primeiro turno, o pr?prio Tupi, iniciou a partida um pouco melhor. Mas aos poucos o Galo come?ava a igualar as a?es em campo.

Aos 25 minutos veio o gol do Democrata e com ele as vaias da torcida com a falha do goleiro Marcelo que tirou mal a bola, que descia com efeito. O goleiro colocou nos p?s do atacante ?lber que girou e marcou. Democrata 1 a 0.

A partir da?, o torcedor come?ou a vaiar o goleiro do Tupi toda vez que ele pegava na bola. Com o gol sofrido, o Galo partiu para cima, querendo mostrar para a torcida e para o "companheiro" Rom?rio que o time tem rea??o.

E n?o demorou! A rea??o chegou aos 37 minutos em boa jogada do lateral Z? Carlos, pelo meio, ele tocou para R?bson J?nior que invadiu a ?rea pela esquerda e cruzou para Guerreiro empatar o jogo. O atacante fez quest?o de ir abra?ar o goleiro Marcelo Cruz e aproveitou para saldar Rom?rio que respondeu com um sinal positivo. "Eu fui abra?ar o Marcelo para deixar ele mais tranq?ilo na partida" , disse o autor do gol no intervalo.

Com a sa?da do time no intervalo do primeiro tempo, saiu tamb?m Rom?rio do est?dio. O Baixinho perdeu a virada e deixou de ver o camisa 11 comemorar novamente.

Com o in?cio do segundo tempo, faltaram 11 minutos para o Tupi virar o jogo. Vanderlei cruzou e, de cabe?a, Guerreiro virou para a festa dos pouco mais de 2 mil torcedores que estavam presentes no est?dio. "Fico feliz com os gols e poder brigar pela artilharia. O meu pensamento ? ajudar a equipe e depois tentar ser o artilheiro" , disse o atacante.

O Democrata tentou empatar. Mas, de vil?o a her?i, o goleiro Marcelo salvou o time de sofrer o empate e come?ou a ser fesatjado pela torcida. Com tr?s ?timas defesas, o goleiro do Tupi fechou o gol nos minutos finais, levando o Tupi ? quarta vit?ria na competi??o com 12 pontos.

"Estou trabalhando para conseguir meu espa?o no futebol como o Rom?rio conseguiu"

Lateral direito Z? carlos satisfeito com boa atua??o na etapa inicial

Depois do t?rmino do jogo, Guerreiro era s? alegria., disse o atacante antes de entrar no ?nibus e seguir o seu destino.

Z? Carlos era um dos jogadores mais contentes com a vit?ria. Ap?s fazer um bom primeiro tempo, acabou sendo substitu?do na etapa final. "A vontade de querer ganhar o jogo foi muita. Jogar nesse campo aqui ? dif?cil, ? pesado, todo advers?rio que vem jogar aqui sente isso e temos que tirar proveito disso" , diz.

Z? Carlos que iniciou a jogada do primeiro destacou a boa atua??o. "A torcida vem pegando um pouco no meu p?, mas ? um incentivo para a gente trabalhar melhor. J? fui torcedor tamb?m, e eles querem ver o time ganhando, tendo resultado. A torcida est? de parab?ns e nos ajudou nessa grande vit?ria".

Joel, contente, vai chamar aten??o de jogadores

O treinador Joel Martins gostou da rea??o da equipe, apesar da atua??o do time n?o ter sido das melhores. "Foi um jogo dif?cil. O Democrata ? um bom time, um time tarimbado que sabe jogar no erro do advers?rio, foi uma grande vit?ria apesar de n?o jogarmos t?o bem". O treinador aproveitou para comentar a atua??o de alguns jogadores. " O Hgamenon n?o foi bem como nos treinos, o Vanderlei tamb?m n?o entrou legal no jogo e o J?nior Neg?o deixou a desejar um pouco mais. Eu vou fazer uma cobran?a um pouco maior nesses jogadores para que eles quando entrarem possam render melhor. Mas o importante ? que o time ganhou. N?s jogamos bemn em outros jogos e perdemos, esse n?o jogamos t?o bem mas ganhamos.

Ficha T?cnica Tupi : Marcelo Cruz, R?bson J?nior, Jo?o Paulo e Domingos ; Z? Carlos (?derson), Jean, Gilson e Pires (J?nior) e Hgamenon (Vanderlei); Allan e Leandro Guerreiro. T?cnico: Joel Martins Democrata :Tonivan, Eber, Igor (Cadu), Neto e Luis Cl?udio (Miller); Glaydson, Paulo ?der, Diego Paulista (Gonzaga), Luciano Biro; ?lber e Pedro Paulo. T?cnico: Ren? Santana Local: Est?dio Radialista M?rio Hel?nio (Juiz de Fora)