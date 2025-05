De última hora, juiz-foranos saem às compras para o Natal e lotam o Centro



A expectativa do comércio é de que as vendas aumentem ainda mais até a próxima segunda-feira, 24



22/12/2012

Às vésperas do Natal, celebrado na próxima terça-feira, 25 de dezembro, os juiz-foranos saíram às ruas e lotaram o comércio do Centro da cidade durante este sábado, 22. A cliente Tatiana Souza contou que já havia feito algumas compras na segunda-feira passada, mas deixou para comprar o restante durante esta manhã. "Já estou com os presentes de irmãs e genros em mãos, e agora não volto mais ao comércio, estou indo para casa", declara, enquanto saía de uma loja no Calçadão da rua Halfeld.

Bem perto dali, uma família cheia de sacolas em mãos resolveu adquirir todos os presentes neste sábado. "Temos muita coisa para comprar, mas pretendemos terminar tudo hoje", diz Luana Rosária. Já Maria Clara Daibert também voltou ao Centro para comprar o que faltava. "São uns cinco ou seis presentes só e já acabo." Para a gerente da Arpel, Ethel Lacerda, são muitos os clientes que ainda nem compraram os presentes. E com isso, as lojas devem lotar até a próxima segunda, 24. "Ontem [sexta-feira, 21] as vendas foram muito boas e só nesta manhã também estão ótimas. A expectativa é de que a demanda aumente ainda mais até o Natal", diz.