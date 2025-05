Iluminado Tupi v? luz da segunda fase mais perto.

No feriado de tempo fechado, Tupi vive mais que nunca

Guilherme Oliveira

*Colabora??o

03/11/2006

A forte chuva, que caiu no feriado, dia 02 de novembro, antes da partida do Galo contra o Uberl?ndia, parece ter intimidado a torcida a comparecer ao Est?dio Municipal Radialista M?rio Hel?nio. Mas, faltando alguns minutos, "S?o Pedro" resolveu dar uma tr?gua e o torcedor carij? p?de ver o Tupi derrotar o Uberl?ndia por 2 a 0 e confiar mais com a "luz da segunda fase".

No final, a chuva voltou e os guarda-chuvas se misturam ?s bandeiras na festa carij?. Com gols de Allan e Cin?zio, o Tupi chegou ? terceira coloca??o, com 21 pontos, e est? pr?ximo de garantir a classifica??o para as semifinais.

No pr?ximo domingo, dia 05 de novembro, o advers?rio ? o Villa Nova. O Tupi classifica na vit?ria ou empate. Se perder, o Galo ter? que torcer para Caldense vencer o Uberaba. Com o resultado positivo, o Galo Carij? foi a ?nica equipe a sair com tr?s pontos na pen?ltima rodada da Ta?a Minas.

Vit?ria ou empate do Tupi = classifica??o Derrota do Tupi = torcer para a Caldense vencer o Uberaba

O jogo

Quem atrasou um pouquinho, ou decidiu na ?ltima hora acompanhar a partida, chegou com o placar j? alterado. Aos tr?s minutos, o meia Michel tocou para Allan que chutou no ?ngulo, no canto esquerdo do goleiro do Uberl?ndia. Tupi 1 a 0.

O gol trouxe tranq?ilidade para o Galo que seguiu com diversas chances de gol, por?m a defesa mais vazada da Ta?a Minas contou com uma tarde inspirada do goleiro Tiago que evitou uma goleada, logo na etapa inicial.

Allan por duas vezes, Gilson, Guerreiro, Pires e Jo?o Paulo quase marcaram. O Uberl?ndia chegava pouco e nas chances que teve chutava para fora. O goleiro Marcelo quase n?o foi exigido.

Segundo tempo

No segundo tempo, o ritmo do Galo caiu, e o placar de um gol de diferen?a deixava apreensiva parte da torcida. Com poucas chances na etapa final, a tranq?ilidade veio aos 28 minutos.

Leandro Ferreira que substituiu o atacante Leandro Guerreiro invadiu a ?rea e foi derrubado. P?nalti que Cin?zio converteu. Tupi 2 x 0.

Na comemora??o, o atacante foi abra?ar o fisioterapeuta Ivo. "Ele ficou um tempo tratando comigo, fizemos uma boa amizade. No ?ltimo jogo ele me deu a camisa dele" , contou Ivo contente com a homenagem.

Ap?s o gol, a torcida no Municipal ainda comemorou mais um gol. Dessa vez, anunciado pelo sistema de som, era o empate do Unitri contra a Caldense.

No final, a chuva que tinha dado uma tr?gua para o jogo, resolveu voltar, mas nada que impedisse que a torcida com seus guardas chuvas e bandeiras fizessem a festa.

Treinador Joel vai trabalhar o psicol?gico

Para o ?ltimo e decisivo jogo no pr?ximo domingo contra o Villa Nova o treinador Joel Martins vai trabalhar de forma diferente. Ap?s o jogo Joel afirmou que a hora ? de trabalhar com o emocional da equipe. "Agora ? o emocional, o psicol?gico. N?o temos tempo para treinamento, o jogo j? ? no domingo. Agora ? fazer a cabe?a da rapaziada, dar um novo g?s para o jogo contra o Villa Nova", disse. O elenco carij? se reapresenta nesta sexta feira no Salles de Oliveira e no s?bado faz um recreativo pela manh? e depois segue para Nova Lima.

Ficha T?cnica Tupi : Marcelo Cruz, R?bson J?nior, Jo?o Paulo e Domingos ; Z? Carlos, Jean; Gilson, Pires e Michel (L.Ferreira) ; Allan (R?bson) e Leandro Guerreiro (Cin?zio). T?cnico: Joel Martins : Marcelo Cruz, R?bson J?nior, Jo?o Paulo e Domingos ; Z? Carlos, Jean; Gilson, Pires e Michel (L.Ferreira) ; Allan (R?bson) e Leandro Guerreiro (Cin?zio). T?cnico: Joel Martins Uberl?ndia :Tiago, Vaninho, Gilson, Alex Nunes e Luiz Carlos; M?rio, Douglas, Bertinho e Paulo Gomes (?tila); Gl?dson (Saymon) e Luizinho. T?cnico: Osmar Guarnelli P?blico e renda: 1687 torcedores para uma renda de R$ 7.806,00 Local: Est?dio Radialista M?rio Hel?nio (Juiz de Fora)