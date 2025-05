Agora, o Mineiro Derrota para o Villa Nova e gol nos minutos finais do Uberaba adiam

sonho do Tupi da conquista pela Ta?a Minas Gerais

Guilherme Oliveira

*Colabora??o

06/11/2006

A sorte n?o esteve presente na ?ltima rodada da Ta?a Minas Gerais para o Tupi. O gol aos 42 minutos da etapa final do Uberaba contra a Caldense eliminou o Galo Carij? de seguir na Ta?a Minas Gerais. Dependendo somente de suas for?as, o Tupi n?o conseguiu arrancar um empate contra o Villa Nova e acabou derrotado por 2 a 0 dando adeus ? vaga da Copa do Brasil. Al?m do Villa Nova, Am?rica, Caldense e Uberaba seguem, agora, na disputa.

O Tupi, que jogava por um empate, perdeu a vantagem logo aos 4 minutos, quando Z? Eduardo abriu o placar para o time de Nova Lima. Sem ter uma boa atua??o, o Galo Carij? n?o teve muitas chances de arrancar o empate e deixou a etapa inicial em desvantagem.

Para o segundo tempo, o treinador Joel Martins colocou o atacante Cin?zio no lugar de Michel. Sem conseguir o gol, que classificaria a equipe, a torcida era para a Caldense marcar contra o Uberaba. Aos 20 minutos, o gol saiu em Po?os de Caldas, o artilheiro da Ta?a Minas, Bol?via abriu o marcador para a Caldense, colocando o Tupi na briga novamente.

Para n?o depender do outro resultado, bastava um empate para o Tupi, mas o gol n?o veio. E aos 32, Gil ampliou para o time de Nova Lima. Sem poder de rea??o, os minutos finais foram de torcida. Mas, diferentemente da sorte que esteve ao lado da equipe juizforana no M?dulo II, que chegou no finalzinho, dessa vez a sorte foi embora aos 42 minutos da etapa final em Po?os de Caldas. Com um gol de p?nalti, o Uberaba empatou e o Tupi viu de Nova Lima o sonho se acabar.

Amanh? o elenco se apresenta em Santa Terezinha e, em uma reuni?o, ser? discutido o futuro do Galo Carij? que disputar? o Campeonato Mineiro ano que vem.

Ficha T?cnica Tupi : Marcelo Cruz, R?bson J?nior, Jo?o Paulo (L. Ferreira) e Domingos; Z? Carlos, Jean; Gilson, Pires e Michel (Cin?zio) ; Allan e Leandro Guerreiro. T?cnico: Joel Martins : Marcelo Cruz, R?bson J?nior, Jo?o Paulo (L. Ferreira) e Domingos; Z? Carlos, Jean; Gilson, Pires e Michel (Cin?zio) ; Allan e Leandro Guerreiro. T?cnico: Joel Martins Villa Nova : Glaysson, Geisson, Helberth, Carciano e Marcel; Andr?, Emerson, Marcio Guerreiro e Z? Eduardo; Marcio Diogo e Eraldo (Gil). T?cnico: Pirulito P?blico e renda: 1012 torcedores para uma renda de R$ 3.237,00 Local: Est?dio Castor Cifuentes (Nova Lima)

Dentro e fora de casa, equipe dos opostos

O Galo Carij? mostrou que no seu terreiro ele canta mais alto. No Municipal, o Tupi fez muito bem o seu dever de casa, venceu seis e perdeu uma, terminando como o melhor mandante da competi??o.

Se dentro de casa foram muitas alegrias, fora, a equipe decepcionou. Longe de Juiz de Fora, foi o contr?rio, seis derrotas e uma vit?ria. Como visitante, o Tupi amargou a lanterna da Ta?a Minas.

Confira os n?meros.

Como mandante

Equipe Pontos Ganhos Jogos Vit?rias Empates Derrotas Gols Pr? Gols Contra Saldo de Gols 1 Tupi 18 7 6 0 1 13 4 9 2 Caldense 17 7 5 2 0 13 4 9 3 Villa Nova 16 7 5 1 1 13 6 7 4 Am?rica 13 7 4 1 2 13 6 7 5 Uberaba 12 7 3 3 1 8 5 3 6 Democrata 11 7 2 5 0 12 9 3 7 Unitri 11 7 2 3 2 11 11 0 8 Uberl?ndia 3 7 1 0 6 4 20 -16

Como visitante

Equipe Pontos Ganhos Jogos Vit?rias Empates Derrotas Gols Pr? Gols Contra Saldo de Gols 1 Am?rica 13 7 4 1 2 12 5 7 2 Uberaba 10 7 2 4 1 8 7 1 3 Villa Nova 8 7 2 2 3 10 9 1 4 Caldense 6 7 1 3 3 10 12 -2 5 Democrata 6 7 1 3 3 8 11 -3 6 Unitri 6 7 2 0 5 7 13 -6 7 Uberl?ndia 4 7 1 1 5 4 16 -12 8 Tupi 3 7 1 0 6 6 14 -8