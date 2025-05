12? Festival Internacional

Exposi?es, palestras, literatura e teatro

Exposi??o de artes pl?sticas

O artista pl?stico Eduardo Borges exp?e "Estramb?tico", na Galeria Renato de Almeida (Teatro Pr?-M?sica) S?o aproximadamente dez telas, produzidas especialmente para o evento. O nome da exposi??o significa o que n?o ? comum, esquisito, estravagante e, segundo, o artista , "? uma maneira lac?nica para definir o que ? o Barroco". A id?ia de Borges ? estabelecer um tr?nsito do tempo presente para o per?odo Barroco, a partir de efeitos da tinta a ?leo nas texturas, cen?rios e personagens.

Affonso Romano lan?a livro

Affonso Romano de Sant'Anna lan?ou seu livro "Barroco: do Quadrado ? Elipse, Editora Rocco, dia 16 de julho, ?s 21h, no Teatro Pr?-M?sica. Clique aqui para conferir a entrevista exclusiva do escritor, concedida ao JFService.

Teatro: O Le?o no Inverno

A pe?a "O Le?o no Inverno" ser? apresentada dia 21 de julho, ?s 21h, no Teatro Pr?-M?sica. De James Goldman, dirigido por Jos? Eduardo Arcuri, o cl?ssico do cinema e da Broadway narra a luta pela sucess?o da Coroa de Henrique II na Europa, em 1183.

Palestras no CEMM

De 17 a 22 de julho, est?o sendo realizadas palestras, sempre ?s 10h, no Centro de Estudos Murilo Mendes - CEMM (Av. Rio Branco, 3372). Confira:

Dia 16: "Tor?es do Gozo: o Barroco ? luz da Psican?lise" (c/v?deo)

Prof? Dr? Denise Maurano (UFJF)

Denise ? psicanalista, Membro do Corpo Freudiano do Rio de Janeiro e doutora em Filosofia pela Universidade de Paris XII e pela PUC/RJ. Ela publicou v?rios livros entre eles a "Nau do Desejo - o percurso da ?tica de Freud a Lacan" , em 1995 e a "A face oculta do amor - a trag?dia ? luz da psican?lise em 2001". " Tor?es do Gozo" ? um trabalho que mistura de artigos liter?rios e de uma produ??o audiovisual.

Dia 17: "O Clássico e o Barroco na Música Colonial Brasileira"

Dia 18: "M?sica Brasileira Colonial: conceitos e preconceitos"

Prof. Maur?cio Monteiro (SP)

O paulista ? mestre e doutor em Musicologia Hist?rica pela Universidade de S?o Paulo (USP) e desenvolve trabalhos nas ?reas de pesquisa e reconstitui??o de partituras. ? consultor de m?sica e r?dio para as publica?es da Editora da UNESP e, ainda, o criador e coordenador do N?cleo de Documenta??o e Refer?ncia em Musica Brasileira da R?dio e TV Cultura de S?o Paulo.

Dia 19: "Officium 1816 de Pe. José Maurício Nunes Garcia"

Dia 20 "A Quest?o: Neoclassicismo ou Neobarroco?"

Prof. Graham Griffits (SP)

Apesar de ingl?s, Graham ? um apaixonado pela m?sica brasileira contempor?nea e colonial e reside no Brasil h? 15 anos. Nos ?ltimos anos, ele fez cerca de 300 concertos em 14 estados brasileiros e em turn?s pela Europa. Em 1995, levou para a Escandin?via o Grupo Novo Horizonte de S?o Paulo. O ?ltimo concerto da turn? foi gravado, ao vivo, nos est?dios da R?dio da Dinamarca. O professor produziu o CD "Officium 1816", gravado pelo selo Paulus, em 1998, no qual rege a Camerata Novo Horizonte de S?o Paulo, interpretando obras do padre. Esse trabalho foi nomeado para o Pr?mio Sharp, em maio de 1999. O regente tem um curr?culo invej?vel. Estudou com renomados especialistas na m?sica dos s?culos XVII e XVIII, como Peter Williams e Michael Tilmouth. Foi regente titular da Orquestra Nacional Real Escocesa e da Orquestra de Glasgow - capital da Esc?cia. Al?m disso, foi conselheiro de diversas entidades culturais como do Primeiro Festival Internacional de Glasgow e o da Televis?o Escocesa. Desde 1978, ? membro da Sociedade Internacional de M?sica Contempor?nea. J? no Brasil, o regente foi vice-Presidente da Sociedade Brasileira de Musicologia, durante os anos de 1993 a 1995 e membro titular da Comiss?o Nacional de Incentivo ? Cultura.

Dia 21: "Estrutura dos Conjuntos Musicais Brasileiros a Serviço da Música Religiosa (Séc. XVII a XIX)"

Prof. Paulo Castagna (SP)

A palestra se baseia em documenta??o hist?rica e manuscritos musicais, trabalhando com os grupos que estiveram ? servi?o da m?sica religiosa. Professor e pesquisador do Instituto de Artes da Universidade Estadual de S?o Paulo (UNESP), desde 1994, coordena o grupo de pesquisa Musicologia Hist?rica Brasileira e dirige a revista ARTEunesp. Paulo coordena ainda o projeto de reorganiza??o do Museu da M?sica de Mariana, em Minas Gerais. Para o pr?ximo ano, ele j? trabalha com v?rios projetos, entre eles a organiza??o do IV Encontro de Music?logos de Santa Cruz de la Sierra, na Bol?via.

