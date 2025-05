Os sons s?o a atra??o Fl?via Machado

19/07/01 A cidade respira m?sica. ? o 12? Festival Internacional de M?sica Colonial Brasileira e M?sica Antiga, promovido pelo Centro Cultural Pr?-M?sica, que deve reunir cerca de 1500 m?sicos de todas as partes do Brasil e do mundo. S?o 56 cursos, incluindo os te?ricos, de orquestras, canto e de instrumentos modernos e de ?poca, para mais de 700 alunos, que buscam aperfei?oar suas t?cnicas e aprender mais m?sica. Isso tudo sem contar as in?meras apresenta?es de orquestras e concertos ao longo de todo o Festival. Confira as fotos:





Ensaio da Orquestra Barroca do Festival, sob a reg?ncia do maestro belga Sigiswald Kuijken.







A professora Val?ria Matos coordena as aulas de prepara??o do Coral.













Cl?udia Freixedas na aula de flauta.







Alunos na aula coordenada pelo professor, Jess? Sadoc, de instrumentos de sopro.













Diogo Rodrigues ? m?sico de S?o Paulo e veio especialmente para o Festival. Enquanto a aula de viol?o n?o come?a, ele espera tocando.







O professor Jos? Francisco tocando o Obo?.





















Michiel Van Der Linden e seu aluno, ambos tocando uma trompa natural.







O aluno de Mime Yamahino toca seu violoncelo.















Jos? Ademar Rocha regendo ensaio da orquestra mirin.