12? Festival Internacional

Orquestras, grupos e corais

Orquestra Barroca do Festival

Lu?s Ot?vio Santos rege a Orquestra Barroca do Festival, pelo segundo ano consecutivo. Formada por 25 m?sicos, 19 profissionais e 6 alunos dos cursos de viola e violino barroco, a orquestra se apresenta com um quarteto vocal, composto pela soprano islandesa Ranveig van Sigurdardottir; pelo contratenor Paulo Mestre, de Curitiba; tenor Pedro Couri Netto, de Juiz de Fora, e pelo bar?tono Marcos Loureiro de S?, que atualmente estuda na Holanda.

No dia 20 de julho, ?s 20h, na igreja do Ros?rio, a Orquestra Barroca do Festival ser? regida pelo belga Sigiswald Kuijken, que ? considerado o mestre mundial do violino barroco. No programa, Suite "Wasser Musik" em d? maior para orquestra, de George Phillip Telemann, Concerto em r? menor BWV1043 para dois violinos e orquestra, de J. S. Bach e La Fantasie, de J. F. Rebel.

Meninos Cantores da B?lgica

O coro de rapazes da escola de canto "Cantate Domino" foi fundado em 1959. O repert?rio do grupo reflete todos os per?odos e g?neros da m?sica coral ocidental, desde os c?nticos medievais gregorianos, da Renascen?a e do Barroco, at? as obras dos compositores contempor?neos. O coro j? atuou n?o s? nas maiores cidades europ?ias, mas tamb?m na Argentina, Estados Unidos, M?xico, Israel, Egito, ?frica do Sul, R?ssia, Jap?o, Taiwan, Hong Kong, Singapura e Austr?lia.

Aurora Borealis

O grupo noruegu?s Aurora Borealis foi fundado por Sverre Jensen, h? tr?s anos. J? fez turn?s e concertos na Noruega, Su?cia, Inglaterra, Litu?nia, Marrocos e Espanha. Em pouco tempo de exist?ncia, obteve ?tima reputa??o por parte do p?blico e estudantes de m?sica medieval. Al?m de Sverre Jensen, o grupo ? formado por Javid Afsari Rad (santour e ala?de), Javid Afsari Rad (santour e ala?de), Ylvasjastad (vocal), Annehytta (viola de arco) e o brasileiro C?lio de Carvalho (percuss?o).

Meninos Cantores dos Bosques de Viena

Com uma forma??o atual de 14 meninos (dos 9 a 14 anos), o Coral austr?aco apresenta um repert?rio variado que inclui composi?es de diversos per?odos da hist?ria da humanidade; o canto gregoriano, as valsas vienenses, can?es do folclore austr?aco e m?sicas sacras fazem parte da irrepreens?vel lista. Fundado em 1921, o grupo tem v?rios CD's gravados, tendo excursionado pela Europa, Am?rica do Norte e ?sia.

Daniel Guedes (violinista) e Val?ria Gazire (pianista)

Daniel se apresenta desde os 10 anos como recitalista e concertista nas principais cidades brasileiras e no exterior. Foi solista de v?rias orquestras, incluindo a Sinf?nica Nacional da UFF (Niter?i), a Sinf?nica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, a Sinf?nica do Recife, a Orquestra de C?mara do Conservat?rio Brasileiro de M?sica, a Guildhall Junior Symphony e a Bergen Philharmonic de Nova Jersey. Al?m das atividades de solista e camerista, Daniel Guedes leciona como assistente de Patinka Kopec na Manhattan School (EUA).

J? a pianista Val?ria Gazire atua como camerista ao lado de importantes solistas brasileiros e estrangeiros. Integra o Trio Novarte, formado por professores da Escola de M?sica da UFMG, com o qual se apresentou nos Estados Unidos. Tem participado como pianista acompanhadora em v?rias edi?es do Festival Internacional de M?sica Colonial Brasileira e M?sica Antiga, em Juiz de Fora.

Ensemble Turicum

O grupo su??o usa uni?o de uma ou mais vozes, instrumentos de cordas e cravo para dar expressividade dram?tica ? m?sica barroca - sua caracter?stica singular, em que o equil?brio entre aumento e relaxamento de tens?es ? uma experi?ncia ?nica para os ouvintes. O Turicum enfatiza duas ?reas em seu trabalho: a m?sica colonial brasileira (completamente desconhecida na Europa) e a m?sica rara e negligenciada do baixo barroco (s?culos 16 e 17). Tamb?m est?o inclu?das, no repert?rio do grupo, as m?sicas alem?, inglesa e espanhola. O que prova que o conjunto assimilou a tradi??o marcante da cidade de Zurique, (Turicum, em latim), na Su??a: a de ser um ponto de encontro de v?rias culturas europ?ias.

Orquestra de C?mara "Solistas de Londrina" (OCSL)

Formada por treze excelentes instrumentistas, a proposta cultural e art?stica do grupo ? divulgar, especificamente, a m?sica de c?mara erudita. Al?m desse repert?rio tradicional, a Orquestra desenvolve um trabalho de apresenta??o das obras de compositores brasileiros, como Villa-Lobos, Alberto Nepomuceno, Cl?udio Santoro, Guerra Peixe e Ernani Aguiar. Na temporada de 2000, a OCSL se estabeleceu como importante n?cleo cultural no estado do Paran?. A Orquestra tem se apresentado com solistas de prest?gio internacional, como o violoncelista Antonio Lauro del Claro, as violinistas Eva Szekely e Evgenia-Maria Popova e o oboista Bojin Nedelman. O grupo foi classificado no concurso Rumos Ita? Cultural M?sica, no ano passado, entre os pr?-finalistas da regi?o do Paran? e Santa Catarina. Em 2001, prepara a grava??o do primeiro CD, temporada oficial, al?m de concertos especiais nas igrejas. A orquestra atua sob a dire??o art?stica e musical do violinista Evgueni Ratchev.

"Arm?nico Tributo" Orquestra Barroca

A orquestra recebeu este nome inspirado na cole??o de Sonatas para cordas do compositor Georg Muffat. Foi fundada por um grupo de m?sicos brasileiros, especializados na pr?tica de m?sica antiga, que estudaram na Holanda com grandes nomes do cen?rio internacional, como Gustav Leonhardt (cravista e companheiro de Sigiswald, na Orquestra La Petite Bande) , Sigiswald Kuijken (o violinista barroco, fundador da Orquestra La Petite Bande, vai estar presente no 12? Festival, em 2001) e Jacques Ogg (professor de cravo da Escola Real de Haia (Holanda), presente em diversas edi?es do Festival).

Utilizando-se de uma forma??o t?pica da ?poca, a orquestra envolve, no m?nimo, sete m?sicos (cinco instrumentos de corda, um cravo e um ?rg?o de c?mara/fortepiano) agregando-se ainda outros tantos, quando da necessidade da orquestra??o ou exig?ncia da obra a ser executada. O repert?rio ? amplo, envolvendo n?o somente o Barroco europeu como tamb?m a m?sica do Brasil-Col?nia e Imp?rio.

Orquestra de C?mara Virtuoses da Filad?lfia

Fundada em 1991, a Orquestra de C?mara Virtuoses da Filad?lfia, dos Estados Unidos, tem uma abordagem inovadora ao interpretar pontos altos do repert?rio camer?stico - desde o Barroco at? o s?culo XX. O grupo aproveita o fato de ser de um dos maiores centros musicais do mundo e recentemente gravou seu primeiro CD, descrito pela revista inglesa Piano Forte como um verdadeiro sucesso, cheio de id?ias novas e altamente refinado. A Orquestra j? se apresentou nos principais palcos americanos, incluindo o Lincoln Center e o Carnegie Hall.

Orquestra de C?mara de Tatu?

A Orquestra de C?mara de Tatu?, de S?o Paulo, foi fundada, em 1992, a partir de um projeto de semi-profissionaliza??o de conjuntos, criado pelo maestro Adriano Machado e com o apoio do maestro Ant?nio Carlos Neves Campos, diretor do Conservat?rio Dram?tico e Musical "Dr. Carlos de Campos", de Tatu?. Era a oportunidade para alunos j? adiantados nos cursos integrarem, como estagi?rios, um conjunto de n?vel profissional. Assim, o aluno sa?a do Conservat?rio com uma excelente bagagem te?rica, t?cnica instrumental e pr?tica em conjunto. A Orquestra de C?mara de Tatu? j? fez concertos com v?rios artistas consagrados, como Paulo Bos?sio, Roberto Minzuck, Eug?nia Poppova, Eliza Fukuda, Z?gmund Kubala, Claudio Cruz, Roman Mekinulov, entre outros.

Fonte: Assessoria de Comunica??o do Centro Cultural Pr?-M?sica