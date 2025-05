12? Festival Internacional

Concertos em Juiz de Fora e cidades mineiras

* Os convites para os concertos no Teatro Pr?-M?sica e Museu Mariano Proc?pio v?o ser distribu?dos, gratuitamente, nos dias dos recitais, pela manh?, na Secretaria do Centro Cultural. Os demais concertos t?m entrada franca e n?o necessitam de convites antecipados.

Em Belo Horizonte: Parceria com BDMG Cultural Dia 21/07: Conjunto Atempo (RJ)

20:30h - Sala de M?sica S?rgio Magnani/Funda?ao de Educ???o Art?stica

20:30h - Sala de M?sica S?rgio Magnani/Funda?ao de Educ???o Art?stica Dia 03/08: Concerto de Violino e Piano

(Daniel Guedes - RJ e Val?ria Gazire - BH/MG)

20:30h - Sala de M?sica S?rgio Magnani/Fund??o de Educa??o Art?stica Parceria com FIEMG/SESI Dia 26: Orquestra da Filadelfia

21h - Teatro SESIMINAS

Em Mariana: Dia 12 - Meninos Cantores da B?lgica

Dia 14 - Conjunto Aurora Borealis (Noruega)

Dia 20 - Conjunto Atempo (RJ)

Dia 21 - "Arm?nico Tributo" Orquestra Barroca (Campinas/SP)

Dia 25 - Triplo Cont?nuo (SP)

Dia 26 - Ensemble Turicum (Su??a)

Dia 27 - Orquestra de C?mara da Filad?lfia (EUA)

Dia 29 - Conjunto Pr?-M?sica Colonial Brasileira (Juiz de Fora/MG)

Em Tiradentes: Dia 12 - Conjunto Aurora Borealis (Noruega)

Dia 13 - Meninos Cantores da B?lgica

Dia 15 - Meninos Cantores dos Bosques de Viena (Austria)

Dia 21 - Orquestra Barroca do Festival (Reg?ncia de Sigiswald Kuijken)

Dia 22 - "Arm?nico Tributo" Orquestra Barroca (Campinas/SP)

Dia 23 - Orquestra de C?mara de Londrina (PR)

Dia 24 - Ensemble Turicum (Sui?a)

Dia 28 - Orquestra da Filad?lfia (EUA)

Em S?o Jo?o Del Rei:

(Parceria com Inverno Cultural da FUNREI)

Dia 13 - Conjunto Aurora Borealis (Noruega)

Dia 22 - Duo La Follia Colonia (Alemanha)

Dia 29 - Concerto de Violino (Lu?s Ot?vio Santos - Holanda/Brasil)

Em Ouro Preto:

(Parceria com Festival de Inverno de Ouro Preto)

Dia 11 - Meninos Cantores da B?lgica

Dia 15 - Conjunto Aurora Borealis (Noruega)

Dia 21 - Orquestra de C?mara de Londrina (PR)

Dia 22 - Concerto de Violino (Ole Bohn - Noruega)

Dia 23 - Duo La Follia Colonia (Alemanha)

Em Diamantina:

(Parceria com Festival de Inverno da UFMG)

Dia 18 - Conjunto Aurora Borealis (Noruega)

Dia 19 - Duo La Follia Colonia (Alemanha)

Dia 27 - Concerto de Violino (Daniel Guedes - RJ)

Em Itabira:

(Parceria com Festival de Inverno de Itabira - UEMG)

Dia 11 - Meninos Cantores da B?lgica

Dia 20 - Conjunto Aurora Borealis (Noruega)

Dia 21 - Duo La Follia Colonia (Alemanha)

Dia 28 - Concerto de Violino (Lu?s Ot?vio Santos - Holanda/Brasil)

Em Barbacena:

(Parceria com Sala de M?sica Heitor Villa-Lobos)