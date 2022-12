Época marcada por encontros e confraternizações as festas de final de ano são sinônimo de mesa farta. Mas, em meio a tantos preparativos e levando em consideração o clima quente neste período no Brasil, nada melhor do que investir em pratos mais leves e que, além de praticidade, oferecem sabor. As receitas ainda buscam aproveitar os alimentos de forma integral, como talos e cascas, que muitas vezes são descartados no preparo das refeições.

E para ajudar na organização do cardápio, o chef Plinio Viana preparou um cardápio especial com opções práticas, que trazem um toque de brasilidade e vão deixar as celebrações ainda mais gostosas. Confira:

Kibe Grão de Bico (receita à base de plantas)

Tempo: 40 minutos

Rendimento: 10 porções

Dificuldade: médio

Ingredientes:

500 g de trigo para kibe

400 g de grão de bico

400 g de abóbora moranga

2 cebolas

2 dentes de alho

80 ml molho de soja

1 colher de sopa de hortelã

Suco de meio limão

1 colher de sopa de zaatar

Sal a gosto

Óleo para untar

Modo de preparo:

Em uma tigela, hidrate o trigo com o molho de soja diluído em água (o suficiente para cobrir o trigo) e reserve. Cozinhe o grão de bico e reserve. Higienize a abóbora e corte em cubos com casca. Cozinhe em água com sal até ficar macia, escorra bem e amasse com um grafo fazendo um purê. Misture o trigo hidratado com o grão de bico e o purê de abóbora acrescentando também a hortelã picada, a cebola cortada em pequenos cubos, o alho triturado, o limão, o zaatar e o sal até obter uma massa homogênea.

Pré-aqueça o forno a 180ºC e siga para montagem. Em uma forma ou refratário untado, espalhe a massa e com um garfo faça frisos na superfície. Finalize com um fio de óleo e leve ao forno por cerca de 30 minutos ou até dourar.

Frango Assado ao Molho de Laranja

Tempo: 40 minutos

Rendimento: 10 porções

Dificuldade: médio

Ingredientes:

1,5 kg de filé de coxa e sobrecoxa com pele

2 cebolas branca

2 dentes de alho

2 colheres de sopa de vinagre de álcool

2 laranjas pera

1 colher de sopa de amido

Sal a gosto

Salsa e cebolinha a gosto

Azeite ou margarina para untar

Modo de preparo:

Lave bem e esprema as laranjas para extrair o suco que será usada no molho – reserve alguns gomos ou rodelas para usar na decoração do prato. Numa tigela, misture a casca da laranja, uma cebola picada, um dente de alho amassado ou triturado o vinagre e o sal e junte o frango para marinar. Reserve em refrigeração de 30 a 60 minutos para agregar sabor.

Pré-aqueça o forno a 220 °C. Retire o frango da marinada e, com um pano de prato limpo ou papel toalha, seque bem, para que ao assar fique dourado e crocante. Unte o refratário com a margarina ou azeite e coloque o frango. Tempere com sal e regue com azeite ou margarina. Leve ao forno para assar por 30 a 40 minutos aproximadamente.

Enquanto o frango assa, prepare o molho. Em uma panela, refogue uma cebola cortada em rodelas e um dente de alho amassado. Após dourar, acrescente o suco das laranjas e o amido de milho diluído em parte do suco. Ajuste o sal e deixe ferver por cerca de cinco minutos ou até encorpar. Coe o caldo e finalize com salsa e cebolinha a gosto.

Retire o frango do forno finalize com os gomos ou as rodelas de laranja e sirva com o molho.

Salada de Carpaccio de Abobrinha

Tempo: 20 minutos

Rendimento: 10 porções

Dificuldade: fácil

Ingredientes:

3 abobrinhas italianas com casca

1 cebola roxa

Azeite

Salsinha

Mostarda

Sal a gosto

Modo de preparo:

Higienize as abobrinhas e corte-as finamente – se tiver, use um cortador ou processor.

Faça anéis de cebola roxa na mesma espessura, misture um pouco do azeite e pressione para quebrar a acidez. Em uma travessa, faça camadas intercalando a abobrinha e a cebola, acrescentando a salsa picada, o azeite e a mostarda em cada etapa, repetindo até terminar os ingredientes.

Cubra a travessa e mantenha resfriado na geladeira até o momento de servir.

Salada de Salpicão de Vegetais Sustentável

Tempo: 45 minutos

Rendimento: 10 porções

Dificuldade: fácil

Ingredientes:

100 g de maionese

2 cenouras

1 pimentão verde

100 g de repolho verde

1 cebola branca

2 dentes de alho

Salsinha e cebolinha a gosto

Sal a gosto

Modo de preparo:

Higienize os vegetais. Rale a cenoura e corte o pimentão, o repolho e a cebola em fatias finas (julienne).

Em uma travessa, misture os legumes já cortados com a maionese, ajuste o sal e finalize com a salsa e a cebolinha picadas.

Dica: para dar mais brilho e sabor, utilize azeite na finalização (opcional).

Pudim de Pão com Calda de Caramelo

Tempo: 1 hora e 30 minutos

Rendimento: 10 porções

Dificuldade: fácil

Ingredientes:

3 pães francês

500 ml de leite

300 g (cerca de 2 xícaras) de açúcar cristal

2 ovos

½ xícara de água

Canela em pó

Cravo da índia

Modo de preparo:

Coloque o leite em uma tigela e deixe o pão de molho durante 20 minutos. Adicione a canela em pó e o cravo a gosto e ferva por alguns minutos. Leve o pão hidratado com leite para o liquidificador e bata com os ovos e metade do açúcar até obter uma mistura homogênea.

Em uma panela, misture a outra metade do açúcar e a água até dissolver. Leve a fogo baixo até formar uma calda caramelo, tomando cuidado para não queimar. Coloque a calda no fundo de uma fôrma e em seguida a massa e leve para assar em banho maria por cerca de 1 hora ou até o pudim firmar. Deixe esfriar completamente antes de desenformar. Sirva em seguida.