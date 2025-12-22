A tradição da ceia farta de Natal muitas vezes resulta em desperdício de alimentos, um problema que se intensifica no fim do ano. Enquanto o Brasil descarta cerca de 46 milhões de toneladas de comida anualmente, o equivalente a 30% de toda a produção nacional, segundo dados da ONU de 2024, especialistas defendem que é possível celebrar com abundância e consciência.

Para a nutricionista Rebeca Beraldo, professora da Estácio, o segredo está no planejamento. “Organizar as compras de acordo com o número de convidados e priorizar ingredientes da estação reduz sobras. Reaproveitar preparações e optar por embalagens ecológicas também diminui o impacto ambiental das festas”, afirma.

Além da lista de compras, outras escolhas fazem a diferença:

Prefira o local e o sazonal: Optar por produtos orgânicos e de produtores da região reduz a pegada de carbono da ceia e fortalece a economia local.

Reaproveite e recicle: A compostagem de restos orgânicos é uma alternativa para reduzir o lixo e enriquecer o solo.

Equilibre o cardápio: Variar ingredientes e incluir preparações mais leves ajuda a evitar os desconfortos comuns após exageros à mesa.

“Comemorar com responsabilidade é unir tradição e cuidado com o futuro. É possível manter a mesa farta, o prazer da reunião familiar e, ao mesmo tempo, praticar o consumo consciente”, conclui Rebeca. A proposta é transformar o Natal em uma oportunidade de cultivar hábitos sustentáveis, sem abrir mão do afeto e da celebração.

